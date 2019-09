Technische Talfahrt im Vorfeld der IAA

STOXX Automobiles & Parts: Chance auf Eintritt in eine Bodenformation



Der Stoxx Automobiles & Parts umfasst zurzeit die 15 größten Aktien der europäischen Automobilproduzenten und Zulieferer. Von den 19 Stoxx Sektoren ist der Autosektor mit Blick auf die Bedeutung an Position 15 angekommen. Dieser Sektorindex, ein Kursindex, startete am 31.12.1991 bei 100,0 Punkten und notiert aktuell bei ungefähr 454 Punkten. Hier bleibt festzuhalten, dass viele andere Stoxx-Sektoren in den letzten 27 Jahren eine langfristige relative Stärke und eine bessere Performance aufweisen. Die Kursentwicklung seit dem Oktober 1992 ist im Stoxx Automobiles & Parts zunächst durch eine Hausse-Bewegung geprägt, wobei es ein Wechselspiel von mittelfristigen Aufwärtstrends und mehrjährigen Seitwärtspendelbewegung gab. Seit dem Kurshoch bei 694,3 Punkten (März 2015) befindet sich der Sektor wieder in so einer Seitwärtspendelbewegung (Support-Zone um 400 Punkte; Resistance-Zone um knapp 700 Punkte). Innerhalb dieser Seitwärtspendelbewegung hat sich seit Januar 2018 (Start bei 690 Punkten) erneut ein Baisse-Trend herausgebildet, der den Sektor auf 450 Punkte und damit in die Nähe der langfristigen Support-Zone geführt hat. Vor dem Hintergrund der mittelfristig überverkauften Lage und da viele Verkaufssignale abgearbeitet sind, besteht die technische Chance, dass der Sektor dort in eine Bodenformation hineinläuft. Da die Herausbildung so einer Bodenformation oft Quartale benötigt und die relative Schwäche im europäischen Sektorvergleich ungebrochen ist, wäre es noch zu früh, die defensive, technische Haltung bereits aufzugeben.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7NND Call EURO STOXX Automobiles & Parts Hebel: 2,8 CU1Y5W Put EURO STOXX Automobiles & Parts Hebel: 2,7

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

VW Vz. Technische Doppelstrategie



Die VW Vorzugsaktie ist im Vergleich zu den anderen europäischen Automobilproduzenten zurzeit die einzige Aktie mit einer ansprechenden technischen Gesamtlage. VW Vorzüge hatten im Zuge der Aufwärtsbewegung von November 2008 (Start bei €28,1) bis zum März 2015 ihr Hausse-Top bei €262,5 erreicht. Danach setzte eine ausgeprägte Baisse ein, die im Sommer durch den Diesel-Skandal beschleunigt wurde und im Oktober 2015 bei Kursen um €86,4 in einem technischen Sell-off endete. Hierdurch wurde bei den VW Vorzügen die Baisse-Bewegung, mit der die anderen Automobilproduzenten seit Jahren zu kämpfen haben, schlagartig vorgezogen. Die Aufarbeitung dieser ausgeprägten, relativen Schwäche sorgt dafür, dass sich die VW Vorzüge seit dem Jahreswechsel 2015/2106 in einer moderaten Aufwärtsbewegung befinden und im Sektorvergleich wieder eine mittelfristige, relative Stärke vorliegt. Seit gut einem Jahr befindet sich der Titel jetzt in einer Trading-Range (Support-Zone um €140,0; Resistance-Zone um €160,0). Diese hat bisher einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Deshalb bietet sich bei den VW Vorzügen eine technische Doppelstrategie an. Zuerst ein Positionsaufbau auf dem aktuellen Kursniveau. Sollte der Titel dann in den kommenden Wochen/Monaten mit einem Investment-Kaufsignal aus der Trading-Range nach oben herauslaufen (würde bei Kursen um €163,0 vorliegen) und die Aufwärtsbewegung der letzten Jahre wieder aufgenommen, wäre ein Positionsausbau interessant.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU8K3X Call Volkswagen AG Preferred Stock Hebel: 9,6 CJ9SCX Put Volkswagen AG Preferred Stock Hebel: 4,0

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Ferrari: Auf der technischen Überholspur



Ferrari ist ein technisches Musterbeispiel dafür, wie ein spezialisiertes Unternehmen auch innerhalb eines technisch angeschlagenen Sektors erfolgreich sein kann. Ferrari entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft weltweit Sportwagen im Hochpreissegment. Die Aktie kam im Oktober 2015 mit dem damaligen Preis von 52,0 US-Dollar (damals ca. €47,3) an die Börse. Nach einem holprigen Start – parallel zur damaligen Gesamtmarktschwäche – war der Titel bis zum Februar 2016 bis auf ein Kurstief bei €27,9 unter Druck gekommen. Ausgehend von diesem Niveau ist die Aktie nach oben umgeschlagen und hat sowohl eine Hausse-Bewegung (zentraler Hausse-Trend aktuell bei €110,0) als auch eine mittelfristige, relative Stärke im Sektor etabliert. Innerhalb des Hausse-Trends kam es im Jahr 2018 in der Zone zwischen €84,0 und €130,0 zu einer mittelfristigen, schwankungsintensiven Konsolidierung. Anfang 2019 war Ferrari dann mit einem neuen Investment-Kaufsignal nach oben losgefahren und hatte einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Als Folge ergaben sich neue Allzeithochs bei €152,6. Zurzeit befindet sich die Aktie in einer kleinen Konsolidierung um €145,0, die wieder einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufweist. Auch wenn die Aktie etwas überkauft ist deutet die technische Gesamtlage ein mittelfristiges Kurspotential von €165,0 bis €170,0 an. Damit bleibt Ferrari ein (spekulativer) technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine