Vonovia: EURO STOXX 50-Aufnahme rückt näher

Im September 2020 steht die nächste, reguläre, jährliche EURO STOXX 50-Anpassung auf der Tagesordnung. Aufgrund der hohen Volatilitäten in den letzten Monaten an den europäischen Aktienmärkten und der ausgeprägten Aufspaltung in “Corona-Krisengewinner” und “Corona-Krisenverlierer”, sollte es diesmal zu einer umfangreichen Index-Anpassungen kommen. Hierbei deutet das zweistufige, automatisierte Selektionsverfahren aktuell die Aufnahme von fünf Werten an (Entscheidung auf Basis der Daten vom 31.08.2020; Index-Einarbeitung: Freitag den 18.09.2020).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Vonovia: Technische Kursziel anheben

Zu diesen Werten gehört auch der aktuell nach Free Float-Marktkapitalisierung größte Titel aus dem STOXX Real Estate (dieser Sektor ist zurzeit nicht im EURO STOXX 50 vertreten), Vonovia. Eine EURO STOXX 50-Aufnahme sollte dabei aufgrund der zu erwartenden Index-Nachfrage besonders im Vorfeld der Index-Anpassung für weitere Unterstützung bei der Aktie führen. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich Vonovia seit vielen Jahren in einer technischen Hausse-Bewegung, wobei sich ab Mitte 2016 ein idealtypischer Hausse-Trendkanal (untere Aufwärtstrendkanallinie zurzeit bei €47,0) herausbildete. Zwar wurde Vonovia durch die “Corona-Baisse” (Februar/März 2020) kurzfristig aus diesem Kanal gedrückt, jedoch ist nach dem technischen Sell-Off, dem “V”-Recovery und der direkten Rückkehr in den Kanal die alte technische Hausse-Lage wieder hergestellt. Aktuell befindet sich Vonovia im Bereich um €55,0 in einer Konsolidierung mit einem trendbestätigenden Charakter nach oben. Aufgrund der index-technischen Phantasie und der technischen Gesamtlage bleibt Vonovia ein “(Zu-)Kauf”, wobei das nächste, mittelfristig technische Etappenziel im Bereich €62,0 – €63,0 liegen sollte.

