US-Ölproduktion dürfte an Dynamik verlieren

Energie – US-Ölproduktion dürfte an Dynamik verlieren: Die Ölpreise verteidigen zu Wochenbeginn ihre kräftigen Gewinne der Vorwoche (Brent +5%, WTI +6%). Brent stieg gleich zu Handelsbeginn auf ein 4-Wochenhoch von gut 62 USD je Barrel, WTI erreichte mit 57 USD ebenfalls das höchste Niveau seit Ende September. Unterstützung erhalten die Ölpreise von der Erwartung, dass die OPEC+ falls erforderlich die Ölproduktion weiter kürzt. Daran führt u.E. kein Weg vorbei. Wie stark die Produktionskürzungen ausfallen müssen, hängt stark vom Wachstum der US-Ölproduktion ab. Daten zur Bohraktivität deuten auf eine nachlassende Dynamik hin. Laut Baker Hughes ist die Bohraktivität im Oktober den 11. Monat in Folge rückläufig. In der letzten Woche sank die Zahl der aktiven Ölbohrungen um 17 auf 696, den niedrigsten Stand seit April 2017. Der Rückgang in der letzten Woche war zudem der stärkste seit einem halben Jahr. Noch hat sich die sinkende Bohraktivität nicht in einem nachlassenden Produktionswachstum niedergeschlagen. Dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Schon jetzt ist es so, dass die Schieferölproduktion nur noch im Permian Basin nennenswert und im Bakken geringfügig steigt. In anderen Schieferölvorkommen wie Eagle Ford und Anadarko ist sie bereits rückläufig. Der Optimismus des ausgehenden US-Energieministers Perry, der am Wochenende in einem Interview von einem fortgesetzten Schieferölboom sprach, ist daher überzogen. Die spekulativen Finanzanleger haben in der letzten Berichtswoche (bis 22. Oktober) erstmals seit sechs Wochen wieder Netto-Long-Positionen bei Brent aufgebaut und damit zum Preisanstieg beigetragen. Bei WTI kam es zum ersten Positionsaufbau seit fünf Wochen. Da sich der Preisanstieg in den Tag nach dem Stichtag fortgesetzt hat, dürften auch die spekulativen Netto-Long-Positionen weiter gestiegen sein.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Edelmetalle – zunehmendes spekulatives Interesse bei Edelmetallen, aber keine Übertreibung: Gold, Silber und Platin stiegen am Freitag deutlich – Silber lag zwischenzeitlich mit 3% im Plus – gaben die Gewinne bis zum Handelsschluss aber größtenteils wieder ab. Gold handelt am Morgen weiterhin über der Marke von 1.500 USD je Feinunze, Silber oberhalb von 18 USD je Feinunze und Platin bei 930 USD je Feinunze. Palladium legt heute Morgen 1% zu und nähert sich damit wieder seinem Allzeithoch bei 1.785 USD je Feinunze. Bei Gold, Silber und Platin kam es in der Woche zum 22. Oktober zu einem leichten Aufbau der spekulativen Netto-Long-Positionen. Diese sind aber nach wie vor deutlich von ihren im September verzeichneten Hochs entfernt und somit auf keinem Niveau, das Anlass zur Sorge geben müsste. Allerdings erfolgte der jüngste Preisanstieg erst nach dem Stichtag der Erhebung, so dass die Netto-Long-Positionen inzwischen noch einmal ausgeweitet worden sein dürften. Bei Palladium lässt sich trotz des anhaltenden Höhenflugs keine spekulative Übertreibung feststellen. Die Netto-Long-Positionen stagnieren vielmehr seit einigen Wochen auf einem vergleichsweise moderaten Niveau. Der Preisanstieg bei Palladium ist somit nicht spekulativ getrieben, sondern allem Anschein nach durch ein knappes Angebot verursacht. In dieser Woche richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die FOMC-Sitzung der US-Notenbank Fed. Eine weitere Zinssenkung, die dann dritte in Folge, gilt als ausgemacht. Lässt der Fed-Vorsitzende Powell auf der anschließenden Pressekonferenz die Tür für weitere Zinssenkungen offen, dürften die Edelmetalle weiter zulegen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Industriemetalle – LME Week – Stimmung besser als die Lage? Heute fängt in London das wichtigste Treffen der Metallbranche, die LME Week, an. Obwohl der LME Industriemetallindex tiefer als im Vorjahr notiert, dürfte die Stimmung diesmal etwas besser sein. Dabei haben sich die Probleme, die den Metallmarkt im Vorjahr verunsichert haben, nicht gelöst sondern sogar eher vertieft und ausgeweitet. Denn der Handelskonflikt zwischen den USA und China, zwei Hauptverbraucherländern bei den meisten Metallen, der im Vorjahr hauptausschlaggebend für den massiven Verfall der Metallpreise im Sommer/Herbst gewesen war, dürfte auch in diesem Jahr das bestimmende makroökonomische Thema bleiben. Doch waren seine Auswirkungen bislang nicht ganz so schrecklich wie befürchtet. Außerdem haben sich die Finanz- und Metallmärkte mittlerweile an ihn gewöhnt und reagieren weniger stark auf diesbezügliche Nachrichten. Auch haben die Zentralbanken bislang die Situation scheinbar gut gemeistert und erzeugten durch ihre Handlungen auch Zuversicht im Finanzsystem. Die negativen Realzinsen im Westen haben dabei eine Anlegerflucht in Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder Rohstoffe unterstützt. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass gemessen in US-Dollar die Metallpreise in den vergangenen Monaten recht stabil waren, d.h. der Metallpreisverfall gemessen in US-Dollar zu einem großen Teil auch der Stärke der US-Währung geschuldet war (Grafik des Tages). Was die Nachfrage angeht, scheinen die meisten negativen Erwartungen bereits eskomptiert zu sein, wobei auch positive Überraschungen möglich sind. So rechnen unsere Volkswirte mittlerweile damit, dass sich die Unternehmensstimmung in den USA nun aufhellen sollte, wie es die regionalen Indikatoren andeuten. Auf diesem fruchtbaren Boden könnte eine Nachricht über eine nachhaltige Einigung im Handelskonflikt sogar eine Preisrallye bei Metallen auslösen.

