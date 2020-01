Total: Dividendenaristokrat trump-ft auf

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage des: Total

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Oil & Gas-Sektor durchläuft seit der Finanzkrise in 2008 bzw. seit dem Unfall im Golf von Mexiko (“Deepwater Horizon”) in 2010 eine langfristige Seitwärtspendelbewegung (im Sektorchart liegt eine Range um 300 Punkte vor) und weist dadurch eine langfristige relative Schwäche gegenüber dem STOXX Europe 600 auf. Hinzu kommt in den letzten Jahren – neben der Konkurrenz vom US-Fracking – noch mit Blick auf den Klimaschutz die Diskussion um die Verwendung von fossilen Brennstoffen. Nachdem der Sektor in Q4 2019 bereits erste technische Verbesserungen aufwies, konnte der STOXX Oil & Gas in 2020 – im Umfeld der Spannungen im Nahen Osten und steigender Öl-Futures – eine relative Stärke im Sektorvergleich aufbauen. Dabei trump-ft der Sektorleader Total (Sektorgewicht ca. 30,1%) auf. Aus übergeordneter technischer Sicht erreichte Total in 2014 ein Zwischentop bei €54,7. Anschließend fiel der Titel in einer Baisse bis auf €35,2 (Februar 2016). Hier begann eine langfristige Recovery, welche die Aktie ab Anfang 2017 in eine Seitwärtpendelbewegung (Supports um €42,5) führte. Ausgehend von Kursen um €42,7 (Sommer 2019) etablierte Total ein mittelfristiges technisches Dreieck (Aufwärtstrend liegt zzt. bei €47,0). Zum Jahreswechsel 2019/2020 ist Total mit einem Kaufsignal aus diesem Dreieck herausgelaufen. Das mittelfristige technische Kurspotential dieses Kaufsignals liegt bei €54,0 – €55,0. Deshalb ist der Dividendenaristokrat Total – welcher seit 1999 durchgehend seine Div.-Zahlungen steigerte und zzt. eine (Brutto-) Jahresdividendenrendite von 5,5% (quartalsweise Div.-Ausschüttungen) aufweist – nach dem Hausse-Jahr 2019 auch in einem volatileren Marktumfeld eine attraktive, technisch defensive Alternative.

