Zankerei dies und jenseits des Atlantiks belasten Devisenmarkt

Auch der USD dürfte unter Streit über weitere Hilfen leiden

Nicht nur in der EU wird über weitere Finanzhilfen zur Bewältigung der Coronakrise gestritten. Auch in den Wänden des US-Kapitols finden derzeit hitzige Debatten über weitere Stimulusmaßnahmen statt. Und auch hier zeichnet sich keine schnelle Einigung ab. Kern des Disputs sind die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe. Die Mehrheit der Demokraten ist für eine Fortsetzung der Zahlungen, zahlreiche Republikaner dagegen, bzw. für eine Reduzierung der Leistungen. Ich mag mich gar nicht in die Tiefen des Für und Widers der Optionen stürzen. Als Devisenanalystin interessiert mich nur, wie der Markt auf die Beschlüsse des Kongresses in dieser Sache reagieren wird. Und diesbezüglich denke ich, dass er für eine Fortsetzung einer Risk-on-Rallye eher mehr als weniger Hilfen sehen will. Denn nicht zuletzt warnen schon seit Tagen sowohl die US-Notenbank als auch zahlreiche Ökonomen vor den Folgen einer sogenannten “fiskalischen Klippe”, d.h. dem plötzlichen Auslaufen der Corona-Nothilfsprogramme. Die Arbeitslosenquote mag im Mai und Juni erfreulicherweise schneller gefallen sein als erwartet. Doch zuletzt notierte sie noch bei 11% und damit auf einem nach wie vor besorgniserregend hohen Niveau. Entsprechend groß sind die Befürchtungen vor einem Wegbrechen des privaten Konsums, sollten die Finanzhilfen für von der Krise betroffene Haushalte diesen Monat auslaufen.

Der Druck auf die Politiker wird natürlich auch durch die mittlerweile in den USA ausgebrochene zweite Viruswelle erhöht. Erste Spuren in der Wirtschaft sind bereits zu erkennen, wie der Index für das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan am Freitag bewies. Dieser fiel Anfang dieses Monats wieder zurück in Richtung seines Krisentiefs, nachdem im Juni mit seinem Anstieg noch die Hoffnung aufgekommen sein dürfte, dass die Talsohle bereits durchschritten sei.

Natürlich ist es unerfreulich, dass sich die Verhandlungen der EU zu den Wiederaufbauhilfen erneut in die Länge ziehen. Dennoch erscheinen die Konjunkturrisiken in den USA kurzfristig weitaus höher als in Europa, wo zumindest der Virus unter Kontrolle gebracht wurde und die Corona-Beschränkungen zum Großteil aufgehoben werden konnten. Entsprechend akuter erscheint mir hier eine Entscheidung über weitere Hilfsmaßnahmen.

Darüber hinaus wäre es nicht der erste EU-Gipfel, der in einer entscheidenden Sache ergebnislos bliebe, sondern rückblickend auf die letzten Jahre einer von etlichen. Eine Einigung zu einem späteren Zeitpunkt würde aus Marktsicht entsprechend nicht unbedingt unwahrscheinlicher. Insofern könnte es schon ausreichen, wenn die europäischen Regierungschefs zumindest ein Kommuniqué, in dem sie auf die Fortschritte in den Verhandlungen verweisen, im Laufe des Tages produzieren, um einen größeren Absturz der EUR-Wechselkurse zu verhindern. Und selbst wenn nicht, sehe ich zumindest eine anhaltende USD-Schwäche die Unterseite in EUR-USD begrenzen.

Werden die Interventionen der SNB zum Problem?

EUR-CHF notierte zum Ende der letzten Woche zwar deutlich höher, dennoch dürften die Sichteinlagen bei der Schweizerischen Nationalbank wohl einen weiteren Anstieg ausweisen und damit auf anhaltende Interventionen der Notenbank hinweisen. Denn zuvor hatte der Wechselkurs über einige Wochen wieder näher an seinen Tiefs dieser Krise gehandelt, was die SNB sicherlich auf den Plan gerufen hat. Darüber hinaus kann ich mir gut vorstellen, dass sie bei der jüngsten Aufwärtsbewegung in EUR-CHF etwas nachgeholfen hat. Denn auch wenn es ihr gelungen ist, im Bereich 1,05 eine “Linie im Sand” zu ziehen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich mit der Entwicklung des Wechselkurses zufriedengibt. Die Interventionen der SNB sind gleichzeitig nicht vollkommen unproblematisch. Heute früh lese ich bereits wieder Warnungen, dass die Eingriffe der Schweizer Währungshüter das Augenmerk der US-Treasury auf sich ziehen könnte, deren halbjährlicher Bericht zur Währungsmanipulation noch aussteht. Die Schweiz ist das einzige Land, welches die offiziellen Kriterien für das Label der USA erfüllen könnte. Das muss nicht heißen, dass sich die Notenbanker davon zurückschrecken lassen. Doch der ein oder andere Spekulant könnte hier eine kurzfristige Chance wittern und den Aufwertungsdruck auf den Franken wieder steigen lassen.

CNY: Zinsen unverändert

Die erneuten Virus-Ausbrüche in Xinjiang und Hongkong haben abermals die Abwärtsrisiken für die chinesische Wirtschaft vor Augen geführt, obschon das Land erfreuliche BIP-Zahlen für das 2. Quartal bekannt gab. In Urumtschi, der Stadt, in der sich lokale Ausbrüche abzeichnen, wurden erneut Lockdown-Maßnahmen verhängt. In Hongkong hat die Regierung neue Vorschriften für das Tragen von Masken eingeführt und davor gewarnt, dass „nichts darauf hindeute“, dass das Virus aktuell unter Kontrolle sei. All das signalisiert, dass die Dienstleistungsbranche ein erneuter Dämpfer droht. Dennoch müssen die chinesischen Behörden gut überlegen, bevor sie eine Aufstockung des Konjunkturpakets beschließen, in dem sich der kalibrierte geldpolitische Ansatz widerspiegelt. Immerhin sind die Haushalte und Unternehmen des Landes bereits hoch verschuldet und die Währungshüter müssen sich einen gewissen Handlungsspielraum für weitere Handelsscharmützel mit den USA bewahren. Die chinesische Zentralbank (PBoC) beließ ihren Leitzins für Ausleihungen heute Vormittag den dritten Monat in Folge unverändert und bestätigte damit die allgemein zurückhaltende Geldpolitik. Am Devisenmarkt bleibt der Renminbi (CNY) weitestgehend stabil, wobei sich USD-CNY derzeit um die 7er-Marke herum bewegt.

