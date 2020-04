Vonovia: (Überraschungs-)EURO STOXX 50-Aufnahmekandidat

Vonovia als Immobiliendienstleister verwaltet, vermietet und verkauft Wohnungen. Der im DAX enthaltene Titel ist durch seine M&A- und Kapitalmarktaktivitäten sowie durch seine Kursentwicklung – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – zum größten Titel im europäischen STOXX 600 Real Estate (enthält aktuell 37 Titel; Sektor-Anteil aktuell ca. 14,1 Prozent) aufgestiegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Durch den Kursrutsch am Gesamtmarkt und der Underperformance von vielen europäischen Blue-Chips hat sich Vonovia zuletzt bei den Rankings im STOXX 600 und EURO STOXX deutlich verbessert. Als Konsequenz befindet sich die Aktie – bei Anwendung des zweistufigen Selektionsprozesses für die Veränderung der EURO STOXX 50-Zusammensetzung – zurzeit auf Position 40 und damit auf einem automatischen Index-Aufnahmerang. Allerdings findet die jährliche, reguläre Indexüberprüfung des EURO STOXX 50 erst Anfang September 2020 (Datenbasis: Ende August 2020) statt. Trotzdem ist Vonovia im Kreis der EURO STOXX 50-Aufnahmekandidaten angekommen und würde auf Basis der aktuellen Daten im Index an Position 40 mit einem Index-Gewicht von ca. 1,10 Prozent landen. Während diese Index-Perspektive den Titel eher unterstützen sollte, ist allerdings die aktuelle tech. Lage für Neuengagements nicht ideal. Vonovia war mit Hilfe eines feinen Hausse-Trends (Start bei €16,9 im Jahr 2013) und einem Hausse-Kanal (ab 2017) bis auf neue All-Time-Highs um €54,5 gelaufen. Parallel zur Gesamtmarktschwäche war auch Vonovia unter Druck, wobei diese 7-jährige Hausse-Bewegung zumindest zur Seite verlassen wurde. Das Recovery, ausgehend von Low um €36,7 (19.03.20), ist ebenfalls weit fortgeschritten, sodass die Aktie im Umfeld der 200-Tage-Linie in einen Trading-Markt hineinlaufen sollte. Damit ist Vonovia aktuell nur eine technische “Halteposition” mit einem strategischen Sicherungsstoppbei €35,5.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine