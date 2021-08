US-Dollar outperformt sichere Währungshäfen

Finanzmärkte starten freundlicher, doch Delta-Sorgen wirken nach

Die Woche startet mit einer freundlicheren Risikostimmung an den Märkten, nachdem sich die Aktienmärkte in Asien in den ersten Handelsstunden etwas erholen konnten und die pandemische Lage in China wieder unter Kontrolle scheint (siehe unten). Doch die Sorgen der vergangenen Woche wirken nach.

Dabei war es sicherlich keine neue Erkenntnis der vergangenen Woche, dass die Delta-Variante zunehmend um sich greift. In meinen Augen lässt sich die sensiblere Risikowahrnehmung des Marktes vor allem dadurch erklären, dass die Delta-Ängste nun auf den globalen Konjunkturausblick durchschlagen. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich:

Enttäuschende Konjunkturdaten, stärkere staatliche Eingriffe und eine Zurückhaltung der Geldpolitik – es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass China als wirtschaftliches Zugpferd der Region vorerst ausfällt, mit entsprechenden Konsequenzen für die globale Nachfrage Lieferkettenproblematik: Mehrere Automobilunternehmen haben teils deutliche Produktionseinschnitte angekündigt. Die Engpässe bei Vorprodukten sind keinesfalls passé. Sie könnten sich, auch aufgrund der sich verschlechternden pandemischen Situation in Südostasien, sogar weiter verschärfen. Das könnte die globale Erholung empfindlich abbremsen.

Mehrere Automobilunternehmen haben teils deutliche Produktionseinschnitte angekündigt. Die Engpässe bei Vorprodukten sind keinesfalls passé. Sie könnten sich, auch aufgrund der sich verschlechternden pandemischen Situation in Südostasien, sogar weiter verschärfen. Das könnte die globale Erholung empfindlich abbremsen. Geldpolitik: Die Verschiebung der Zinserhöhung in Neuseeland ist eine Erinnerung, wie “unvorhersehbar und disruptiv” das Virus nach wie vor ist. Auch die Normalisierungspläne anderer Zentralbanken (z.B. Australien, Norwegen) könnten sich verzögern oder ganz gekippt werden, mit entsprechendem Korrekturbedarf bei den betroffenen Währungen.

Sprich, die Geschehnisse der vergangenen Woche haben ins Bewusstsein gebracht, dass Konsequenzen aufgrund der Verbreitung der Delta-Variante nicht länger ein vages Risikoszenario ist, sondern sich bereits konkret auf die Wirtschaftsaktivität und die Entscheidungsfindung innerhalb der Zentralbanken auswirkt.

Vor diesem Hintergrund sind auch die heutigen Einkaufsmanagerindizes für August zu sehen. Natürlich erhofft sich der Markt erste Hinweise, ob die globalen Wachstumssorgen sich bereits bei den Unternehmen bemerkbar machen. Fallen die PMIs gut aus, könnte das helfen, die Märkte zu beruhigen, auch wenn es für Umfrageindikatoren schlichtweg noch zu früh sein dürfte, die gestiegenen Wachstumssorgen der letzten Woche voll zu erfassen. Fallen sie jedoch schlecht aus, könnten sie dazu beitragen, die Nervosität der vergangenen Woche auch in die kommende Woche zu tragen.

Eines war an der gestiegenen Risikoaversion letzte Woche auffällig: Der US Dollarübertrumpfte die beiden klassischen sicheren Währungshäfen japanischer Yen und Schweizer Franken. Dafür gibt es gute Gründe.

In Japan selbst geraten die Neuansteckungen immer mehr außer Kontrolle. Die Kritik am Krisenmanagement der Regierung steigt. Gleichzeitig befindet sich Japan angesichts seiner geografischen Lage und der engen Handelsverflechtungen natürlich im Zentrum der über Südostasien schwappenden Delta-Welle. Da verwundert es kaum, dass der Yen in einer von Delta-Varianten-Sorgen getriebenen Risikoaversion nicht die primäre Wahl der Devisenhändler ist.

Der SchweizerFranken ist im Gegensatz dazu stärker von Entwicklungen in Europa abhängig. Doch angesichts der deutlichen CHF-Aufwertung seit März wären wir nicht überrascht, wenn sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) bereits wieder gegen eine weitere Aufwertung stemmen würde und so eine gestiegene Sichere-Hafen-Nachfrage verschleiern würde. Als ein Indiz für Interventionen wird oft ein Anstieg der Sichteinlagen Schweizer Banken bei der SNB gesehen. Der Anstieg vergangene Woche lag in unseren Augen zwar noch im Bereich der normalen Schankungen, doch wir blicken gespannt auf die heutigen Daten.

Während es also gute Gründe für eine zurückhaltende Performance des Yens und Frankens gibt, spricht gleichzeitig derzeit einiges für den Dollar. Denn aller gestiegenen Vorsicht und tatsächlich auch schwächerer Daten aus den USA zum Trotz scheint der Optimismus mit Blick auf einen baldigen Tapering-Beginn (noch) ungebrochen. Und anders als in anderen Ländern (z.B. Norwegen) bleiben die Zinserwartungenin den USA in der vergangenen Woche stabil. Das stützt vorerst den Dollar.

USD-Händler blicken auf Jackson Hole (bzw. doch ins Internet)

Natürlich darf in einem Devisenbeitrag zu Wochenbeginn auch der Verweis auf das alljährliche Symposium der Kansas City Fed nicht fehlen, dass nun doch nicht in Jackson Hole, sondern virtuell am Freitag, den 27. August, stattfindet. Die Agenda wird einen Tag vorher bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren kam es dabei immer wieder zu marktbewegenden Reden von Zentralbankern, zuletzt die Bekanntgabe der neuen geldpolitischen Strategie der Fed durch Chair Jay Powell vergangenes Jahr.

Dabei handelt es sich jedoch um historische Anekdoten, aus denen keine Regel abgeleitet werden sollte. Oft war Jackson Hole auch eine aus Marktsicht eher dröge Veranstaltung. Doch natürlich erhofft sich der Markt auch dieses Jahr interessante neue Einblicke von Powell, der am Freitag zum wirtschaftlichen Ausblick sprechen wird.

Hatte man sich ursprünglich konkrete Hinweise auf den Anfang vom Ende der Fed-Anleihekäufe (Tapering) erhofft, geht inzwischen die Mehrheit der Experten nicht mehr davon aus, dass Powell eine derartige Entscheidung vorweggreifen wird. Zumal auch aus der Fed schon erste Stimmen von knallharten Tapering-Befürwortern wie Dallas Fed Präsident Robert Kaplan zu hören sind, dass die bereit sind, ihre Einschätzung bezüglich Tapering abhängig von der Ausbreitung der Delta-Variante zu revidieren.

Doch auch wenn sich der Fokus von “wann beginnt die Fed zu tapern?” zu “wie ändert die Ausbreitung der Delta-Variante den kurzfristigen Ausblick der Fed?” bewegt, könnten eventuelle Erkenntnisse natürlich durchaus relevant für den Dollar sein. An Powells Rede am Freitag kommt kein USD-Interessent vorbei.

China: Zurück zur Normalität?

China meldete am 22. August null lokale Covid-19-Infektionen – zum ersten Mal seit Monaten. Abermals haben die strengen Lockdown-Maßnahmen Wirkung gezeigt, während die wirtschaftlichen Kosten infolge der virusbedingten Einschränkungen hoch sind. Die erwartete Lockerung dürfte der Wirtschaft helfen. Und das könnte dazu beitragen, die zurzeit extrem düstere Stimmung aufzuhellen.

Ganz ausschließen lässt sich ein erneutes Aufkommen des Virus aber nicht, zumal die Delta-Variante offensichtlich äußerst infektiös ist. Daher könnte sich das weitere Vorgehen von früheren Lockerungen unterscheiden, die der Wirtschaft und insbesondere dem Konsumsektor in der Regel einen erheblichen Schub verliehen. Folglich dürfte die Konjunkturdynamik in den nächsten Quartalen allgemein betrachtet halbherzig ausfallen.

Ein Blick auf den Devisenmarkt: Dort hat sich die chinesische Währung nach den positiven Virus-Schlagzeilen leicht stärker gezeigt. USD-CNY liegt derzeit unter der 6,50-Marke.

