Nach dem massiven Kurseinbruch an den internationalen Aktienmärkten kam es in den letzten Wochen zu einer ausgeprägten Kurserholung, wodurch aus technischer Sicht einige Übertreibungen ausgeglichen wurden. Auch das Krisenmanagment der Notenbanken und der Regierungen mit ihren Programmen ist zunächst in dieser Kurserholung mit verarbeitet worden. Aus technischer Sicht bietet ein derartiger Kurseinbruch regelmäßig sehr gute langfristige Investment-Chancen, da im Regelfall sogenannten „Fallen Angels“ („gefallenen Engeln“) entstehen. Darunter versteht man Aktien, die unter der Gesamtmarktbaisse und den oft unkontrollierten Verkäufen z.B. aufgrund von Mittelabflüssen aus aktiven und passiven Aktienfonds, sehr ausgeprägte Kursverluste hinnehmen mussten. Da das Geschäftsmodell dieser Unternehmen aber langfristige Perspektiven bieten sollte, sind diese Titel für ein technischen Investment mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren (oder noch länger) interessant. Beispiele sind aus dem EURO STOXX 50 der Brauerei- und Getränkekonzern Anheuser-Busch InBev sowie der (Hafen-)Logistiker HHLA aus dem SDAX.

Anheuser-Busch InBev: Technischer “Fallen Angel”

Der weltweit tätige Getränkekonzern Anheuser-Busch InBev, der aus mehreren Fusionen und Übernahmen von Getränke- und Brauereikonzernen aus Europa, Afrika sowie Nord- und Südamerika hervorgegangen ist, produziert, vermarket und verkauft alkoholische Getränke mit einem Schwerpunkt auf Biersorten. Aus technischer Sicht hat diese Aktie die „Tradition“ in sehr herausfordernden Börsenphasen die Gesamtmarktbaisse-Bewegung – aus unterschiedlichen Gründen – anzuführen. Dies kann in den Jahren 2000 bis 2003 und von 2007 bis 2009 beobachtet werden. Nach dem technischen Ausverkauf kam es in den Folgejahren jeweils zu einer stabilen technischen Hausse. Diesmal erreichte Anheuser-Busch InBev nach der Übernahme des Konkurrenten SAB-Miller zum Jahreswechsel 2015/2016 seine bisherigen All-Time-Highs mit Kursen um €124,2. Bis Ende 2017 kam es zu einer Seitwärtspendelbewegung oberhalb der Support-Zone von €92,1, die den technischen Charakter einer langfristigen Top-Formation aufweist. Mit dem hohen Schuldenstand der letzten Übernahme etablierte die Aktie – als Folge der technischen Verkaufssignale ab Ende 2017 – einen Baisse-Trend, der sich trotz Zwischenerholungen („technische Bear-Market-Rallies“) kontinuierlich ausweitete. In den letzten Monaten kam es zu einem technischen „Wasserfall-Effekt“. Hierbei ist der Kurs von €92,7 (August 2019) bis auf €29,0 (März 2020) eingebrochen, wobei sich ein klassischer „Sell-Off“ ergeben hat. Aufgrund des Umschlagens der Kurse ergeben sich zwei technische Grundaspekte. Erstens ist die Zone um €29,0 als langfristiger Support etabliert worden. Zweitens sollte der Titel damit in eine langfristige, technische Bodenformation hineingelaufen sein. Da sich bei einer langsamen „Normalisierung“ der (weltweiten) Lage auch das Konsumverhalten auch „normalisieren“ sollte, weist Anheuser-Busch InBev die klassischen technischen Kriterien eines „Fallen Angels“ auf. Damit stellt die Aktie – unabhängig von der genauen (Brutto-)Jahresdividendenrendite in der kommenden Zeit – einen antizyklischen technischen Kauf dar, wobei ein erstes mittelfristiges technisches Kursziel im Bereich um €50,0 liegt. Trotz dieser langfristig attraktiven technischen Gesamtlage sollte jede Position in Anheuser-Busch InBev mit einem strategischen Sicherungsstopp bei €26,0 belegt werden.

HHLA: Technischer “Fallen Angel”

Die im SDAX notierte Hamburger Hafen und Logistik AG (kurz HHLA) ist ein Logistikkonzern, welcher Betreiber des Hamburger Hafens ist und in Europa umfangreiche Beteiligungen im Logistikbereich (z.B. an den Häfen in Tallin und Odessa) hält. Im November 2007 wurde die Aktie mit einem Ausgabekurs von €53,0 an den deutschen Aktienmärkten gelistet. Nach einem Kursanstieg bis zum bisherigen All-Time-High um €68,3 (noch im November 2007) kam die Aktie im Zuge der damaligen Baisse im Umfeld der Finanzkrise bis auf €16,2 (März 2009) unter Druck. Auch wenn sich anschließend eine moderate Kurserholung ergab, ist der Aktienkurs danach in einen langjährigen Abwärtstrendkanal hineingelaufen. Hierbei entsteht die obere Abwärtstrendkanallinie aus den Hochpunkten im Jahr ´11 bei €35,8 , im Jahr ´17 bei €28,5 und im Jahr ´20 bei €22,7. Durch diese Kursentwicklung der letzten 10 Jahre sind Umfeldfaktoren wie die Diskussion um die Elbvertiefung, der Positionsausbau der europäischen Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen sowie des Jade-Weser-Port (Wilhemshaven) und die jetzt anstehende Diskussion über Veränderungen bei dem globalen Wirtschaftsleben mit verarbeitet worden. Auch um die zwischenzeitliche Idee einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bahn zu einem „Global Player“ im Logistikbereich mit einem Hauptsitz in Hamburg ist es ruhiger geworden. Durch den Kursrutsch der letzten Wochen auf ein All-Time-Low um €9,7 (März ´20) war der Titel bis an den unteren Rand des 10-jährigen Abwärtstrendkanals gefallen, sodass mit dem technischen Sell-Off viele technischen Risiken im Kurs enthalten sein sollten. Mit dem ersten Umschlagen der Kurse nach oben und der Zwischenerholung bis über €15,0 deutet sich der Eintritt in eine technische Bodenformation an. HHLA stellt aus technischer Sicht einen „Fallen Angel“ dar, wobei sich innerhalb der nächsten mittel- und langfristigen Kurserholung wieder Kurse im Bereich zwischen €16,2 und €20,0 andeuten. Bei einem mittel- und langfristigen Investment sollten auch attraktive (Brutto-)Dividendenrenditen vorliegen. Aus technischer Sicht ist HHLA deshalb ein antizyklischer Kauf, wobei der strategische Sicherungsstopp bei €9,0 liegen sollte.

