(Verfrühte) Euphorie am Ölmarkt

Energie: Brent steigt über 30 USD

Die Stimmung am Ölmarkt hat binnen nur einer Woche massiv gedreht. War sie vor zwei Wochen noch völlig am Boden, wobei die negativen Ölpreise für WTI und ausufernde Lager in aller Munde waren, ist der Optimismus aktuell allgegenwärtig. Der Fokus liegt dabei auf der Rückkehr der Nachfrage, wobei Analysten sich mit positiven Preisprognosen überbieten. Der Ölpreis reagiert auf den Stimmungswechsel massiv: WTI (Juni-Kontrakt) stieg gestern um mehr als 20% auf knapp 26 USD, Brent (Juli-Kontrakt) auf rund 32 USD je Barrel. Nicht einmal der Anstieg der US-Rohöllagerbestände – laut API sind diese in der letzten Woche um 8,44 Mio. Barrel gestiegen, davon fast 2,7 Mio. in Cushing – konnte den Preisanstieg bremsen. Für die heutige Veröffentlichung des US-Energieministeriums rechnet der Bloomberg-Konsens mit einem Anstieg der Lagerbestände für Rohöl um 8,7 Mio., für Benzin um 500 Tsd. und für Destillate um 2,9 Mio. Barrel. Wir halten die gegenwärtige Euphorie am Ölmarkt für verfrüht. Auch nach der allmählichen Öffnung der Wirtschaft könnte der Verbrauch vielleicht noch Jahre unter dem Niveau von 2019 bleiben. Die US-(Schiefer-)Ölfirmen haben zwar ihre Produktion reduziert und die Exploration nahezu eingestellt. Doch gibt es einige prominente Stimmen in der Schieferölindustrie, die schon bei Preisen von 30 USD erwägen, die Reduktionen wieder zurückzunehmen. Im Übrigen war die Anzahl gebohrter, aber nicht erschlossener Quellen (sog. DUC) per Ende März mit 7.576 weiter recht hoch. Diese Vorkommen könnte man bei einem stärkeren Preisanstieg binnen kurzer Zeit in Betrieb nehmen. Wenn man berücksichtigt, dass der Dezember-Future für WTI gestern bereits auf fast 33 USD je Barrel gestiegen ist, wird die Luft nach oben für die Ölpreise kurzfristig recht dünn.

Energie: CO2-Preise trotzen massivem Emissionsrückgang

Die Preise im EU-Emissionshandel zeigen sich mit noch immer knapp 20 Euro je Tonne CO2 beachtenswert robust gegenüber den vielen preisbelastenden Nachrichten der letzten Tage. Nachdem die Internationale Energieagentur letzte Woche den Rückgang der Emissionen in der EU im ersten Quartal bereits auf 8% gegenüber Vorjahr geschätzt und einen deutlichen Rücksetzer fürs Gesamtjahr in Aussicht gestellt hatte, gab es nun erste Daten für April, als der Lockdown mit voller Wucht zugeschlagen hat. Gemäß einer Auswertung der Zahlen des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E durch die Research-Gruppe Ember sind in den 30 Tagen bis zum 26. April die Emissionen der Stromerzeuger in der EU und Großbritannien um 39% gesunken (hier wie nachfolgend jeweils gegenüber Vorjahr). Ein schrumpfender Stromverbrauch (rund 14%) bei gleichzeitig massivem Anstieg der Solarenergie (+28%) hat zu einem Einbruch der Kohlekraft um mehr als 40% geführt. Die Zahlen des ISE Fraunhofer Instituts bestätigen den Trend für Deutschland: Demnach ist im April die öffentliche Nettostromerzeugung aus Braunkohle um gut 50% und die aus Steinkohle sogar um fast 65% gefallen.

Edelmetalle: Gold weiter durch ETF-Käufe unterstützt

Gold schwankt weiter um die Marke von 1.700 USD je Feinunze. Dem steigenden Risikoappetit wegen der voranschreitenden Öffnung zahlreicher Volkswirtschaften von den Corona-Beschränkungen zum Trotz verzeichnen die Gold-ETFs weiter Zuflüsse. Gestern waren es gut 7 Tonnen, womit die Gesamtbestände der von Bloomberg erfassten ETFs erstmals die Marke von 3.000 Tonnen überschritten. Gold in Euro steigt auf 1.575 EUR je Feinunze, da der Euro nach dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihekäufen unter Druck steht. Dieses hatte die Käufe teilweise für verfassungswidrig erklärt und der EZB eine Frist von drei Monaten gesetzt, die beanstandeten Punkte abzustellen. Diese betreffen lediglich die Prüfung der Verhältnismäßigkeit, was der EZB möglich sein sollte. Ein Verbot der Käufe ist mit dem Urteil nicht verbunden. So stellte das Gericht fest, dass durch die Anleihekäufe keine monetäre Staatsfinanzierung erfolgt. Unsere Volkswirte gehen davon aus, dass die Anleihekäufe ohne Beschränkungen fortgesetzt werden.

Edelmetalle: Palladium von vielen Seiten unter Druck

Palladium rutschte gestern erstmals seit sechs Wochen unter die Marke von 1.800 USD je Feinunze. Der Preisrückgang gewann an Dynamik, nachdem die 200-Tage-Linie letzten Freitag unterschritten wurde und Anfang der Woche nicht wieder zurückerobert werden konnte. Gestern kam noch die Nachricht hinzu, dass einer der drei großen Produzenten von Platinmetallen in Südafrika verkündete, die Reparaturarbeiten an einer Verarbeitungsanlage abgeschlossen zu haben. Diese war vor drei Monaten durch eine Explosion beschädigt worden. Anfang März hatte das Unternehmen daraufhin “force majeure” für die Liefer- bzw. Abnahmeverpflichtungen angemeldet und seine Produktionsprognose für Platinmetalle in diesem Jahr um 900 Tsd. Unzen reduziert. Ab 12. Mai soll die Produktion in der reparierten Anlage wieder anlaufen. Das “force majeure” wurde nun teilweise wieder aufgehoben. Ein anderer Teil der Anlage ist allerdings weiterhin außer Betrieb. Die dortigen Reparaturarbeiten sollen sich noch bis Anfang 2021 hinziehen. Von daher dürfte auch weiterhin weniger Platin und Palladium produziert werden als noch vor der Explosion. Ein anderer Grund für die jüngste Preisschwäche dürfte darin liegen, dass die Platinminen in Südafrika inzwischen wieder ihren Betrieb aufgenommen haben, womit auch mehr Palladium produziert werden kann. Dies geht einher mit einer durch die Corona-Krise geschwächten Nachfrage. Es gibt daher bereits Prognosen, dass der globale Palladiummarkt in diesem Jahr einen Angebotsüberschuss aufweisen könnte. Johnson Matthey veröffentlicht seine vielbeachtete Einschätzung in knapp zwei Wochen.

Industriemetalle: Eisenerz profitiert von hoher chinesischer Stahlproduktion

Die Stimmung der Marktteilnehmer hat mal wieder gedreht und ist spürbar optimistischer geworden, nachdem in vielen Ländern die Lockdownmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelockert werden. Dies macht sich auch in steigenden Metallpreisen bemerkbar. Die Stimmung ist unseres Erachtens aber schon fast zu gut, da Risiken wie zum Beispiel ein mögliches Wiederaufflammen des Handelsstreits zwischen den USA und China ignoriert werden. Gestern hat ein fester US-Dollar jedoch stärkere Preisanstiege verhindert, so dass der LME-Industriemetallindex nur leicht zulegte. Relativ robust zeigt sich in letzter Zeit der Eisenerzpreis, der in Singapur bei rund 80 USD je Tonne notiert (im chinesischen Dalian kostet eine Tonne Eisenerz umgerechnet 86 USD). Der Eisenerzpreis profitiert dabei von einer guten Nachfrage seitens der chinesischen Stahlproduzenten, die sich unter anderem in den Lagerbeständen bemerkbar macht: In den Häfen des Landes wurden die Eisenerzvorräte in diesem Jahr bislang um 12% abgebaut. Die hohe Eisenerznachfrage dürfte sich auch morgen in den Importdaten Chinas für April widerspiegeln. Denn die chinesischen Stahlhersteller haben nicht nur während der Corona-Krise viel Stahl produziert, sondern dürften ihre moderaten Kürzungen mittlerweile wieder rückgängig gemacht haben. Wie so oft produzieren die Stahlunternehmen wohl aber am Bedarf vorbei. Der Verband der chinesischen Eisen- und Stahlhersteller (CISA) schätzt, dass die chinesische Stahlnachfrage in diesem Jahr um knapp 4% auf 842 Mio. Tonnen fallen dürfte. Sie wird zwar durch Stimulierungsmaßnahmen, vor allem für die Infrastruktur, unterstützt, diese können den Rückgang durch eine schwächere Nachfrage aus dem Ausland aber offenbar nicht vollständig abfedern. Die Stahlproduktion dürfte dagegen im Gesamtjahr nur leicht sinken, wenn überhaupt.