WTI mit V-förmiger Preiserholung

Energie: Bessere Stimmung am Ölmarkt

Die Stimmung am Ölmarkt hat sich deutlich aufgehellt. Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr zur “Normalität”, massive fiskal- und geldpolitische Unterstützung, ein höherer Risikoappetit und rasche Produktionskürzungen sorgten dafür, dass der WTI-Future für Juni, der noch vor zwei Tagen auf fast 10 USD fiel, heute Morgen schon bei knapp 18 USD je Barrel notiert. Der heute auslaufende Juni-Future für Brent handelt bei rund 25 USD, der für Juli sogar bei über 26 USD je Barrel. Die gestrigen US-Lagerdaten gaben bis auf den überraschenden Lagerabbau bei Benzin kaum Grund für Euphorie. Zwar sind die Rohölbestände in der Vorwoche um “nur” 9 Mio. Barrel gestiegen. Allerdings sind die US-Lagerkapazitäten bereits zu 61% gefüllt, die in Cushing sogar zu 81%. Die freien kommerziellen Lagerkapazitäten betragen derzeit ca. 250 Mio. Barrel. Doch dürfte US-Finanzminister Mnuchin unter “einigen hundert” Millionen Barrel an zusätzlichen Lagerkapazitäten weder sie noch die Strategischen Ölreserven der USA gemeint haben. Es geht dabei wohl eher um den Plan der US-Regierung, den Ölproduzenten die Ölreserven im Boden abzukaufen, sprich sie für Nicht-Produktion bezahlen, zumindest solange die Preise günstig bleiben. Das könnte die US-Ölpreise unterstützen.

Russlands Energieminister Nowak erwartet einen Rückgang der Ölproduktion seines Landes vom postsowjetischen Rekordniveau über 560 Mio. im Vorjahr auf 480-500 Mio. Tonnen in diesem Jahr. Rein rechnerisch würde das einem Rückgang der Tagesproduktion um über 20% ggü. März für das gesamte verbleibende Jahr bedeuten. Solch starke nachhaltige Reduktionen könnten in der Tat den Ölmarkt schneller ins Gleichgewicht bringen. Auch Norwegen will seine Produktion um 250 Tsd. im Juni und um 134 Tsd. Barrel täglich in der zweiten Jahreshälfte reduzieren. Allerdings liegt die Referenz bei 1,86 Mio. Barrel pro Tag und damit deutlich höher als die März-Produktion von 1,68 Mio. Barrel täglich. Nichtsdestotrotz würde dies gepaart mit einer verzögerten Inbetriebnahme neuer Projekte die Produktionserwartung zum Jahresende um 300 Tsd. Barrel täglich senken.

Edelmetalle: Gold legt nach Fed zu, zweigeteilte Goldnachfrage im 1. Quartal

Der Goldpreis steigt am Morgen auf 1.720 USD je Feinunze. Seit der Veröffentlichung des Fed-Statements und der virtuellen Pressekonferenz von Fed-Chairman Powell gestern Abend legte Gold somit ca. 20 USD zu. Die Fed beließ die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert nahe null und änderte auch ihre Forward Guidance nicht. Die Anleihekäufe sollen in erforderlicher Höhe, also ohne explizite Begrenzung, weiterlaufen. Powell betonte in der Pressekonferenz aber die weiterhin bestehende große Unsicherheit. Heute folgt die EZB mit ihrer Sitzung. Es gibt Spekulationen, dass die EZB das Gesamtvolumen des Notfallkaufprogramms von derzeit 750 Mrd. EUR nach oben setzen könnte, da dies bei der aktuellen Kaufaktivität sonst schon im Herbst erreicht werden könnte. Davon würde der Goldpreis in Euro profitieren.

Der World Gold Council (WGC) hat heute Daten zur Goldnachfrage im ersten Quartal veröffentlicht. Diese fiel wie erwartet zweigeteilt aus. Auf der einen Seite steht eine sehr robuste Investmentnachfrage. Diese lag 80% höher als im Vorjahr, da sich die Käufe von Gold-ETFs auf 298 Tonnen nahezu versiebenfachten. Dem stand eine sehr schwache Schmucknachfrage gegenüber, die um 39% gegenüber dem Vorjahr auf nur noch 325 Tonnen fiel, das niedrigste Niveau seit mindestens 10 Jahren. Somit wurde nur noch etwas mehr Goldschmuck gekauft als Gold-ETFs. Auch die anderen Nachfragekomponenten wie Münzen und Barren, Zentralbanken und Industrie verzeichneten Rückgänge zwischen 6 und 8 Prozent. Die Goldnachfrage insgesamt war 1% höher als im Vorjahr, d.h. die robuste ETF-Nachfrage und die Schwäche der anderen Bereiche glichen sich nahezu aus. Für das zweite Quartal rechnet der WGC mit einer Fortsetzung dieser Tendenzen. So haben die Gold-ETFs im April schon wieder Zuflüsse von mehr als 150 Tonnen verzeichnen können. Die Goldnachfrage in China und Indien könnte sich in diesem Jahr dagegen halbieren. Das Goldangebot ist im ersten Quartal um 4% gefallen. Dazu haben laut WGC sowohl eine niedrigere Minenproduktion als auch ein Rückgang beim Recycling beigetragen. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus dürften die Minenproduktion auch im zweiten Quartal beeinträchtigen. Dagegen soll das Recyclingangebot steigen.

Industriemetalle: Schwache Konjunkturdaten sorgen für Gegenwind

Die Folgen der Corona-Pandemie werden in den harten Wirtschaftsdaten mehr und mehr sichtbar. Gestern wurde gemeldet, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um knapp 5% geschrumpft ist. Das ist der stärkste Rückgang seit der Wirtschaftskrise 2009. Noch stärker war der BIP-Einbruch in Frankreich, wo die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 5,8% schrumpfte (nicht annualisiert!). In China fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex im April etwas schwächer aus als erwartet, blieb aber im Gegensatz zum Caixin-PMI über der Marke von 50. Dafür brachen die Exportaufträge wegen des Stillstands in den Abnehmerländern ein, was eine weitere Erholung der chinesischen Wirtschaft erschweren dürfte. Der Preisanstieg bei Industriemetallen – der Kupferpreis steht vor dem größten Monatsgewinn seit Dezember 2017 – steht daher auf wackligen Beinen.

Philippinen vor Wiederaufnahme der Nickelproduktion

Auf den Philippinen bereiten sich die beiden größten Nickelminenproduzenten des Landes auf die Wiederaufnahme der Produktion in der Hauptabbauregion im Süden des Landes vor. Sie erwarten, dass dort die Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus ab morgen gelockert werden. Die Produktion soll schrittweise wieder hochgefahren werden. Auch andere Nickelminen in der Region sollen im Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ob das höhere Angebot dann noch auf eine ausreichende Nachfrage trifft, ist unseres Erachtens fraglich. Denn laut Industriekreisen haben die chinesischen Edelstahlhersteller, Hauptabnehmer des Nickelerzes und teilverarbeiteter Erze, ihre Lagerbestände bereits zu einem Großteil wieder aufgefüllt. Gemäß Daten der Zollbehörde hat China noch im März knapp 330 Tsd. Tonnen Ferronickel, darunter viel Nickelroheisen, eingeführt. Die Importe lagen fast 240% über Vorjahr. Nachdem Indonesien zu Jahresbeginn ein Exportverbot für unbehandeltes Nickelerz eingeführt hat, steigen die Philippinen zum größten Lieferanten von Nickelerz nach China auf. Laut dem Vorsitzenden des Verbands der philippinischen Nickelindustrie sei es allerdings schwierig, zu diesem Zeitpunkt konkrete Produktions- und Exportschätzungen abzugeben. Im letzten Jahr hatten die Philippinen gemäß Daten von WBMS gut 30 Mio. Tonnen Nickelerz nach China exportiert.

