Wohlverdiente Pause für die Fed

Wohlverdiente Pause für die Fed

Der Offenmarktauschuss der Fed wird heute Abend in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr keine neuen Maßnahmen beschließen. Und diese Pause haben sich die Notenbanker redlich verdient. Denn wenn eine Notenbank alles gegeben hat in diesem Jahr, dann war es zweifellos die Fed. Unter den großen Notenbanken hat sie ihren Leitzins mit am aggressivsten gesenkt, ihre Anleihekäufe am stärksten hochgefahren und mittels der Bereitstellung von Swap-Linien eine weltweite Liquiditätskrise verhindert. Daher kann sie heute Abend getrost darauf verweisen, dass die Finanzierungskonditionen bereits hinreichend akkommodierend sind und für sie, trotz steigendem Infektionsgeschehen mit Covid-19, kein Bedarf besteht, nachzulegen. Abgesehen davon haben die Währungshüter in den vergangenen Wochen klar kommuniziert, dass aus ihrer Sicht in der aktuellen Situation nur die Finanzpolitik effektiv helfen könne, womit sie den Ball dem US-Kongress zugeschoben hat. Hier zeichnet sich erfreulicherweise auch mittlerweile eine Einigung über ein weiteres Fiskalpaket ab. Ein Kompromiss zu den umstrittensten Punkten liegt vor und muss nun nur noch von republikanischer und demokratischer Seite abgesegnet werden. Dazu hat Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, bereits zugesichert, dass er im Zweifelsfall die Weihnachtspause so lange hinauszögern werde, bis ein Deal zustande gekommen ist.

Der Blick der Notenbank dürfte sich damit zusehends auf die Zeit nach der Pandemie richten. So wird allgemein erwartet, dass sie heute bereits präzisiert, wie lange sie gedenkt, ihre Anleihekäufe fortzusetzen. Für den Anleihemarkt mag das relevant sein. Für den Devisenmarkt sind die Details der Liquiditätsprogramme dagegen kaum von Interesse. Hier interessiert eigentlich nur der Zinsausblick. Und den hat die Fed bereits im Sommer vorgegeben. Im Zuge ihrer Strategieänderung hat sie klargestellt, dass sie ihren Leitzins erst anheben wird, wenn die Inflation ihr 2%-Ziel eine Weile überschossen hat, was laut unseren Volkswirten auf Sicht der nächsten zwei Jahre nicht der Fall sein wird. Für den US-Dollar sollte es heute Abend daher keine relevanten Neuigkeiten geben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB2ENH Call EUR/USD Hebel: 7,4 SB2ESY Put EUR/USD Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Zinssenkungsspekulationen im UK

Der Markt zeigt sich weiterhin zuversichtlich, dass sich das UK und die EU innerhalb der nächsten zwei Wochen einig werden und ein harter Brexit zum Jahresende somit verhindert wird. Zumindest handelt der GBP-Wechselkurs relativ stabil und dass obwohl Boris Johnson gestern noch warnte, dass ein No-Deal seiner Ansicht nach das wahrscheinlichere Szenario sei. Dagegen hält EU-Verhandlungsführer Michel Barnier eine Einigung noch diese Woche für möglich. Offensichtlich schenkt der Markt Barniers Worten mehr Gewicht als denen von Johnson. Nach den zahlreichen Bluffs des UK-Premiers kann man es ihm nicht verübeln.

Interessant ist, dass, obwohl der Markt offenbar von einem günstigen Brexit-Szenario ausgeht, er zuletzt wieder verstärkt auf eine Zinssenkung der Bank of England (auf Sicht von einem Jahr) setzt. Einige mögen das auf die Coronakrise schieben. Angesichts des Beginns von Impfungen und einem jüngst nachlassenden Infektionsgeschehen im UK, scheint dies jedoch nicht der vordergründige Treiber. Vielmehr dürfte dem Markt zunehmend klar sein, dass der Brexit – selbst bei einer Einigung auf ein Freihandelsabkommen – die UK-Wirtschaft belasten wird und weitere Unterstützung seitens der Geldpolitik erforderlich sein könnte. Noch sind die Zinssenkungsspekulationen sehr verhalten (10 Basispunkte auf Sicht von einem Jahr), weshalb auch das Pfund kaum reagiert. Doch dabei muss es nicht bleiben, selbst im Falle eines Deals, was wiederum für ein begrenztes Erholungspotential des Pfunds sprechen würde.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ4VF2 Call EUR/GBP Hebel: 7,7 CJ4VHV Put EUR/GBP Hebel: 7,5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Japans Wirtschaft schwächelt

Auch in Japan rollt derzeit eine zweite Viruswelle, wobei die Infektionszahlen im Vergleich zu vielen europäischen Ländern noch moderat ausfallen. Obwohl es bislang damit weniger stark von dem Coronavirus getroffen wurde, hinkt Japan wirtschaftlich weit hinter anderen großen Volkswirtschaften hinterher, wie die Exportzahlen und der Einkaufsmanagerindex heute unterstreichen. So verharrt letzterer weiterhin im Kontraktionsbereich, was sich nicht nur auf eine Schwäche im Dienstleistungssektor, der besonders stark durch die Coronakrise belastet wird, zurückzuführen ist. Auch der Index für das verarbeitende Gewerbe hat es seit März nicht mehr über die 50-Marke geschafft und fällt damit im internationalen Vergleich auffällig schwach aus. Passend dazu verliert die Erholung der Exporte bereits wieder an Fahrt. Auch das ist angesichts der Konjunkturerholung in China und den USA, den größten Handelspartnern Japans, eigentlich erstaunlich. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Japans Führung den JPY-Wechselkurs mit Argusaugen beobachtet. Auf handelsgewichteter Basis hat sich die Währung mittlerweile stabilisiert, jedoch auf stärkeren Niveaus als zu Beginn des Jahres, was ein Grund für die schwache Exportperformance sein dürfte. Im Sommer hatten Finanzministerium, Finanzregulator und Notenbank bereits eine Sondersitzung zum Wechselkurs abgehalten, doch mehr als ein paar schwache verbale Interventionen gab es seitdem nicht. Das liegt natürlich daran, dass den Politikern effektive Mittel zur Schwächung der Währung fehlen. Einer Fortsetzung des Aufwertungstrend gegenüber dem US-Dollar steht also wenig im Wege, womit auch die Konjunkturerholung weiterhin nur schleppend vorangehen gehen dürfte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU890T Call USD/JPY Hebel: 7,5 CJ4VA9 Put USD/JPY Hebel: 7,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.