Tesla: Technisch (etwas) heißgelaufen

Tesla, der US-Hersteller von Elektroautos und Batterien, war am 29.06.10 zu 17 US-Dollar an der Nasdaq gelistet worden. In den letzten 10 Jahren hat er sich – nach Gesamtmarktkapitalisierung gemessen – zum größten Automobil-Titel der Welt vorgearbeitet. Mit 244 Mrd. Euro Gesamtmarktkapitalisierung ist Tesla fast so hoch bewertet, wie der gesamte europäische STOXX Automobiles (alle 13 Titel sind zusammen 273 Mrd. Euro wert).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Tesla: Intraday-Comedown signalisiert einen Slowdown

Aus langfristig technischer Sicht startete Tesla Mitte 2019 ab 176 US-Dollar einen beschleunigte Aufwärtsbewegung. Dabei stieg die Aktie zuerst bis auf das alte All-Time High bei 969 US-Dollar. In der Corona-Baisse folgte ein Sell-Off zurück an die 200-Tage Linie bei 351 US-Dollar. Hier schlug Tesla erneut nach oben um. In einer V-Recovery gelang zunächst der Anstieg an das alte All-Time High. Begleitet um Spekulationen über die kommenden Q2-Daten, den angekündigten “Battery Day” und um eine mögliche Aufnahme in den S&P 500 in 2020 (bei einer Aufnahme würde Tesla direkt in den Top 10-Werten des Index nortieren) war Tesla im Juli 2020 mit einem weiteren Kaufsignal über die runde Marke von 1,000 US-Dollar angesprungen. Dieses Kaufsignal ist nach dem ausgeprägten Intraday-Comedown vom Montag (13.07.20) abgearbeitet. Am Ende einer kurzfristige Aufwärtsbeschleunigung (Kursanstieg von 1,000,0 US-Dollar auf 1,795.0 USD) ist ein Intraday-Come-down häufig ein technisches Signal für den Start einer Konsolidierung. Dieser Slowdown wird häufig erst mit dem Abbau der kurz- und mittelfristig überkauften Lage beendet. In Summe sollte der strategische Sicherungsstopp für bestehende Investment-Long-Positionen auf 950 US-Dollar nachgezogen werden. Damit bleibt Tesla ein “technischer Hold”, wobei (Teil-)Trading-Take-Profits zur Sicherstellung der Gewinne sinnvoll sind.

Produktidee: Faktor-Zertifikate