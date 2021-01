Zalando: Neues, technisches Kursziel

Der E-Commerce-Titel Zalando startete am 1. Oktober 2014 mit einem IPO-Preis von €21,5 seine Notierungsaufnahme am Aktienmarkt. Mittlerweile ist Zalando mit einem Indexgewicht von ca. 5,5% hinter Airbus der zweitgrößte Titel im MDAX. Mit Blick auf die anstehende Indexreform im September 2021 dürfte Zalando mit hoher Wahrscheinlichkeit in den neuen DAX 40 einsteigen. Im DAX 40 würde der Titel auf Basis aktueller Daten an Position 23 mit einem Indexgewicht von ca. 1,17% liegen. Zalando hat über die letzten Jahre sein Geschäft auf ein immer breiteres Produktsortiment gestellt und ist mittlerweile über Outlets auch offline vertreten. Mit Blick auf 2020 sowie aktuell hat Zalando von der “Sondernachfrage durch Lockdowns“ profitiert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zalando: Technische Neubewertung weiterhin intakt

Aus technischer Sicht startete die Aktie vom Corona-Baisse-Low um €27,3 ein technisches “V”-Recovery. Begleitet von Investment-Kaufsignalen stieg der Titel ab Mai 2020 auf neue All-Time Highs. Seitdem läuft mit Hilfe eines technischen Bilderbuch-Hausse-Trends (Aufwärtstrendlinie zurzeit bei €80,0) eine technische Neubewertung. Hierbei liegt bisher ein idealtypischer Wechsel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen vor. Die letzte Konsolidierung unterhalb von €90,5 hat Zalando zum Jahreswechsel mit einem weiteren Kaufsignal verlassen. Einerseits sollte für 2021 einkalkuliert werden, dass Zalando nicht das gesamte Jahr über diese hohe, mittelfristige Aufwärtsdynamik durchhalten sollte. Andererseits signalisiert – nachdem das alte technische Etappenziel von €90,0 überboten wurde – die technische Gesamtlage in Kombination mit der DAX-40-Aufnahmediskussion zunächst eine Fortsetzung des laufenden Hausse-Trends. Da sich als neues, mittelfristiges technisches Etappenziel der Bereich von €100,0 – €105,0 andeutet, bleibt Zalando ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine