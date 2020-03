USA wollen in den Preiskrieg am Ölmarkt eingreifen

Energie: USA wollen in den Preiskrieg am Ölmarkt eingreifen

Der Ölmarkt bleibt von einer extremen Volatilität geprägt. Die Ölpreise nahmen gestern nach den massiven Verlusten der vorherigen Tage einen kräftigen Schluck aus der Pulle. WTI stieg um 24%, was dem stärksten Tagesanstieg aller Zeiten entsprach. Bei Brent belief sich das Plus auf 14,5%. Heute geht es mit den Preisen um weitere 7-8% nach oben. Brent überwindet im Zuge dessen wieder die Marke von 30 USD je Barrel, WTI steigt auf 27,5 USD. Verglichen mit den Tiefs zur Wochenmitte bedeutet dies einen Anstieg um 6-7 USD. Seit Wochenbeginn liegen die Preise aber noch immer knapp 20% im Minus, seit Monatsbeginn ca. 40%. Somit dürfte es sich aktuell vor allem um eine technische Gegenbewegung nach dem vorherigen Absturz handeln. Zusätzlichen Aufwind gaben gestern Meldungen, wonach die USA in den Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland eingreifen könnten. Zunächst forderten einige Senatoren ein Ende des Preiskriegs und brachten einen Einfuhrstopp für Öl aus Saudi-Arabien und Russland ins Spiel. Später sprach auch US-Präsident Trump davon, sich “zu gegebener Zeit” der Sache anzunehmen. Denn die niedrigen Preise drohen die US-Schieferölindustrie empfindlich zu treffen und damit auch die Position der USA als weltgrößten Ölproduzenten zu gefährden. Schon seit einiger Zeit wird im US-Kongress ein Gesetz diskutiert, das gegen Preis- und Mengenabsprachen am Ölmarkt vorgehen soll und den betreffenden Staaten mit empfindlichen Strafen droht. Dieses diente zwar vor allem als Druckmittel gegen eine künstliche Angebotsverknappung zur Erreichung höherer Preise. Theoretisch könnte es aber genauso auch gegen eine künstliche Angebotsausweitung angewendet werden. Bislang gibt es noch keine Anzeichen, dass sich Saudi-Arabien und Russland bewegen. Saudi-Arabien will die Rohölverarbeitung im eigenen Land reduzieren, um mehr Öl exportieren zu können. Russland sieht im Verhalten Saudi-Arabiens “Erpressung”, der es sich nicht beugen will. Die aktuellen Preisgewinne können daher schnell wieder in sich zusammenfallen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ8EWY Long WTI Oil Future Faktor: 2 CJ3D4N Short WTI Oil Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold steuert auf zweiten Wochenverlust in Folge zu

Sollte der Goldpreis heute nicht deutlich steigen, wird er den zweiten Wochenverlust in Folge einfahren. Beim aktuellen Niveau von rund 1.500 USD je Feinunze würde ein Wochenverlust von etwa 2% zu Buche stehen, in der letzten Woche waren es 8,6%. Ein Wochenschluss unter 1.500 USD würde bedeuten, dass Gold in dieser Betrachtung sämtliche Gewinne seit Jahresbeginn abgegeben hat. Dennoch ist Gold unseres Erachtens ein sicherer Hafen und eine Krisenwährung, wenn man sich die starken Verluste an den anderen Finanzmärkten anschaut.

Die Schweizer Goldexporte haben sich im Februar im Vergleich zum Vormonat auf 42,7 Tonnen mehr als halbiert. Nach China wurden nur noch 2 Tonnen, nach Hongkong sogar nur noch 10 kg ausgeführt. Dies war angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in China zu erwarten. Die Goldexporte nach Indien beliefen sich immerhin noch auf 9,6 Tonnen. Nach Großbritannien wurden 9,3 Tonnen Gold exportiert, fast doppelt so viel wie im Januar, was wohl auf die da noch gute ETF-Nachfrage zurückzuführen ist. Da mittlerweile auch in der Schweiz strenge Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen wurden, dürften die Ausfuhren im März fast zum Erliegen gekommen sein.

Edelmetalle: Weniger Nachfrage nach Palladium und Platin

Der weltweit größte Palladiumproduzent hat gestern seine Defizitschätzung für den globalen Palladiummarkt wegen der Coronavirus-Krise und den daraus resultierenden Produktionsstopps bei den Autoherstellern deutlich reduziert. Er erwartet jetzt noch ein Angebotsdefizit von 200 Tsd. Unzen in diesem Jahr (die bisherige Schätzung lag bei 900 Tsd. Unzen). Der Palladiumproduzent rechnet zudem mit Auftragsstornierungen, sollten die Autohersteller ihre Produktion länger als zwei Wochen anhalten. Am globalen Platinmarkt soll sich der Angebotsüberschuss nun auf 600 Tsd. Unzen belaufen (vorher 300 Tsd. Unzen). Während der Platinpreis gestern um fast 6% gefallen und erneut unter die Marke von 600 USD je Feinunze gerutscht ist, ist der Palladiumpreis um über 3% gestiegen – fast wie vor einigen Wochen und Monaten, als negative Nachrichten dem Preis nichts anhaben konnten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 CJ7RMD Long Platinum Future Faktor: 2 CJ7RMA Short Platinum Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: (Vorübergehender) Turnaround bei Kupfer

Die Rohstoffmärkte fahren gerade Achterbahn. So hat zum Beispiel Kupfer gestern Nachmittag alle anfänglichen Verluste (8%) aufgeholt und den Handel sogar mit einem kleinen Plus bei gut 4.800 USD je Tonne beendet. Schwache US-Daten konnten dem Kupfer- wie auch den anderen Metallpreisen diesmal nichts anhaben. Sie wurden im Wesentlichen erwartet. So sind die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche zwar deutlich, aber noch nicht alarmierend gestiegen. Und der Philadelphia Fed Index, ein Stimmungsbarometer, ist zwar im März um 50 Punkte eingebrochen, der Anfang der Woche veröffentlichte ebenfalls schwache Empire State Index hatte darauf aber bereits hingedeutet. Dennoch: Die gestern veröffentlichten Daten sind wohl der Auftakt zu einer langen Reihe äußerst schlechter US-Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft steuert auf eine Vollbremsung zu. Was heißt das für die Industriemetalle? Mit den USA fällt der bei vielen Metallen weltweit zweitgrößte Konsument vorübergehend wohl aus. Der Preisabsturz von Kupfer erinnert an den während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09. Damals war der Kupferpreis innerhalb eines halben Jahres von fast 9.000 USD auf unter 3.000 USD gefallen. Zwei Jahre später hat er dann sein bisheriges Rekordhoch bei über 10.000 USD erreicht. Ob der Preis auch diesmal so drastisch einbrechen wird, lässt sich nicht sagen. Wir denken aber nicht, da sich die chinesische Wirtschaft bereits wieder auf dem Weg zurück zum Normalniveau befindet. Und China hatte nach dem Preissturz 2008 opportunistisch gehandelt und im großen Stil Kupfer und andere Metalle für seine strategischen Reserven gekauft. Dies können wir uns auch diesmal wieder vorstellen, auch wenn es bislang hierzu keine offizielle Meldung aus China gibt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7G Long Copper Future Faktor: 3 CU54EW Short Copper Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.