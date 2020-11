Zalando: DAX-Aufnahme im Sortiment

Zalando sollte einer der Gewinner der deutschen Index-Reform sein. Bei der ersten Variante soll es beim DAX mit 30 Titeln bleiben, wobei die Free-Float-Marktkapitalisierung (FFM) das alleinige, wichtige Auswahlkriterium für die neue DAX-30-Zusammensetzung werden soll.

Zalando: In der technischen Neubewertung

Aktuell ist Zalando nach Free-Float-Marktkapitalisierung die zweitgrößte “Nicht-DAX-Aktie” (nach Airbus) und an Position 25 zu finden. Nach den erwarteten Regeln für den neuen DAX 30 wäre der Titel damit “knapp” ein “Fast-Entry”-Aufnahmekandidat. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn Zalando bei der Umsetzung der Index-Reform – z.B. im März 2021 – in den neuen DAX 30 kommt und dort auf Basis der aktuellen Daten (wieder inkl. Airbus) an Position 25 (erwartetes Index-Gewicht: ca. 1,4 Prozent) einsortiert wird. Sollte Zalando einen “Regular Entry (FFM-Ränge von 26 – 30) einnehmen, würde der Titel auch in den neuen DAX 30 aufrücken, da aktuell zwei Entnahmekandidaten für einen “Regular Entry” vorliegen. Sollte es zu der Variante mit einem neuen DAX 40 kommen, wäre Zalando ebenfalls unter den 10 neuen DAX 40-Titeln. Neben dieser Index-Phantasie befindet sich der Wert weiterhin in einer tech. Neubewertung. Nach dem “Corona-Baisse-Low” (Sell-off; März 2020; Kurse um 27,3 EUR) war die Aktie zunächst in ein “V”-Recovery umgeschlagen. Begleitet von Investment-Kaufsignalen hat sich seit Juni 2020 ein neuer Hausse-Trend (Trendlinie bei 75,0 EUR) ergeben. Die tech. Lage signalisiert eine Fortsetzung der technischen Neubewertung, wobei das technische Etappenziel weiterhin 90,0 EUR beträgt. Aufgrund der etwas überkauften Lage sollte aus mittelfr. Sicht aber eine Abschwächtung der Aufwärtsdynamik einkalkuliert werden. Aufgrund der index-technischen und technischen Perspektiven bleibt Zalando ein technischer (Zu-)Kauf.

