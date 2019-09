Zunehmende Nachfrage- und nachlassende Angebotssorgen belasten Ölpreise

Energie: Die Ölpreise geben am Morgen erneut nach. Brent fällt auf gut 64 USD je Barrel zurück, WTI auf gut 58 USD. Der Grund ist eine Kombination aus zunehmenden Nachfrage- und nachlassenden Angebotssorgen. Erstere werden durch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone geschürt, letztere durch Nachrichten aus Saudi-Arabien gelindert. Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat Saudi-Arabien gut eine Woche nach den schwerwiegenden Angriffen auf seine Öleinrichtungen mehr als 75% der anfänglichen Produktionsausfälle behoben. Die volle Produktionskapazität an den beschädigten Anlagen soll der genannten Quelle zufolge Anfang der nächsten Woche wieder hergestellt sein. Wirklich neu ist diese Nachricht nicht. Energieminister bin Salman und Saudi Aramco-Chef Nasser hatten sich bereits letzte Woche ähnlich geäußert. Wir würden diese Nachrichten mit gewisser Vorsicht genießen. Sie könnten auch dem Umstand geschuldet sein, den für Ende des Jahres geplanten Börsengang von Saudi Aramco nicht zu gefährden. Es gibt nämlich auch anderslautende Nachrichten: Laut Wall Street Journal könnten die Reparaturarbeiten Monate dauern. Der Preisrückgang könnte daher verfrüht sein. Dies gilt auch angesichts der noch immer bestehenden Gefahr einer militärischen Eskalation in der Golfregion. US-Präsident Trump wird heute vor der UN-Vollversammlung eine Rede halten. Darin dürfte er erneut den Iran für die Angriffe verantwortlich machen und für Gegenmaßnahmen werben. Auch die europäischen Verbündeten Großbritannien, Frankreich und Deutschland sehen den Iran als Urheber der Angriffe. Die inzwischen erfolgte Freigabe des britischen Tankers “Stena Impero” durch den Iran dürfte daher wenig an der aktuell angespannten Lage ändern.

Edelmetalle: Gold handelt heute Morgen bei gut 1.520 USD je Feinunze und verteidigt damit weitgehend seine Gewinne, die es gestern im Zuge schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone und hier vor allem aus Deutschland erzielt hatte. Auch Gold in Euro hält mit 1.385 EUR je Feinunze sein Preisniveau. In der Eurozone steigen die Rezessionsängste, da die Schwäche in der Industrie nun auch auf den Dienstleistungssektor überzuschwappen scheint. Gold war daher gestern als sicherer Hafen stark gefragt, was sich in hohen ETF-Zuflüssen widerspiegelte. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs verzeichneten mit 15,5 Tonnen den größten Tageszufluss seit drei Monaten. Seit mittlerweile Anfang letzter Woche fließen den Gold-ETFs wieder ununterbrochen Mittel zu. Der heute veröffentlichte Ifo-Index in Deutschland lag jedoch im Rahmen der Erwartungen, so dass Gold davon zunächst keinen weiteren Auftrieb erhielt. Silber hat gestern deutlich stärker zugelegt als Gold (+3,6%) und damit auch wieder Boden gegenüber Gold gut gemacht. In den letzten knapp drei Wochen war die Preisentwicklung von Silber eher verhalten und Silber hatte im Vergleich zu Gold überproportional verloren. Dass Silber in den letzten Wochen weniger gefragt war, sieht man am Investoreninteresse: Die ETF-Anleger haben seit Monatsbeginn 540 Tonnen Silber abgezogen und die spekulativen Finanzinvestoren hatten laut CFTC-Statistik ihre Netto-Long-Positionen in der Woche zum 17. September um 12% reduziert.

Industriemetalle: Wie schon bei Zink, Blei und Nickel bestand auch bei Kupfer weiterhin ein Angebotsdefizit. Dieses bezifferte die International Copper Study Group (ICSG) gestern für das erste Halbjahr auf 146 Tsd. Tonnen (saisonbereinigt). Es ist deutlich höher als im Vorjahr und nähert sich der ICSG-Schätzung für das Gesamtjahr. Angaben der ICSG zufolge war die Kupferminenproduktion im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, da in Chile der Metallgehalt in den Erzen geringer war und in Indonesien die “Grasberg”-Mine vom Tagebau in den Untertagebau übergeht. Die Kupferraffinadeproduktion ist ebenfalls gefallen, was auf mehrere Länder zurückzuführen war, zum Beispiel Chile, Indien und Sambia. Das Defizit fiel nur deshalb nicht noch größer aus, da auch die Kupfernachfrage leicht rückläufig war. Die ICSG registrierte vor allem in der EU und Japan eine geringere Nachfrage. Das Angebotsdefizit würde unseres Erachtens höhere Kupferpreise rechtfertigen. Diese wie auch die meisten anderen Metallpreise werden aber weiterhin vom Handelsstreit zwischen den USA und China in Schach gehalten, so dass Kupfer heute Morgen nur bei rund 5.800 USD je Tonne notiert. Die nächsten offiziellen Gespräche zwischen beiden Seiten auf hochrangiger Ebene sollen übernächste Woche nach den chinesischen Feiertagen stattfinden. Auch wenn China als Zeichen des guten Willens zuletzt verstärkt Sojabohnen in den USA gekauft hat (siehe Agrar unten), dürften die Gespräche schwierig verlaufen.

