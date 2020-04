WTI-Ölpreis fällt auf 21-Jahrestief

Energie: Günstige Ölpreise täuschen Anleger

Der WTI-Ölpreis fällt heute Morgen um rund 20% unter 14,5 USD je Barrel. Noch am Freitagmorgen notierte der morgen auslaufende Mai-Terminkontrakt bei 20 USD je Barrel. Der optisch günstige Ölpreis sorgt bei vielen, insbesondere Kleinanlegern, für Verwirrung, wobei diese in der Hoffnung auf steigende Preise nun massiv Anteile an börsennotierten Öl-ETFs kaufen. Die vom Bloomberg ermittelten Netto-Long-Positionen der Öl-ETFs liegen mit 550 Tsd. Kontrakten à 1.000 Barrel so hoch wie nie zuvor. Offensichtlich haben viele Anleger nach vielen Jahren immer noch nicht begriffen, dass man im Gegensatz zu Aktien kein physisches Öl kauft, sondern lediglich einzelne Futures, die dann immer wieder (meist monatlich) rolliert werden. Vom “Preisanstieg” bei WTI nach dem Kontraktwechsel am Mittwoch, werden die Anleger, die auf steigende Preise setzen, überhaupt nicht profitieren, da der darauffolgende Juni-Kontrakt bei rund 24 USD je Barrel notiert. Die Contango-Konstellation am Terminmarkt, d.h. eine aufsteigende Terminkurve, erklärt zum größten Teil die massiven Unterschiede in der Entwicklung des Ölpreises und der Öl-ETFs in den vergangenen Jahren. Aber auch die Großanleger haben sich zuletzt von der Entscheidung der OPEC+ und optisch historisch günstigen Preisen beirren lassen und ihre Netto-Long-Positionen sowohl bei WTI als auch bei Brent wie schon in der Woche zuvor erhöht.

Diese Woche dürfte in Texas eine Entscheidung über koordinierte Produktionskürzungen fallen. Den einzigen Nutzen dieser Regelung sehen wir darin, dass sich die Produzenten bei Nicht-Erfüllung ihrer Verpflichtungen womöglich auf “Höhere Gewalt” berufen können. Die Produktion dürfte dessen ungeachtet demnächst ohnehin stark zurückgehen. Die Anzahl aktiver Ölbohrungen ist in der Vorwoche laut Baker Hughes erneut um 66 gefallen und liegt mit 438 auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2016 bzw. nur noch halb so hoch wie Anfang 2019. Bis zum Tief im Mai 2016 fehlen nur noch 122 eingestellte Bohrungen.

Edelmetalle: Goldpreisanstieg auf 7½-Jahreshoch nicht spekulativ getrieben

Gold fällt am Morgen zeitweise unter 1.680 USD je Feinunze. Angesichts des Einstiegs einiger Länder in den Ausstieg aus dem Lockdown hellt sich die Stimmung der Marktteilnehmer auf. Gold, das in den letzten Wochen noch im Tandem mit den sich erholenden Aktienmärkten gestiegen war, steht daher seit Donnerstag merklich unter Druck. Vom kurz zuvor verzeichneten 7½-Jahreshoch hat es inzwischen gut 70 USD nachgegeben. Eine länger anhaltende Schwächephase oder gar eine heftige Korrektur wie Mitte März erwarten wir aber nicht. Dafür waren die spekulativen Finanzanleger beim jüngsten Preisanstieg kaum dabei. Deren Netto-Long-Positionen verharren seit mittlerweile fünf Wochen auf einem kaum veränderten, vergleichsweise moderaten, Niveau. Der Preisanstieg auf das besagte 7½-Jahreshoch war also nicht spekulativ getrieben, weshalb auch keine Notwendigkeit für eine Korrektur seitens dieser Anlegergruppe besteht. Eine wichtige Rolle beim Goldpreisanstieg spielten dagegen die kräftigen Käufe bei den Gold-ETFs. Seit Monatsbeginn summieren sich diese auf 112 Tonnen. Die ETF-Zuflüsse hielten zuletzt zwar weiter an, haben sich aber etwas verlangsamt. In den letzten beiden Handelstagen kamen nur noch 6,5 Tonnen hinzu, weniger als zuvor an einem Tag. Der SPDR Gold Trust in den USA verzeichnete zuletzt keine Zuflüsse mehr. Dieser wird vor allem von institutionellen Anlegern als Investmentvehikel bei Gold benutzt und kann daher als Proxy für die Stimmung der professionellen Anleger gegenüber Gold angesehen werden.

Tiefpunkt am europäischen Automarkt

Wie der Verband der europäischen Automobilproduzenten (ACEA) am Freitag berichtete, sind die Autoneuzulassungen in der EU im März im Vergleich zum Vorjahr wegen der Corona-Krise um mehr als die Hälfte eingebrochen (-55,1%). Der Rückgang war dabei in allen 27 EU-Ländern zu beobachten, wobei Italien besonders stark betroffen war (-85,4%). Der europäische Automarkt könnte seinen Tiefpunkt damit aber erreicht haben oder kurz davorstehen. Denn die deutschen Autohersteller nehmen sukzessive ihre Produktion wieder auf und Autohäuser dürfen seit heute wieder öffnen. Auch in anderen Ländern der EU bereiten sich Autohersteller auf ein Wiederanfahren der Produktion ab Anfang Mai vor. An Platin und Palladium geht dies bislang aber nahezu spurlos vorbei. Platin handelt weiter unter 800 USD je Feinunze, Palladium schon seit einigen Tagen bei rund 2.200 USD je Feinunze.

Industriemetalle: Es steht eine spannende Handelswoche bevor

Die Metallpreise starten mit einem freundlichen Unterton in eine spannende Handelswoche. Kupfer legt leicht zu und steigt auf ein 5-Wochenhoch von rund 5.250 USD je Tonne. Deutlich stärker als Kupfer verteuert sich Nickel, und zwar um 3% auf 12.400 USD je Tonne. Auch dies ist der höchste Stand seit fünf Wochen. Nickel profitiert dabei von einem starken Anstieg der Preise für Edelstahl in China (der Preis für kaltgewalzten Edelstahl hat seit Monatsbeginn um 15% zugelegt), da die Nachfrage wieder zunimmt. Insbesondere Händler füllen ihre Vorräte wieder auf. Dies ist unseres Erachtens ein weiteres Zeichen, dass sich die chinesische Wirtschaft auf dem Weg zur Normalisierung befindet. Ende letzter Woche hatte schon das staatliche Research-Institut Antaike davor gewarnt, dass die chinesische Nickelroheisenproduktion in diesem Jahr um 25% auf 450 Tsd. Tonnen fallen könnte, unter anderem da wegen der Corona-Maßnahmen nicht genügend Nickelerz zur Verarbeitung verfügbar sei. Demnach wurden die Nickelerzbestände in den Häfen des Landes im ersten Quartal schon um 25% bzw. 4 Mio. Tonnen abgebaut. Die „Freude“ über den Preisanstieg von Nickel könnte allerdings nicht lange währen. Obwohl die Frühjahrstagungen der International Study Groups abgesagt sind, sollen neue Schätzungen zu Angebot und Nachfrage veröffentlicht werden. Und da dürfte die International Nickel Study Group ihre bisherige Schätzung eines Angebotsdefizits für 2020 in einen Überschuss drehen. Denn wir denken, dass das Coronavirus stärkere (negative) Auswirkungen auf die Nachfrage hat als auf das Angebot. Für die anderen Metallmärkte dürften die ohnehin schon erwarteten Überschüsse nun noch größer ausfallen. Dies könnte die Erholungsbewegung der Metallpreise stoppen oder zumindest bremsen.

