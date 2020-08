US-Präsidentschaftswahl und USD-Wechselkurse

Meine Kolleginnen haben Sie, liebe Leser, in meinem Urlaub mit starken Argumenten dafür versorgt, warum die USD-Schwäche anhalten, sogar weitergehen könnte. Ich möchte nur ein Argument anfügen: die US-Präsidentschaftswahlen Anfang November. Man kann lange darüber spekulieren, ob der Amtsinhaber oder sein demokratischer Herausforderer besser oder schlechter für den Dollar wären. Nach der Wahl von 2016 hat der Devisenmarkt zunächst (im November und Dezember 2016) euphorisch auf Trump reagiert, dann (im Verlauf von 2017) maßlos enttäuscht. Doch darauf kommt’s momentan gar nicht an. Momentan geht’s vielmehr um den Prozess der Wahl selbst. Etliche politische Beobachter befürchten, bei einer Wahlniederlage Trumps könne er das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen und deuten seine Kritik an Briefwahl als Vorbereitung darauf. Man mag diese Sorge ernst nehmen oder als linke Propaganda abtun. Für die Devisenhändler ist solch ein Szenario zumindest nicht mehr zu ignorieren. Es gehört in die Menge der “möglichen zukünftigen Zustände der Welt”, die bei der Preisfindung berücksichtigt werden müssen. Und abgesehen davon, ob Biden oder Trump aus fundamentaler Sicht gut oder schlecht für den Dollar wären: Ein Streit beider darüber, wer die Wahl gewonnen hat, womöglich gar eine Verfassungskrise in den USA wäre eindeutig schlecht für den Dollar. Selbst wer also die sonstigen von uns angeführten Argumente gegen die US-Währung nicht teilt, mag mit USD-Käufen abwarten, eh er sich in USD-Positionen stürzt.

EUR-USD über 1,19 und was uns das über “Positionierung” sagt

EUR-USD hat die 1,19 klar genommen, beim Dollar-Index ist die Marke von 92,50 gebrochen. All den Unkenrufen zum Trotz, die aus Positionierungsdaten das Ende der USD-Baisse ablesen wollten. Was ich zum Anlass nehme, darauf hinzuweisen, warum ich in aller Regel nicht auf solche Daten schaue und Ihnen, liebe Leser, deren Analyse vorenthalte: weil “Positionierung” kein wohldefiniertes Konzept ist. Für jeden, der einen Greenback kauft, gibt’s jemand, der ihn verkauft. Man kann nur Positionierungen einzelner Anleger oder Anlegergruppen diskutieren, will man nicht eine konstante Nulllinie kommentieren. Solch ein Fokus auf bestimmte Anlegergruppen macht nur Sinn, wenn man Gruppen identifiziert, die mehr für die USD-Kursbewegungen verantwortlich sind als andere. Solche Analysen setzen (neben all den Schwierigkeiten, solche Gruppen und deren Positionierung hinreichend trennscharf in den zur Verfügung stehenden Daten zu identifizieren) also voraus, dass die Gruppe der Anleger, die sie betrachten (i.d.R. institutionelle Investoren) kurssensitiv handelt, während alle anderen (insbesondere Unternehmen) sich nicht um Wechselkursgewinne und -verluste scheren. In den 12½ Jahren als Commerzbank-FX-Analyst habe ich die Unternehmen ganz anders kennengelernt. Dort findet man mindestens so kluges, kurssensitives FX-Management wie bei den “Instis”. Daher habe ich meinen Glauben in Positionierungsdaten verloren.



Trump schreitet ein

US-Präsident Trump erklärte, er habe das ursprünglich angesetzte USA-China-Treffen zwischen führenden Handelsvertretern abgesagt. Diese Meldung beherrschte heute die Schlagzeilen. „Ich habe die Gespräche mit China abgeblasen“, so Trump. Abermals ist daran Chinas Umgang mit dem Coronavirus schuld. Und er ergänzte: „Ich möchte jetzt nicht mit China reden.“ Die altbekannte Phrasendrescherei scheint am Renminbi spurlos vorüberzugehen und ist seit der Schließung des Konsulats die neue Normalität. Sicher: Die Rahmenbedingungen haben sich inzwischen geändert, denn der Dollar hat seitdem substanziell abgewertet. All das zeigt, dass das Ereignisrisiko bzw. die Handelsspannungen in gewisser Weise vom Marktausblick – d. h. wesentlich schlechteren Aussichten für den Dollar – aufgewogen wurden. Im Ergebnis bewegt sich USD-CNY am Devisenmarkt Richtung 6,90.

