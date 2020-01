Tesla: Veränderte technische Einschätzung

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Tesla Inc. (in USD)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der US-Tech-Leitindex Nasdaq Composite, ein Kursindex, zeichnet sich seit dem Start des laufenden Hausse-Zyklus (März 2009) mit einem Zugewinn von ca. +634% (20,1% p.a.) durch eine langfristige Relative Stärke ggü. dem S&P 500 (+387%; 15,7% p.a.) aus. Tesla Inc, ein US-Hersteller von Elektroautos und Batterien, gehört seit seinem IPO (29.06.10 zu $17,0) zu den führenden Titeln der Nasdaq (Zugewinn seit IPO ca. 3.222% (44,2% p.a.)) und hat zur Outperformance des Index beigetragen. Tesla, die zusammen mit dem CEO ständig in den Medien präsent sind, startete im April 2013 (um $40,0) einen Aufwärtsschub, welcher die Aktie bis September 2014 auf ein Zwischenhoch bei $291, führte. Es folgte eine langfristige Seitwärtsphase, welche ab Februar 2016 (Start: $141,0) in einen langfristigen Hausse-Trendkanal (untere Trendlinie zzt. bei $190,0) mündete. Dieser führte Tesla im September 2017 auf Hochs um $389,2. Anschließend fiel Tesla – im Umfeld einer Kapitalerhöhung Mitte 2019 – auf Tiefs um $176,0. Hier startete die Aktie einen von mehreren Kaufsignalen, beschleunigten Aufwärtsschub, welcher Tesla ab Dezember 2019 auf neue All-Time Highs und in die tech. Neubewertung führte. Als Resultat dieses Aufwärtsschubs liegt bei Tesla aktuell auf allen Zeitebenen eine stark überkaufte technischen Lage vor. Da die Kaufsignale abgearbeitet sind, sich nun unterhalb von $549-$600 erste Take-Profits andeuten und weitere (Zu-)Käufe einen stark pro-zyklischen Charakter hätten, wird Tesla auf technisches “Good Hold” zurückgenommen. Der strategische Sicherungsstopp sollte bei $380,0 liegen. Für trading-orientiere Positionen bieten sich Take-Profits an.

