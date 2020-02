Vinci: Technisches Kursziel anheben

Der Sektorleader im STOXX Construction, Vinci (aktuelles Sektorgewicht ca. 21,0%) ist ein idealtypischer technischer Marathonläufer. Die Aktie startete ihre sehr langfristige Hausse-Bewegung Mitte der 90er Jahre bei Kursen um €3,1 (bereinigt um zwischenzeitliche Kapitalmaßnahmen).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Diese Hausse-Bewegung lässt sich in drei übergeordnete Phasen einteilen. In Phase 1 führte ein Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen Vinci im Mai `07 auf die damaligen All-Time-Highs um €62,4. In Phase 2 durchlief die Aktie eine sehr volatile technische Gegenbewegung mit dem technischen Charakter eines langfristigen Dreiecks. Im Sept. `13 beendete Vinci dieses Dreieck als es mit einem Investment-Kaufsignal über die Resistance um €40,0 sprang. Seither befindet sich Vinci in Phase 3, eine Bilderbuch-Hausse, die jedoch ein etwas niedrigeres Aufwärtsmomentum aufweist, als Phase 1. Innerhalb davon bildeten sich ab Nov. `11 (Start um €28,5) ein zentraler Hausse-Trend (Trendlinie zzt. bei €70,5) sowie ab März `19 ein mittelfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. um €99,0) heraus. In den letzten fünf Monaten steckte Vinci in einer Konsolidierung unterhalb der Resistance um €103,0. Diese verließ die Aktie jetzt mit einem neuen Kaufsignal nach oben, sodass sich als nächstes technisches Etappenziel Kurse um €112,0 andeuten. Da die der Euro Stoxx 50-Titel darüber hinaus eine erwwartete Gesamt-Brutto-Dividenden-Rendite von zzt. gut 2,9% aufweist, bleibt Vinci ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Zertifikate