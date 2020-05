Vinci: Technischer Re-Opening Gewinner

Aktuell weisen an den europäischen Aktienmärkten nicht nur “Corona-Krisengewinner” attraktive technische Situationen auf, sondern gerade in den letzten Handelstagen werden auch die technischen Re-Opening-Gewinner von dem laufenden Recovery erfasst. Hierzu zählt aus technischer Sicht auch der französische EURO STOXX 50-Titel Vinci. Das Unternehmen ist ein international agierender Konzessions- und Baukonzern, der einen Schwerpunkt in der Finanzierung, dem Management, dem Betrieb und der Wartung von öffentlicher Infrastruktur (inkl. Autobahnen, Bahn- und Straßeninfrastruktur sowie Flughäfen) hat.

Vinci: Auf dem technischen Route du Sud Richtung 200-Tages-Linie

Vinci gehört weiterhin zu den technischen Marathon-Läufern (steht für Aktien in sehr langfristige Aufwärtsbewegungen). Der Titel befindet sich seit September 1996 (Kurse um €3,15) in einer Aufwärtsbewegung, wobei sich seit Oktober 2008 ein idealtypischer, zentraler Hausse-Trend (12-jährige Hausse-Trendlinie aktuell bei ca. €71,0) herausgebildete. Ausgehend von den bisherigen All-Time-Highs (Februar 2020 bei €107,3) war auch Vinci mit Verkaufssignalen in eine technische Baisse gerutscht, die erst bei Kursen um €55,0 (März 2020) in einem technischen Sell-Off endete. Seitdem befindet sich der Titel in einem technischen Comeback, wobei die Aktie zuletzt wieder in den 12-jährigen Hausse-Trend zurückgelaufen ist. In den letzten Handelstagen wurde die (nach oben) trendbestätigende Konsolidierung um €75,0) mit einem Investment-Kaufsignal verlassen. Damit deutet sich sowohl eine Gap-Schliessung (bei €85,0) als auch ein mittelfristiger Test der leicht fallende 200-Tage-Linie (zurzeit bei €91,0) an. Vinci bietet zusätzlich eine (Brutto-)Dividendenrendite von ca. 2,5 Prozent, wobei die Dividendenzahlung anteilig zweimal im Jahr erfolgt. Insgesamt stellt Vinci damit einen technischer (Zu-)Kauf dar.

