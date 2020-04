WTI-Ölpreis erstmals negativ

Energie: Negativer Ölpreis – Zwangsliquidation oder Preismanipulation?

Der 20. April 2020 wird ganz sicher in die Geschichtsbücher der Öl-Terminbörsen eingehen. Denn erstmals überhaupt war ein Ölpreis negativ. Die Diskussion darüber, was gestern im späten Handel beim Mai-Kontrakt für WTI-Rohöl geschah, dürfte noch längere Zeit anhalten. Obgleich das Geschehen wahrlich so gut wie nichts mit dem physischen Ölmarkt zu tun hatte, ist der Preis von über 15 USD morgens auf minus 40 USD je Barrel am Abend gefallen. Natürlich gibt es sehr viele Versuche, das Geschehen fundamental einzuordnen, ob durch überschwemmende Lagerbestände in Cushing oder einen noch nie dagewesenen Nachfrageeinbruch in den USA. Doch sie alle laufen ins Leere. Zum einen handelte der liquidere und damit ausschlaggebende Juni-Kontrakt für WTI die ganze Zeit über 20 USD. Die Lagersituation in Cushing und das Überangebot an Rohöl in Texas und Oklahoma wird sich im Mai nicht so dramatisch verbessern können, dass im Juni zusätzliche Kapazitäten entstehen würden. Auch handelt der gleiche Mai-Future auf WTI heute wenige Stunden vor seinem Auslaufen schon wieder bei über 2 USD je Barrel. Es ist also davon auszugehen, dass sich die “Panne” auf einen einzigen illiquiden Kontrakt bezogen und technische Hintergründe hatte. Wir führen dies auf eine Kombination aus Zwangsliquidationen eines oder mehrerer Großanleger und eine Preismanipulation zurück. Denn der späte Handel war ausgedünnt und anfällig für eine Manipulation, weil die meisten Broker ihren Kunden bei negativen Preisen wahrscheinlich keinen Handel gewähren können. Die Anzahl offener Kontrakte ist von 109 Tsd. am Freitag auf unter 16 Tsd. nach dem gestrigen Settlement gefallen. Man könnte also den sog. Settlement-Preis von -37,63 USD je Barrel als “nur eine Zahl” abtun, die keinen Einfluss hat, wäre dieser nicht ausschlaggebend für die Berechnung der meisten derivativen und physischen Geschäfte. Man darf gespannt sein, ob die Börse den Handelsverlauf im Nachhinein revidiert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW7 Long Oil Brent Future Faktor: 2 CJ3D46 Short Oil Brent Future Faktor: -2 CJ3D4D Long Oil WTI Light Crude Faktor: 2 CJ3D4N Short Oil WTI Light Crude Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Starke Goldnachfrage in den USA, geringe Nachfrage in Asien

Der Goldpreis profitierte gestern von den Verwerfungen am Ölmarkt und stieg wieder auf 1.700 USD je Feinunze. Am Morgen handelt er knapp unter dieser Marke. Die Luft scheint dennoch erst einmal raus zu sein. Die ETF-Zuflüsse halten dagegen an. Gestern kamen erneut gut 11 Tonnen hinzu und auch der SPDR Gold Trust verzeichnete wieder einen kräftigen Zufluss. Der Goldpreis wird somit weiterhin von der Nachfrage der Anleger getragen. Dies verdeutlichen auch die Daten der Schweizer Zollbehörde zu den Goldexporten. Diese stiegen im März auf 96,1 Tonnen, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Fast die Hälfte der Lieferungen ging in die USA, vermutlich um die dortige ETF-Nachfrage zu befriedigen. In die großen asiatischen Nachfrageländer wurde dagegen deutlich weniger Gold geliefert. Nach China ging gar kein Gold, nach Hong Kong vernachlässigbare 152 kg, nach Indien nur 6,6 Tonnen. Angesichts der schwachen Nachfrage ist dies nicht überraschend. In Indien könnte die Goldnachfrage in diesem Jahr wegen des Lockdown und der rekordhohen Preise laut Angaben der dortigen Schmuckindustrie auf ein 30-Jahrestief fallen. Inwieweit die Schließung der Raffinerien Ende März die Ausfuhren beeinflusst hat, lässt sich anhand der Daten nicht sagen. Überraschend ist die niedrige Lieferung von lediglich 6,8 Tonnen nach Großbritannien, da auch die in London ansässigen Gold-ETFs im März kräftige Zuflüsse verzeichneten.

Preiswertes Silber lockt ETF-Anleger an

Im Schatten von Gold verzeichneten auch die Silber-ETFs in den letzten Wochen kräftige Zuflüsse. Diese belaufen sich seit Monatsbeginn auf 750 Tonnen. Das entspricht einem Anstieg der Silber-ETF-Bestände um knapp 4% und in etwa dem prozentualen Zuwachs bei den Gold-ETFs im selben Zeitraum. Die Zuflüsse bei Silber seit Jahresbeginn summieren sich inzwischen auf mehr als 2.000 Tonnen. So starke ETF-Zuflüsse gab es zuletzt im dritten Quartal 2019. Ähnlich wie damals dürften auch heute die Anleger vom attraktiven Preisniveau angezogen werden. Dies bezieht sich nicht nur auf den absoluten Preis, der Mitte März auf ein 11-Jahrestief von weniger als 12 USD je Feinunze abstürzte und auch nach der inzwischen erfolgten Erholung auf gut 15 USD im Gegensatz zu Gold von mehrjährigen Höchstständen noch immer weit entfernt ist. In der Folge ist das Gold/Silber-Verhältnis mit 110 weiterhin ausgesprochen hoch und Silber relativ zu Gold somit sehr günstig. Mitte März erreichte das Gold/Silber-Verhältnis in der Spitze sogar 127. Von daher ist es sicherlich auch kein Zufall, dass die o.g. Zuflüsse in die Silber-ETFs genau ab diesem Zeitpunkt einsetzten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLN Long Gold Future Faktor: 3 CJ7RLH Short Gold Future Faktor: -3 CU0E6S Long Silver Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silver Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Es gibt (viel) zu viel Aluminium

Der Verfall der Ölpreise (siehe Energie oben) sorgt für eine höhere Risikoaversion an den Finanzmärkten, die sich unter anderem in fallenden Aktienmärkten widerspiegelt. Auch an den Metallmärkten ziehen sich die Händler erstmal zurück, was bei allen Metallen heute Morgen zu Preisrückgängen führt. So ist Aluminium wieder unter die Marke von 1.500 USD je Tonne gerutscht. Wie das International Aluminium Institute (IAI) gestern berichtete, ist die globale Aluminiumproduktion im März im Vergleich zum Vorjahr um 1,5% auf 5,48 Mio. Tonnen gestiegen. Dies ist der höchste Wert seit Dezember 2018. Die Produktionsausweitung ist dabei in erster Linie auf China zurückzuführen. Auf Tagesbasis ist die Produktion gegenüber Februar nur leicht gesunken. Das IAI setzt dabei für China eine höhere Produktionsrate an als das Nationale Statistikbüro, das seine Daten Ende letzter Woche veröffentlicht hatte. Im ersten Quartal wurden weltweit betrachtet laut IAI 16,1 Mio. Tonnen Aluminium hergestellt, 2,1% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die höhere Produktion erfolgte trotz der deutlich gefallenen Preise (-15,7% im ersten Quartal) und deutet auf einen überversorgten Markt hin, da die Nachfrage unter der Corona-Krise gelitten hat und auch weiter nur sehr verhalten ist. Letzteres spiegelt sich zum einen in den Lagerbeständen wider: In den Lagerhäusern der LME sind die Aluminiumvorräte seit Mitte März um 35% gestiegen. Zum anderen fallen nach wie vor die physischen Aluminiumprämien wie ein Stein: In Europa beträgt der Aufschlag auf den LME-Preis erstmals seit Auflage dieses Futures-Kontraktes an der Comex vor gut vier Jahren weniger als 100 USD je Tonne (zu Monatsbeginn waren es noch 145 USD). Die Prämie in den USA liegt mit 225 USD je Tonne auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2018. Wir sehen im aktuellen, von Unsicherheit geprägten Marktumfeld noch keinen Spielraum für merklich höhere Aluminiumpreise.