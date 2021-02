Vonovia: Technische Eintrübung mahnt zur Vorsicht

Vonovia ist durch Outperformances und eine von Kapitalmarktmaßnahmen begleitete Expansionspolitik zum größten Titel im Sektor STOXX Real Estate (Position 1: Sektoranteil: ca. 14,3 Prozent; nach Free Float-Marktkapitalisierung) geworden. Hierdurch war Vonovia auch im September 2020 – als derzeit einziger Immobilien-Titel – in den EURO STOXX 50 aufgestiegen. Im zeitlichen Umfeld dieser Index-Aufnahme entstand das All-Time-High bei 62,7 EUR (04.09.20).

Vonovia: Technischer Tausch

Begleitet von der Diskussion bzgl. höherer Inflationserwartungen, anziehenden US-Bond-Renditen und einer steileren (US-)Zinskurve verändert sich die technische Gesamtlage bei vielen Real Estate-Aktien. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Titel seit Juli 2013 (Kurse um 16,1 EUR) in einer technischen Hausse. Seit Januar 2016 (Start bei 24,9 EUR) bewegt sich die Aktie in einem idealtypischen Hausse-Kanal (untere Trendkanallinie bei 49,0 EUR). In Q3 2020 kam es im Vorfeld der EURO STOXX 50-Aufnahme zu einer Aufwärtsbeschleunigung, wobei die Aktie mit einem Kaufsignal aus dem Kanal nach oben auf das All-Time-High gestiegen war. Seitdem kämpft Vonovia allerdings mit technischen Eintrübungen. Zuerst hat die Kursentwicklung der letzten Monaten den technischen Charakter einer Trading-Top-Formation mit einem ersten (kurzfristigen) Abwärtstrend. Danach ist die Aktie in den Hausse-Kanal zurückgefallen. Zuletzt wurde mit einem Take-Profit-/ (Trading-)Verkaufssignal die Trading-Top-Formation beendet und eine Kursetablierung unterhalb der 200-Tage-Linie herbeigeführt. Zwar deutet sich keine grundlegende technische Abwärtsbeschleunigung an, jedoch verfestigt sich die mittelfristige relative Schwäche (vs. EURO STOXX 50 und DAX). Vonovia stellt trotz einer erwarteten (Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von ca. 3,0 Prozent einen technischen Tausch bzw. ein Untergewichten gegenüber der Benchmark dar.

