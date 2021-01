US-Renditen maßgeblicher Treiber für USD

US-Renditen maßgeblicher Treiber für USD

Maßgebliche Treiber für den USD sind aktuell weiterhin die US-Renditen. Nach einem eher ruhigen Start in den gestrigen europäischen Handel gab der USD am Nachmittag nach, als die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite fiel. Die heutigen US-Inflationsdaten dürften die USD-Wechselkurse wohl wenig beeinflussen. Zwar erwarten unsere Volkswirte für den Dezember einen etwas stärkeren Anstieg um 0,4% im Vormonatsvergleich. Dieser dürfte allerdings vor allem aus höheren Preisen für Benzin resultieren. Die Kernrate dürfte dagegen bei lediglich 0,1% gelegen haben. Von Inflationssorgen also keine Spur. Pandemiebedingt ist der unterliegende Preisauftrieb gedämpft. Die Frage, welche die Devisenmärkte vor allem interessiert, ist jedoch, ob sich das in Zukunft ändern wird. Und da dürfte die anstehende Präsidentschaft Joe Bidens und insbesondere weitere Milliardenhilfen, die der künftige Präsident vergangene Woche in Aussicht gestellt hat, eine Rolle spielen. Auch wenn eine erste Zinserhöhung der US-Fed in ferner Zukunft liegt, dürften weitere Hilfsmaßnahmen der neuen US-Regierung die konjunkturelle Erholung der US-Wirtschaft befeuern und damit auch die zuletzt aufgekommenen Spekulationen, dass die US-Notenbank ihre Anleihenkäufe womöglich schon ab Ende 2021 zurückfahren könnte. Zwar haben die gestrigen Kommentare der Fed-Mitglieder James Bullard und Eric Rosengren den Taper-Spekulationen einen Dämpfer verpasst. Denn beide halten es für verfrüht, darüber zu diskutieren, solange die Pandemie noch nicht überwunden ist. Die Spekulationen diesbezüglich werden aber in den kommenden Wochen weitergehen. Auf kurze Sicht dürfte ein neues Konjunkturpaket die Taper-Spekulationen eher verstärken, sodass der USD erstmal unterstützt bleiben könnte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB2ENH Call EUR/USD Hebel: 7,3 SB2ES1 Put EUR/USD Hebel: 7,2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

BoE-Zinssenkungen noch nicht vom Tisch

Nachdem am Montag das MPC-Mitglied der Bank of England (BoE) Silvana Tenreyro gesagt hatte, dass negative Zinsen der Konjunktur helfen könnten, und sie damit Spekulationen über eine baldige Zinssenkung genährt hatte, verpasste Gouverneur Andrew Bailey derartigen Spekulationen gestern einen Dämpfer. Er sagte, dass negative Zinsen eine Reihe Probleme mit sich bringen könnten und deutete damit an, dass er im Gegensatz zu Tenreyro negative Zinsen nicht befürwortet. Gleichzeitig äußerte er sich besorgt über die britische Wirtschaft. Die Situation habe sich verschlechtert und der Pfad für die konjunkturelle Erholung wird die BoE wohl im Februar anpassen. Die aktuellen Corona-Beschränkungen sind eine Belastung für die britische Wirtschaft und es ist schwer abzuschätzen, wie lange die Beschränkungen noch anhalten werden, trotz Impfbeginns. Zudem sei laut Bailey fraglich, wie sich die privaten Haushalte künftig verhalten werden. Werden die in der Pandemie angesammelten Ersparnisse verstärkt ausgegeben? Oder werden Konsumenten nach den Erfahrungen der letzten Quartale eher Vorsicht walten lassen und sich beim Konsum zurückhalten und eine höhere Sparquote bevorzugen. Der Brexit erschwert natürlich zusätzlich die Einschätzung über die Erholung der britischen Wirtschaft in den kommenden Quartalen. Vor diesem Hintergrund sind Zinssenkungen der BoE wohl noch lange nicht vom Tisch und auch wenn sich Bailey skeptisch zeigte, ausgeschlossen hat er diese Option nicht. Sollte sich die konjunkturelle Lage auf kurze Sicht weiter eintrüben und Gefahren für die konjunkturelle Erholung bergen, sind Zinssenkungen auch in den negativen Bereich durchaus denkbar. Zwar ist dies nicht unser Basisszenario und wir erwarten unveränderte Zinsen bei 0,10% in den nächsten Quartalen. Zinssenkungsspekulationen am Markt dürften aber anhalten und das Pfund belasten.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB7HFH Call EUR/GBP Hebel: 7,5 CJ4VHT Put EUR/GBP Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.