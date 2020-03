Technische Eintrübungen meiden

Nach sehr ausgeprägten Kursgewinnen an den internationalen Aktienmärkten – ausgehend vom Jahreswechsel 2018/2019 und speziell seit Oktober 2019 – prägt aktuell die Verunsicherung bzgl. des Corona-Virus und die damit verbundenen Befürchtungen bzgl. der (weltweiten) Konjunkturerwartungen die Lage. Hierbei kommt es zurzeit bei Investments zu Umschichtungen bzw. zu einer „Flucht in sichere Häfen“, was an den internationalen Aktienmärkten zu mittelfristigen, technischen Eintrübungen führt. Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt sollte bei den aktuellen Eintrübungen aber zwischen drei technischen Gruppen unterschieden werden, wobei den dort einsortierten Aktien aktuell die technische Perspektive für Neuinvestments fehlt. Zuerst die Gruppe von Titel, bei denen es nach monatelangen Kursgewinnen jetzt zu Take-Profit-Signalen gekommen ist. Hier sind Aktien wie Adidas, Beiersdorf, CTS Eventim und Dialog Semiconductor zu nennen. In der zweiten Gruppe befinden sich Werte, die mit einer „normalen“ mittelfristigen, technischen Eintrübung oder neuen technischen Verkaufssignalen zu kämpfen haben. Hier fallen z.B. Deutsche Post, Fraport und Rheinmetall auf. Der dritten Gruppe sind Aktien zugeordnet, die sich ohnehin seit Quartalen bzw. seit Jahren in Baisse-Bewegungen befinden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Adidas: Technischer Tauschkandidat

Die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, die sowohl im Euro Stoxx 50 als auch im DAX vertreten sind, gehören zu den technischen Marathonläufern in Europa. Hierbei handelt es sich um Werte, die sich seit vielen Jahren in Aufwärtsbewegungen befinden und im Regelfall innerhalb einer Gesamtmarkthausse neue Allzeithochs liefern. Technische Pausen (Seitwärtsbewegungen; technische Korrekturen) sind Teil derartiger Bewegungen. Adidas bietet zurzeit diese beiden Aspekte. Einerseits befindet sich der Titel seit September 2001 (Kurse um €11,5) in einer Hausse-Bewegung, die Adidas bis auf neue Allzeithochs um €317,5 (Januar 2020; neue Resistance-Zone) geführt hat. Andererseits deutet die Kursentwicklung der letzten Wochen auf eine neue „technische Pause“ hin. Adidas war – innerhalb der beschleunigten Aufwärtsbewegung seit dem Jahreswechsel 2014/2015 (Kursen um €52,9) – im März 2019 aus der trendbestätigenden Konsolidierung (Trading-Range; Support um €178,2; Resistance-Zone um €218,0) mit einem Investment-Kaufsignal herausgelaufen. Danach etablierte der Titel ab Mitte 2019 einen Aufwärtstrendkanal, wobei die untere Aufwärtstrendkanallinie direkt oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie bei 277,0 Euro lag. Nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 317,5 Euro kommt es aber – nach vielen Monaten – zu einer ersten, mittelfristigen technischen Eintrübung. Adidas ist aktuell mit einem ausgeprägten Take-Profit-Signal sowohl aus diesem Aufwärtstrendkanal als auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Als technische Konsequenz steht jetzt wieder eine Pause z.B. in Form einer schwankungsintensiven Seitwärtspendelbewegung (mittelfristige Support im Bereich €240,0 bis €250,0; mittelfristige Resistance-Zone ab €296,0) an. Damit stellt Adidas aus technischer Sicht nun eine „Halteposition“ (strategischer Sicherungsstopp: €210,0) dar. Bei trading-orientierten Positionen sollte eine Kurserholung bei dem Wert durchaus für eine Positionsreduzierung genutzt werden.

CTS Eventim: Take-Profit-Signal beendet mittelfristigen Hausse-Trend

Die im MDAX notierte CTS Eventim vermarket, vertreibt und verkauft Tickets für Konzerte, Kunst, Sport, Theater und sonstige (Groß-)Veranstaltungen, die zum Teil auch selber organisiert werden. Die Aktie stellt seit dem Jahr 2002 und Kursen um €0,13 eine defensive, technische Wachstumsaktie dar. Die Zeit seit 2002 lässt sich aus technischer Sicht in nur zwei Phasen einteilen. Erstens von September 2001 bis Juni 2007 mit einem feinen Hausse-Trend von €0,13 auf €9,55. Nach einer technischen Zwischenbaisse bis auf Kurse um €4,25 setzte im Oktober 2008 die bis heute intakte zweite, technische Phase (eine langfristige Aufwärtsbewegung) ein, wobei der zentrale Hausse-Trend zurzeit erst bei €38,0 liegt und nur geringen Einfluss auf das aktuelle technische Marktgeschehen bei dem Titel hat. Die Aktie etablierte – ausgehend von dem Preisniveau um €30,6 zum Jahreswechsel 2018/2019 – innerhalb des zentralen Hausse-Trends einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach mehreren Kaufsignalen und einem Kursanstieg auf €61,5 (Januar 2020; neues All-Time-High, neue Resistance-Zone) lag eine mittelfristig überkaufte Lage vor. Begleitet von der Gesamtmarktlage hat CTS Eventim diesen beschleunigten mittelfristigen Aufwärtstrend mit einem ausgeprägten Take-Profit-Signal verlassen. Nach den ersten Kursverlusten deutet sich jetzt im Umfeld der noch steigenden 200-Tage-Linie eine Stabilisierung bzw. insgesamt eine Seitwärtspendelbewegung ab. Da der Abbau der mittelfristig überkauften Lage einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte sich diese Seitwärtspendelbewegung zeitlich ausweiten. Als technische Konsequenz ist CTS Eventim nur noch eine technische „Halteposition“ (strategischer Sicherungsstopp bei €42,0), wobei für trading-orientierte Positonen eine Kurserholung zur Positionsreduzierung genutzt werden sollte.

Fraport: Baisse-Trend setzt sich fort

Der im MDAX notierte Flughafenbetreiber Fraport befindet sich – nach der feinen technischen Hausse von Juni 2016 bis Januar 2018 mit einem Kursanstieg von €44,7 auf €97,3 (Januar 2019; All-Time-High) – in einer technischen Baisse. Diese startete im September 2018 mit dem Verlassen der damaligen technischen Top-Formation (oberhalb der Supports von €78,0). Diese Baisse wird von der Baisse-Trendlinie bei zurzeit €76,0 begrenzt. Fraport entwickelte zusätzlich seit dem Jahreswechsel 2018/2019 – ausgehend von der Support-Zone €60,0 bis €62,0 – eine mittelfristige Zwischenerholung, die die Aktie bis zum Dezember 2019 wieder bis an die Resistance-Zone (früher Support-Zone) um €78,0 führte. In den letzten Handelstagen hat Fraport diese Zwischenerholung mit einem Verkaufssignal verlassen. Der neue, kurzfristige Abwärtstrend hatte eine hohe Abwärtsdynamik. Als Konsequenz hat Fraport wieder die Support-Zone (€60,0 – €62,0) getestet, wobei jetzt eine Stabilisierungschance vorliegt. Unabhängig von dieser kurzfristigen Lage befindet sich die Aktie aber weiterhin im mittelfristigen Baisse-Trend, wobei zunächst auf eine technische Bodenformation gewartet werden sollte. Da zurzeit die technische Perspektive für die nächsten Monate fehlt, bleibt die Aktie – besonders in einer Kurserholung – ein technischer Switch.

