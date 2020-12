Überzogener Optimismus am Ölmarkt

Energie: Überzogener Optimismus am Ölmarkt

Wir haben zuletzt auf den überzogenen Optimismus der Ölmarktteilnehmer hingewiesen, die trotz aller Risiken für steigende Ölpreise gesorgt haben dürften. Anscheinend zählen das billige Geld, die gute Stimmung am Aktienmarkt und Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Nachfrage dank der Corona-Impfstoffe mehr als die Realität. Ein Paradebeispiel dafür ist der gestrige Lagerbericht des DOE. Demnach sind die US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 15,2 Mio. Barrel gestiegen. Damit wurden die Erwartungen massiv verfehlt, da der Konsens mit einem Lagerabbau gerechnet hatte. Sogar die Daten des API, das bereits in den Wochen zuvor größere Zuflüsse vermeldet hatte, wurden stark übertroffen. Der Wochenanstieg war der stärkste seit April und konzentrierte sich vor allem auf die Golfküste (PADD3), wo er mit fast 12 Mio. Barrel sogar der stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen war. Der kräftige Anstieg der Netto-Importe um 2,7 Mio. Barrel pro Tag wegen höherer Importe und eingebrochener Exporte können den Lageraufbau bei Rohöl erklären. Doch auch die Zahlen für die Ölprodukte waren enttäuschend. So stiegen die Benzin- und Destillatevorräte um 4,2 Mio. bzw. 5,2 Mio. Barrel. Die US-Benzinnachfrage fiel dabei auf 7,6 Mio. Barrel täglich, den niedrigsten Stand seit dem Lockdown Anfang Juni; sie lag damit 15% unter dem Vorjahresniveau. Die Destillatenachfrage war mit 3,4 Mio. Barrel täglich ebenfalls rund 10% unter dem saisonal üblichen Niveau. Doch trotz des desaströsen Berichts konnten die Ölpreise sogar zulegen, was wir auf die Anleger zurückführen. Die Risiken für den Ölpreis bleiben sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite hoch. So plant wohl die iranische Regierung mit Exporten von 2,3 Mio. Barrel täglich im nächsten Budget-Jahr ab Ende März. Die Exporte lagen in den letzten zwei Jahren im Durchschnitt laut Vortexa unter 400 Tsd. Barrel täglich. Deren Rückkehr ist u.E. eines der größten Risiken für den Ölmarkt im nächsten Jahr.

Edelmetalle: Gold vor EZB-Sitzung stark unter Druck

Der Goldpreis ist gestern stark unter die Räder gekommen und um 1,7% auf 1.840 USD je Feinunze gefallen. Zeitweise betrug das Minus sogar fast 2,5% bzw. 45 USD. Der Druck ging wohl erneut von Hoffnungen in Bezug auf die Impfstoffe gegen das Coronavirus aus. Die gute Marktstimmung trägt dazu bei, dass zyklische Rohstoffe wie Öl und Industriemetalle gefragt sind, Gold als sicherer Hafen dagegen aber nicht. Immerhin ging der Preisrückgang gestern nicht mit weiteren ETF-Abflüssen einher. Der World Gold Council (WGC) berichtete gestern, dass aus den von ihm erfassten Gold-ETFs im November 107 Tonnen (6,8 Mrd. USD) abgeflossen sind. Dies war der erste Monatsabfluss seit einem Jahr und in USD gerechnet der zweithöchste seit Beginn der Datenreihe. Von Januar bis November stehen trotz des jüngsten Abflusses insgesamt Zuflüsse von 916 Tonnen zu Buche, was ein Rekordwert ist. Heute dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die EZB-Sitzung richten. EZB-Präsidentin Lagarde hatte auf der letzten Sitzung Ende Oktober für heute weitere umfangreiche expansive Maßnahmen angekündigt. Diese dürften auf das Pandemie-Notkaufprogramm (PEPP) und auf die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) abzielen. Eine Zinssenkung ist dagegen unseres Erachtens eher unwahrscheinlich. Spannend wird sein, ob die EZB verbal auf den gestiegenen EUR-USD-Wechselkurs reagiert und den Euro als zu stark erachtet. Je nachdem was die EZB heute Nachmittag sagt und welche weiteren Maßnahmen sie ankündigt, dürfte dies auch Auswirkungen auf den Goldpreis haben. Im Zuge von Gold sind auch die anderen Edelmetalle gestern gefallen – und zwar alle überproportional zu Gold. Silber war dabei mit einem Minus von 2,5% der größte Verlierer.

Industriemetalle: Indonesien exportiert zu wenig Zinn

Der Zinnpreis ist gestern auf ein 1½-Jahreshoch von 19.500 USD je Tonne gestiegen. Neben dem allgemein positiven Marktumfeld und der guten Stimmung der Marktteilnehmer, die auch dem Zinnpreis Auftrieb geben, gibt es fundamentale Gründe für den Preisanstieg. So hat Indonesien, der weltgrößte Zinnexporteur, im November gemäß Daten des Handelsministeriums nur 4.552 Tonnen Zinn exportiert, genauso wenig wie im Vormonat. Aufs Gesamtjahr hochgerechnet läuft Indonesien auf Zinnexporte von knapp 65 Tsd. Tonnen raus. Dies wäre die geringste Menge seit vier Jahren. Schätzungen zufolge müsste Indonesien allerdings jährlich rund 80 Tsd. Tonnen Zinn ausführen, damit der Weltmarkt adäquat versorgt ist. Diese Exportmenge wurde annähernd 2017 und 2018 erreicht. Im letzten Jahr lagen die Ausfuhren bereits deutlich darunter. Dies lag unter anderem daran, dass sich die indonesischen Produzenten preissensitiv gezeigt hatten und im Zuge der damals gefallenen und bis Herbst dieses Jahres niedrigen Preise Exporte zurückgehalten hatten. Der jetzt wieder höhere Preis sollte ihnen Anreiz geben, wieder mehr Zinn zu produzieren und zu exportieren. Dennoch geht die International Tin Association (ITA) davon aus, dass der globale Zinnmarkt weiter im Angebotsdefizit bleibt. Dieses schätzt sie für 2020 auf 5.200 Tonnen und für 2021 auf 2.700 Tonnen. Die erwartete Halbierung des Defizits erfolgt durch die unterstellte Ausweitung der Produktion (+7,5% im nächsten Jahr), die den Nachfragezuwachs von +6,7% übertreffen soll. Sowohl das Zinnangebot als auch die Zinnnachfrage werden demnach 2021 ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen. Die Zinnnachfrage profitiert insbesondere von starken Verkäufen von Elektronik-Produkten, in denen Zinn als Lötmittel verwendet wird.