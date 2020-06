Vom V zum All-Time High

Das Börsenjahr 2020 war weltweit bisher von einer starken Volatilität geprägt. Nach den deutlichen Kursgewinnen 2019 waren u.a. die US-Aktienmärkte mit einer Ausdehnung des Hausse-Zyklus ins Jahr gestartet. Im Umfeld von „Covid-19“ kam es ab Februar zu einem deutlichen, beschleunigten Kurseinbruch. Dieser Crash war jedoch nicht der Auftakt einer langfristigen Baisse. Stattdessen kam ab Ende März – begleitet von Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken, großen Rettungs- und Konjunkturpakten (z. B. in China, Europa, USA) sowie der schrittweisen Auflösung der Lockdown-Maßnahmen – die langfristige Hausse-Stimmung zurück an die Aktienmärkte. Aus technischer Sicht startete eine „V-Recovery“. Als erster globaler Leitindex erreichte der Nasdaq Composite dabei nun ein neues All-Time High. Der Technologie-Index greift somit seine seit 2009 laufende Führungsrolle wieder auf. Dies ist ein technisches Indiz dafür, dass weitere Leitindizes wie der S&P 500 oder der Dow Jones Global Titans 50 ihm in 2020 weiter nach oben folgen dürften.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nasdaq Composite: Technische Neubewertung gestartet

Der nordamerikanische Nasdaq Composite, ein Kursindex, umfasst aktuell 2.701 Titel. Der Index startete im Februar 1971 bei 100 Punkten und sein Schwerpunkt liegt auf Technologie-Titeln. Seit März 2009 (Start bei 1.266) befindet sich der Index in einem langfristigen Hausse-Zyklus. Dieser wurde bisher von fünf klassischen, technischen Korrekturen (bzw. Zwischenbaissen in 2010, 2011, 2015, 2018) unterbrochen. Im Februar/März 2020 war der Nasdaq Composite ausgehend von seinem All-Time High bei 9.838 in die fünfte Zwischenbaisse gerutscht. Nach Take-Profit- und Verkaufssignalen fiel der Index am 22.03.20 in einem technischen Sell-Off bis auf das Baisse-Low bei 6.631,4 (Kursverlust: 32,6%). Hier schlug der Index nach oben um und startete eine beschleunigte „V“-Recovery. Diese hat ein so hohes Aufwärtsmomentum, dass die 200-Tage Linie des Index wieder steigt und der Nasdaq nun im Juni 2020 neue All-Time Highs erreicht hat. Aus kurzfristiger technischer Sicht befindet sich der Index in einem Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 9.430). Obwohl eine überkaufte Lage vorliegt, deutet der Aufwärtstrend – unterstützt von neuen All-Time Highs seiner Index-Schwergewichte – unter Schwankungen eine Ausweitung des Hausse-Zyklus bis Jahresende in Richtung 10.500 an.

S&P 500: Intakte „V-Recovery“

Der US Leitindex S&P 500, ein Kursindex, befand sich ebenso wie der Nasdaq ab März 2009 in einem 11-jährigen Hausse-Zyklus. Dieser startete ab 666,8 Punkten. Ab Anfang 2016 stieg der Index von dem Zwischentief bei 1.810 in einem beschleunigten Aufwärtstrend bis Januar 2018 auf 2.873. Hier verlangsamte sich das Aufwärtstempo. Im Dezember 2018 kam es, begleitet von Sorgen um die US/chinesische Handelsbeziehung, zu einem deutlichen Abverkauf bis auf 2.347. Dieser mündete in einer „V“-Recovery. In 2019 setzte der Index seine beschleunigte Aufwärtsbewegung wieder fort und erreichte schließlich im Februar 2020 ein neues All-Time High bei 3.394. Begleitet von mehreren Verkaufssignalen kam es dann zum „Covid-19-Kursrutsch“. Der technische Sell-off endete bei 2.192 (Kurseinbruch: ca. 35,5%). Hier schlug der S&P 500 – basierend auf einer überverkauften Lage – nach oben in eine weitere „V-Recovery“ um. Durch die dynamische Erholung hat der Index seine 200-Tage Linie bereits nach oben gekreuzt und auf Jahresbasis seine Kursverluste aufgeholt. Da die Recovery auf allen Zeitebenen intakt ist, sollte aus kurzfristuger technischer Sicht ein Test des All-Time Highs bei 3.394 anstehen. Vor dem Hintergrund dieser Resistance-Zone und der aktuell überkauften Lage sollte dann der Übergang in eine Seitwärtsphase (mit freundlichem Grundton) nicht überraschen.

