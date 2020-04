Technische Analyse Spezial: (Zu-)Kauf von technischen Basisinvestments

Nach jedem Kurseinbruch an den internationalen Aktienmärkten gibt es – analog zu früheren, vergleichbaren Marktphasen – vier technische Grundstrategien für Neuengagements. Zur ersten Grundstrategie zählen immer die Aktien, die aufgrund der veränderten Lage kurz, mittel- und langfristig als „Krisengewinner“ dastehen sollten und sich dies bereits in einer mittelfristigen relativen Stärke wiederfindet. Hierbei sollte es sich z.B. um ausgewählte Aktien aus den Bereichen Pharma / Medizin / Gesundheit sowie aus dem Technologie-Bereich und der „veränderten Arbeitswelt“ (inkl. Home-Office) handeln. Beispiele sind die schweizer Roche, die deutsche SAP, die französischen Sanofi und Dassault Systeme sowie die deutschen (MDAX-)Titel Bechtle und Teamviewer. Die zweite technische Grundstrategie besteht im (Zu-)Kauf von langfristigen technische Basisinvestments, wobei einige dieser Titel auch in der ersten Grundstrategie enthalten sind. Beispiele hierfür sind Werte wie Nestle, Roche und SAP.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

SAP:Technisches Basisinvestment mit relativer Stärke

Der Softwarekonzern SAP mit seinen wachsenden „Cloud-Aktivitäten“ ist – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – nicht nur die größte Aktie in Deutschland und im DAX sondern mittlerweile auch in der Eurozone und im EURO STOXX 50. SAP befindet sich aus technischer Sicht seit dem Jahreswechsel 2008/2009 und Kursen um €20,8 in einem technischen Hausse-Zyklus. Seit September 2011 und dem Startniveau um €32,7 hatte sich dabei ein idealtypischer Hausse-Trend mit einem Wechsel aus Investment-Kaufsignalen, mittelfristigen Aufwärtstrends und zwischenzeitlichen Konsolidierungen bzw. Korrekturen ergeben. Hiedurch war SAP erst im Februar 2020 auf neue All-Time-Highs (bei €129,6, neue Resistance-Zone) gestiegen. Danach wurde auch SAP von Take-Profit-Signalen und dem Gesamtmarkteinbruch erfasst, ohne dass aber die relative Stärke gegenüber den Standardwerteindizes verloren gegangen ist. Die Aktie rutschte bis auf die mittel- und langfristige Support-Zone um €82,0, die sich in den Jahren 2017 bis 2018 herausgebildet hat. Hierdurch ist die Aktie allerdings auch aus dem fast zehnjährigen Hausse-Trend zur Seite herausgedrückt worden. Da der Titel jedoch – ausgehend von Kursen um €82,0 – aufgrund des technischen Umschlagens nach oben direkt wieder in die alte, mehrjährige Hausse-Bewegung zurückgekehrt ist, sollte sich die relative Stärke dieser Wertes weiter fortsetzen. Allerdings stehen neue Allzeithochs zurzeit nicht auf der technischen Agenda. Die laufende Kurserholung bei SAP sollte sich – unter Schwankungen – aber weiter fortsetzen. Hierbei deutet sich ein mittelfristiges, technisches Erholungspotential bis in Richtung der 200-Tage-Linie bzw. Kursen um €110,0 an. Aufgrund dieser technischen Gesamtlage stellt SAP weiterhin ein technisches Basisinvestment und einen technischen (Zu-)Kauf dar.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8GYC Long SAP Faktor: 4 CU67LH Short SAP Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Roche: Technisches Basisinvestment mit relativer Stärke

Die Roche Holding AG – Genussscheine (kurz Roche) gehört in Europa zu den technischen Marathonläufern (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen befinden und im Regelfall in Gesamtmarkthaussen neue Allzeithochs liefern). Darüberhinaus hat diese Aktie einen defensiven, technischen (Wachstums-)Charakter, wobei Roche noch zu den Dividendenaristokraten gehört. Hierbei handelt es sich um Aktien, die – auch in herausfordernden weltwirtschaftlicher Zeiten – in der Lage waren, ihre absoluten Dividendenniveaus zu verteidigen bzw. sogar leicht auszubauen. Seit Mitte der `90er Jahre befindet sich die Aktie von Roche in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, wobei sich normale Hausse-Bewegungen mit technischen Korrekturen abgewechselt haben. Ausgehend von dem damaligen All-Time-High bei 295 CHF im Dezember 2014 kam es in der Folgezeit zu einer moderaten dreijährigen Abwärtskorrektur bis zum Juni 2018 und Kursen um 206 CHF. Ausgehend von diesem Niveau lieferte die Aktie – unterstützt von Investment-Kaufsignalen – einen qualitativ hochwertigen, mittelfristigen, technischen Aufwärtstrend bis auf ein Niveau um 351 CHF (Februar 2020). Auch Roche wurde von Take-Profit-Signalen und der Gesamtmarktschwäche erfasst und kurzfristig bis auf ein Kursniveau im Umfeld der mittelfristigen Support-Zone um 280 CHF gedrückt. Dort ist die Aktie aus technischer Sicht nach oben umgeschlagen, was darauf hindeutet, dass viele technische Risiken bereits verarbeitet sind. Zusätzlich hat Roche sowohl im Kursrutsch als auch in der Erholung der letzten Handelstage seine mittelfristige, relative Stärke gegenüber den Standardwerteindizes verteidigt. Aufgrund dieser Gesamtlage ist Roche, die eine attraktive (Brutto-)Jahresdividendenrendite von fast 3,0% bieten, mit einem ersten mittelfristigen Etappenziel von 315 CHF bis 320 CHF, wieder ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3G2B Long Roche Holding Faktor: 3 CJ3G1Y Short Roche Holding Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Teamviewer: Technisch “Good Hold”

Die im MDAX notierte Teamviewer hat als Geschäftsschwerpunkt u.a. das Anbieten von Software-Lösungen für die Vernetzung von Arbeitsplätzen. Die Aktie wurde erst im September 2019 als Neuemission mit einem Ausgabepreis von €26,5 am deutschen Aktienmarkt gelistet. Aus technischer Sicht hat der Titel nach den ersten Kaufsignalen noch im Jahr 2019 eine mittelfristige Aufwärtsbewegung etabliert, Diese ging ab Januar 2020 in eine erste Konsolidierung (unterhalb der kleinen Resistance-Zone um €33,0) über, welche sich durch einen trendbestätigenden Charakter nach oben auszeichnete. Während es an den Gesamtmärkten zu einem ausgeprägten Kursrutsch gekommen ist, war Teamviewer mit einem neuen Kaufsignal aus dieser Konsolidierung herausgelaufen. Als Konsequenz entwickelte die Aktie eine ausgeprägte relative Stärke (ggü. dem MDAX) und damit eine technische „Krisengewinner-Position“. Zuletzt hat der Titel neue All-Time-Highs bei Kursen um €38,0 erreicht. Da sich aus den Kaufsignalen ein erstes, mittelfristiges, technisches Kurspotential bis €40,0 ableiten lässt und die Aktie bis in die Nähe dieses Niveaus gelaufen ist, sollte eine neue Konsolidierung nicht überraschen. Deshalb wären zurzeit weitere (Zu-)Käufe aus technischer Sicht tendenziell prozyklisch. Als technische Konsequenz wird der Titel zunächst auf „Good Hold“ zurückgenommen und für die Aktie ein strategischer Sicherungsstopp bei 28,0 Euro plaziert.

Produktidee: Standard-Optionsscheine