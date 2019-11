Verstärkter US-Pessimismus

USD – Verstärkter US-Pessimismus

Der Markt fühlt sich seit der Fed-Sitzung nicht nur in seinen Zinssenkungserwartungen für das kommende Jahr bestätigt, er hat sie seitdem sogar weiter hochgeschraubt. Ein wesentlicher Beschleuniger dieser Entwicklung war die Nachricht gestern, dass chinesische Offizielle Zweifel an einer langfristigen Resolution des US-chinesischen Handelskonflikts hegen – sofern die USA nicht planen, die Strafzölle auf chinesische Produkte aufzuheben, was aktuell in der Tat unwahrscheinlich erscheint. Dazu war der katastrophal schwache Chicago-PMI der Stimmung ebensowenig zuträglich. Der ISM-Index und der US-Arbeitsmarktbericht heute werden entscheidend dafür sein, ob der US-Konjunkturpessimismus und daraus folgend Zinssenkungserwartungen sowie US-Dollar-Schwäche auf kurze Sicht anhalten. Dabei dürften die Marktteilnehmer sensibler auf schwache Daten reagieren als auf starke. Schließlich hat die Fed am Mittwoch klar gemacht, dass Zinserhöhungen auf absehbare Zeit ausgeschlossen sind, wohingegen sie nicht zögern wird, auf Konjunkturrisiken zu reagieren.

JPY – der ultimative sichere Hafen

Der große Gewinner der neuerlichen Sorgen rund um den US-chinesischen Handelskrieg ist natürlich der Yen. Die Bewegung in USD-JPY fiel dieses Mal jedoch auffällig stark aus, was aber nicht daran lag, dass der Yen deutlicher als sonst aufwertete, sondern daran, dass der US-Dollar gleichzeitig abwertete. Dies war in der Vergangenheit nicht immer so, da die US-Währung von der erhöhten Risikoaversion im Zuge einer Eskalation des Handelskrieges als sicherer Hafen profitierte. Dieser Status scheint jedoch mit zunehmenden US-Konjunkturpessimismus zu bröckeln, so dass der Yen sich zum ultimativen sicheren Währungshafen mausert – zumal die Bank of Japan aufgrund mangelnder expansiver geldpolitischer Instrumente einer Yen-Aufwertung wenig entgegen zu setzen hat.

GBP – Neue Wahl, gleiche GBP-Unsicherheit

Aktuellen Umfragen zufolge dürfte der Plan von Premierminister Boris Johnson aufgehen und die Tories in den vorgezogenen Wahlen am 12. Dezember ihre Mehrheit im britischen Unterhaus zurückgewinnen, woraufhin er das von ihm ausgehandelte EU-Austrittsabkommen verabschieden und den Brexit zum 31. Januar vollziehen kann. Die Euphorie am Markt hinsichtlich dieses Ausblicks hält sich in Grenzen. Vielmehr hat die 2-Monats-EUR-GBP-Volatilität wieder begonnen, anzuziehen, was darauf hindeutet, dass der Markt eine erhöhte Unsicherheit in Bezug auf die Wahlen einpreist. Und das ist nur verständlich angesichts der Unzuverlässigkeit der Umfragen im Vorfeld der letzten beiden Wahlen im UK. Abwärtsrisiken für das Pfund ergeben sich insbesondere aus einem starken Wahlergebnis für die Brexit Partei unter Nigel Farage, was aus Sicht der meisten Marktteilnehmer das Risiko eines No-Deal-Brexits erhöhen würde. Das Aufwärtspotenzial für das Pfund im Falle eines Labour-Siegs wird dagegen dadurch begrenzt, dass unklar wäre, wie ein zweites Brexit-Referendum – welches Labour befürwortet – ausfallen würde. Insgesamt bleibt der Pfund-Ausblick mit Blick auf die Wahlen überaus unsicher, so dass ich Punktprognosen aktuell für wenig sinnvoll halte.

CHF – Wie aktiv war die SNB im 3. Quartal?

Dass die SNB im 3. Quartal 2019 am Devisenmarkt aktiv geworden war, um den Franken zu schwächen, haben die Spatzen schon lange von den Dächern gepfiffen. Mit der einen oder anderen Statistik, die die SNB regelmäßig veröffentlicht, haben wir und andere immer wieder versucht, die Volumina zu schätzen. Gestern brachte die Veröffentlichung des Q3-Zwischenergebnisses der SNB nun endlich Klarheit: Die Schweizer Währungshüter haben im 3. Quartal in einem Volumen von 11 Milliarden Franken interveniert.

Möglich wird diese Berechnung, weil das Quartalsergebnis offenlegt, welcher Teil der Änderung der Fremdwährungspositionen durch Gewinne und Verluste aus den existierenden Fremdwährungspositionen entstand. Die restliche Änderung ist der Betrag, den die SNB am Devisenmarkt interveniert hat. Zugegeben, nicht alle Änderungen von Fremdwährungspositionen sind Interventionen. So haben z.B. die Änderung der Reserveposition beim IMF oder der Währungshilfekredite andere Motive als die Schwächung des Franken. Doch machen diese nur 0,5% der Änderungen aus. Auf den Rappen genau kann man das Interventionsvolumen nicht bestimmen, aber doch ziemlich genau.

11 Milliarden Franken: Das ist deutlich mehr als in Q2/2019 (5,6 Milliarden Franken). Aber es ist weniger, als etliche Analysten erwartet hatten. Klar, die SNB konnte bei deutlich fallenden EUR-CHF-Wechselkursen und bei Niveaus von teilweise unter 1,09 nicht (wie in Q1/2028 oder Q1/2019) ihre Fremdwährungspositionen aktiv reduzieren. Aber der Aufbau war nicht so massiv, dass zu befürchten stände, die SNB könne jetzt schon (wie im Januar 2015) wieder kalte Füße kriegen. Solange sie mit solch recht moderaten Volumina den Franken vor zu viel Stärke bewahren kann, kann sie weitermachen. Das heißt aber auch: Zum viel schmerzlicheren Instrument der Zinssenkung (das unabsehbare Nebenwirkungen hätte) braucht sie nicht zu greifen.

