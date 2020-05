Tesla: (Technisch) Wieder unter Strom

Die laufende Recovery an den internationalen Aktienmärkten wird – wie auch bereits zuvor der gesamte technische Hausse-Zyklus seit 2008 – von der US-Tech-Werten bzw. dem Nasdaq-Composite-Index angeführt. Dieser Index notiert zurzeit nur noch knapp unter seinen Kurslevels vom Jahresstart. Einzelne US-Tech-Titel weisen in 2020 sogar eine deutlich positive Performance auf, wie z. B. das technische Zugpferd Tesla Inc. Der US-Hersteller von Elektroautos und Batterien, war am 29.06.10 zu $17,0 an der Nasdaq gelistet worden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Tesla: Wieder auf dem Weg zu den All-Time-Highs

Ab April 2013 (um Kurse von $40) startete die Aktie einen Aufwärtsschub, welcher sie bis Sept 2014 auf Kurse um $291 führte. Nach einer längeren Seitwärtsphase (Kernzone $180 bis $291) etablierte sich schließlich ein langfristiger Hausse-Trendkanal (untere Trendlinie zzt. bei $190,0). Darin stieg Tesla bis auf $390 bevor sie – begleitet von einer ausgeprägten Mediendiskussion über den CEO, das Geschäftsmodell, diversen Short-Attacken und einer Kapitalerhöhung – bis Mitte 2019 auf ein Tief bei $176 rutschte. Hier schlug die Aktie nach oben um und Sprang im Oktober 2019 mit einem Investment-Kaufsignal und großen Gap über die 200-Tage Linie. Der folgende „Short-Squeeze“ führte zu einem neuen beschleunigten Aufwärtsschub, welche den Titel bis Februar 2020 auf ein All-Time High bei $969 (Resistance-Zone) brachte. Anschließend fiel Tesla – im Umfeld der “Corona-Baisse” – in einer technischen Zwischenbaisse bis auf seine 200-Tage Linie im Umfeld von $351 zurück. Danach startete ein zügiges Recovery, wobei bereits Ende März 2020 neue tech. Kaufsignale aufgetreten sind. Innerhalb des neuen Aufwärtstrends hat Tesla zuletzt mit einem weiteren (Trading-)Kaufsignal die Konsolidierung um $700 verlassen. Hierdurch weist Tesla erneut eine ausgeprägte Relative Stärke auch gegenüber den sonstigen int. Automobilproduzenten auf und sollte sichauf den Weg zurück an seine All-Time Highs ($950- $970) befinden. In Summe bleibt Tesla ein (sehr) spekulativer (Zu-)Kauf, wobei die hohe Volatilität des Titels (z.B. mit Blick auf die anstehenden Q1-Finanzdaten) zu berücksichtigen ist.

