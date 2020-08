US-Benzinpreis steigt wegen Hurrikans auf 5-Monatshoch

Energie: US-Benzinpreis steigt wegen Hurrikans auf 5-Monatshoch

Die Stürme im Golf von Mexiko wirbeln die Ölmärkte durcheinander und sorgen für durchaus unterschiedliche Bewegungen bei Rohöl und den Ölprodukten. Zwar hat sich Hurrikan Marco mittlerweile abgeschwächt und wurde heruntergestuft. Zugleich droht Tropensturm Laura mit dem Erreichen der US-Golfküste am späten Mittwoch Ortszeit zum ersten großen Hurrikan des Jahres der Kategorie III zu werden. 82% der US-Ölproduktion im Golf bzw. fast 14% der gesamten US-Ölproduktion wurden daher bereits geschlossen. Einige Raffinerien an der Küste, wo fast die Hälfte der gesamten Ölverarbeitungsindustrie liegt, haben ihre Produktion im Vorfeld des wahrscheinlichen Landgangs von Laura am frühen Donnerstag ebenfalls eingestellt. Auch wenn die Raffinerien nach dem zerstörerischen Hurrikan Katrina im Jahr 2005 verstärkt wurden, drohen Überflutungen. Die Tropenstürme beeinflussen auch den Transport von Rohöl und Ölprodukten. Die Benzinimporte aus Europa, die bereits zuvor laut Zolldaten von 204 Tsd. um ein Drittel auf nun 127 Tsd. Barrel täglich bzw. den niedrigsten Stand seit Mitte Mai fielen, könnten in Folge der Hafenschließungen weiter zurückgehen. Kein Wunder, dass die Benzinpreise an der NYMEX gestern um 6,5% gestiegen sind und mittlerweile mit fast 1,4 USD je Gallone auf einem 5-Monatshoch liegen. Im Gegensatz zu Rohöl war das Interesse der Anleger an den Benzinterminkontrakten bis vor zwei Monaten recht gering, ist aber seitdem gestiegen. Zusätzliche Impulse für Benzin könnten die morgigen Lagerdaten des DOE liefern. Sollte sich der Abbau der Benzinbestände beschleunigen und die Nachfrage steigen, dürfte sich die positive Dynamik der Benzinpreise fortsetzen. Bei Rohöl dagegen rechnen wir weiterhin mit einem Seitwärtsverlauf, weil sich Risiken und Chancen schon seit Wochen “ausgleichen”.

Edelmetalle: Hoher Risikoappetit hält Gold vorerst in Schach

Gold handelt wieder bei 1.930 USD je Feinunze, nachdem gestern ein zwischenzeitlicher Anstieg bei 1.960 USD scheiterte. Anstieg und anschließender Rückgang erfolgten dabei nahezu zeitlich mit dem EUR-USD-Wechselkurs. Gegenwind erfährt Gold derzeit auch vom Höhenflug an den Aktienmärkten. Alle wichtigen US-Aktienindizes schlossen gestern auf neuen Rekordständen. Die positive Marktstimmung speist sich neben den seit mehreren Wochen fallenden Neuinfektionen in den USA vor allem aus der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen Covid-19. Zudem hat die US-Arzneimittelbehörde FDA die Behandlung von Covid-19-Patienten mit Blutplasma von Corona genesenen Personen genehmigt. In einem derartigen Umfeld sind sichere Häfen wie Gold weniger gefragt. Das zeigt sich auch an den weiterhin nur sehr verhaltenen Zuflüssen in die Gold-ETFs. Gold dürfte daher zunächst keinen neuerlichen Anlauf auf 2.000 USD unternehmen. Nach unten bietet der Bereich 1.920/1.900 USD momentan gute Unterstützung. Spannend könnte es für Gold Ende der Woche werden, wenn die alljährliche Fed-Konferenz in Jackson Hole stattfindet, diesmal wegen Corona allerdings nur virtuell. Am Donnerstag wird dabei der Fed-Vorsitzende Powell eine Rede halten, in der er die neue geldpolitische Strategie der Fed vorstellen könnte. Sollte er dabei eine Änderung des Inflationsziels auf einen Durchschnittswert von 2% bekanntgeben, würde die Fed zwischenzeitlich höhere Inflationsraten tolerieren können, um vorherige Phasen niedrigerer Inflation auszugleichen. In diesem Falle würde die Fed die Zinsen weitaus später anheben. Die plakative Aussage von Powell, dass die Fed nicht mal darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, die Zinsen zu erhöhen, würde damit unterfüttert. Die Realzinsen würden dann bei steigender Inflation noch tiefer in den negativen Bereich abrutschen. Dies spricht für höhere Goldpreise in den kommenden Monaten und darüber hinaus.

Industriemetalle: Angebotsüberschuss am Kupfermarkt wurde abgebaut

Stark gestiegene Aktienmärkte im Zuge von Hoffnungen auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen das Coronavirus haben den Metallpreisen gestern nur bedingt Auftrieb gegeben. Offenbar hat der US-Dollar, der seine anfänglichen Verluste aufgeholt hat, stärkere Preisanstiege verhindert. Letzte Nacht haben US-Finanzminister Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Lighthizer mit dem chinesischen Vizepräsidenten und Chefunterhändler Liu He telefoniert und über das Phase-1-Handelsabkommen gesprochen. Beide Seiten haben anschließend in separaten Statements den Fortschritt des Abkommens betont und sich für eine Fortsetzung ausgesprochen. So wird China unter anderem weiter im großen Stil Güter in den USA kaufen. Trotz des positiven Grundtons beider Statements zeigen sich die Metallpreise heute Morgen verhalten. Kupfer handelt um die Marke von 6.500 USD je Tonne. Auch die neuesten Daten der International Copper Study Group (ICSG) zu Angebot und Nachfrage am Kupfermarkt geben dem Preis keinen Aufwind. In den ersten fünf Monaten des Jahres war der globale Kupfermarkt demnach ausgeglichen (saisonbereinigt bestand noch ein Überschuss von 50 Tsd. Tonnen). Der zu Jahresbeginn noch hohe Angebotsüberschuss wurde also abgebaut. Dies lag an den Lockdown-Maßnahmen in großen Kupferproduzentenländern, die laut Schätzung der ICSG zu einem Rückgang der Minenproduktion im April um 4,5% und im Mai um 5,8% geführt haben. Die Lage dürfte sich seitdem unseres Erachtens entspannt haben, da viele Lockdown-Maßnahmen aufgehoben wurden und mittlerweile wieder deutlich mehr Kupfer produziert wird. Dies spricht für niedrigere Kupferpreise, zumal der letzte Preisanstieg auf 6.700 USD laut CFTC-Statistik stark spekulativ getrieben war und damit unseres Erachtens auf wackeligen Beinen steht.

