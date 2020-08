Tesla: Technischer Highway Richtung S&P 500

Tesla, der US-Hersteller von Elektroautos, wurde am 29.06.2010 zu $17,0 an der US-Tech-Börse Nasdaq gelistet. Nach 10 Jahren notiert die Aktie in der Nähe der All-Time Highs bei $1.795 (13.07.2020). Die Kurssteigerung seit dem IPO beträgt ca. 9.665% (p.a. ca. 57,1%). Obwohl Tesla mittlerweile nach Marktkapitalisierung zu den 15 größten US-Unternehmen zählt, ist der Titel noch kein S&P 500-Mitglied. Dies verhinderte das Profitabilitätskriterium des Index (Index-Aufnahme erst nach 4 Quartalsgewinnen in Folge gestattet). Mit den letzten Q2-2020-Zahlen hat Tesla das Profitabilitätskriterium erfüllt, sodass die S&P 500-Aufnahmediskussion jetzt “unter Strom” steht. Aus index-strategischer Sicht lässt sich festhalten, dass das “Profitabilitätskriterium” beim S&P 500 dafür gesorgt hat, dass die passiven S&P 500 Investoren einen großen Teil der Equity Story von Tesla verpasst haben und bei einer späteren S&P 500-Aufnahme (der S&P 500 ist nach (Free-Float-)Marktkapitalisierung gewichtet) im großen Umfang (nach-)kaufen müssen.

Tesla: Zurück am All-Time High

Aus langfristig technischer Sicht war Tesla Mitte 2019 auf $176 gefallen. Anschließend schlug die Aktie nach oben um und erreichte in einem beschleunigten Hausse-Trend $969. In der Corona-Baisse rutschte Tesla in einem Sell-Off zurück an die 200-Tage Linie bei $351. Es folgte eine V-Recovery. Im Umfeld der Q2-2020-Daten war Tesla mit einem weiteren Investment-Kaufsignal im Juli 2020 über die $1.000 gesprungen. Nach der Rallye auf das All-Time High ($1.795) folgt ein Slowdown in Form einer Trading-Range (Support: $1.365; Resistance: $1.795). Diese hat auch nach Ankündigung des 5:1-Splits (Ex-Datum: 31.08.20; Aktienanzahl: alt: 184,389,086; neu: 921,945,430) weiterhin einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Aufgrund der mittelfristig überkauften Lage bleibt Tesla jedoch ein “technischer Hold” (Sicherungsstopp: $990) um prozyklische (Zu-)Käufe zu vermeiden.

