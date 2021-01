Volkswagen Vz.: Technische Kursziel anheben

Der europäische STOXX 600 Europe Automobiles & Parts umfasst nach einigen Fusionen/Mergers im Sektor mittlerweile nur noch 12 Titel (vs. 18 Titel Ende 2017). Die Kombination aus Sektorkonsolidierung, die Verkaufsanläufe erster EV-Modelle und das laufende Comeback der (globalen) PkW-Absatzzahlen sorgt seit dem H2 2020 für technischen Rückenwind beim Sektorindex. Dies hat aus langfristiger technischer Sicht dafür gesorgt, dass dieser STOXX -Index seinen Abwärtstrend aus 2018 nach oben beenden konnte.

Volkswagen Vz. : Neues Investment-Kaufsignal

Volkswagen Vz. (aktuell zweitgrößter Sektortitel; Anteil ca. 14,1 Prozent) fällt in 2021 mit einer relativen Stärke innerhalb des Sektors auf. Die Aktie durchlief von November 2008 (Start um 28,1 EUR) eine Bilderbuch-Hausse und erreichte im März 2015 bei 262,5 EUR ihre bisherigen All-Time-Highs. Anschließend sorgte der “Dieselskandal” für einen starken Sell-Off bis auf 86,4 EUR. Die folgende Recovery zurück auf 192,5 EUR (Januar 2018) mündete schließlich in eine mehrjährige Seitwärtspendelbewegung bei leicht fallender Tendenz. Es etablierte sich ein flacher, übergeordneter Abwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 180,0 EUR). Darunter kam es in 2020 im Umfeld der Corona-Baisse zu erhöhter Volatilität. Nach dem Rutsch auf 79,4 EUR folgte eine “V-Recovery” auf 158,0 EUR (Resistance-Zone). Hier startete eine mittelfristige Konsolidierung. Diese Konsolidierung haben die Aktien der Volkswagen Vz. zum Jahresstart 2021 mit einem Kaufsignal nach oben beendet, wobei das alte technische Kursziel (160,0 EUR) überwunden wurde. Nun deutet die ansprechende technische Gesamtlage als nächstes mittelfristiges, Etappenziel den Bereich von 170,0 – 175,0 EUR an. Damit bleiben die Aktien der Volkswagen Vz. ein technischer (Zu-)Kauf.

