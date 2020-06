Technische Analyse – Spezial: Klassische, technische Liquiditätshausse

Mit dem Rückenwind der monetären Impulse durch die Notenbanken und der fiskalpolitischen Unterstützung (Konjunkturprogramme) der Regierungen ist es an den internationalen Aktienmärkten – nach der Corona-Baisse bis März 2020 – zu einer beispiellosen Kurserholung gekommen. Aus technischer Sicht hat dieser Kursaufschwung das klassische Muster einer Liquiditätshausse, wie sie oft innerhalb bzw. am Ende von Rezessionen zu beobachten ist. Da die Liquiditätsschwemme der Notenbanken zeitnah und im historischen Vergleich sehr umfangreich ausfällt, hat diese Liquiditätshausse bisher auch eine ausgeprägte Aufwärtsdynamik entwickelt. Aus technischer Sicht laufen die führenden Aktienindizes innerhalb einer Liquiditätshausse – nach dem ersten massiven Aufwärtsschub – im Regelfall danach in eine Seitwärtspendelbewe-gung. Hierbei wird im regelmäßig das erreichte Kursniveau verteidigt. Die Märkte warten praktisch darauf, dass das neue, erhöhte Kursniveau durch erste Anzeichen aus der Realwirtschaft unterfüttert wird. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2020 sollten damit im S&P 500 und DAX Seitwärtspendelbewegungen unterhalb der Resistance-Zone im Umfeld der Alt-Time-Highsz anstehen. Sowohl der Nikkei 225 als auch der EURO STOXX 50 erhalten im zweiten Halbjahr 2020 im Indexvergleich wieder eine mittelfristige, relative Schwäche.

S&P 500: In H2 2020, Fokus auf die Resistance-Zone 3.250 – 3.400

Der S&P 500, ein Kursindex, war zwischen März 2009 und Februar 2020 in einem technischen Hausse-Zyklus von 666,8 auf die neuen All-Time-Highs bei 3.393,5 (Widerstandszone) gestiegen, sodass ein Zugewinn von +410% und eine mittelfristigen relative Stärke im Index-Vergleich entstanden war. Durch die Corona-Baisse war der Index mit einem Kurseinbruch bis auf 2.192 (Baisse-Verlust von 35,5%) aus diesem Hausse-Zyklus zur Seite herausgelaufen. Nach dem technischen Sell-Off ist der S&P 500 nach oben umgeschlagen und – begleitet von mehreren (Investment-)Kaufsignalen und einer hohen Aufwärtsdynamik – in einer „V“-Recovery bis über die 200-Tage-Linie gestiegen. Diese Kurserholung hat für sich genommen bereits wieder den technischen Charakter einer Hausse. Nach den ausgeprägten Kursgewinnen seit Mitte März 2020 steht im S&P 500 – aufgrund der kurzfristig überkauften Lage – unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 3.250 – 3.400 eine Seitwärtspendelbewegung an. Technische Hinweise, dass es zu einem zweiten, deutlichen Kursrücksetzer kommt, fehlen zurzeit. Eher sollte diese Seitwärtspendelbewegung – wie so oft in einer Liquiditätshausse – einen freundlichen Grundton erhalten. Als Konsequenz sollte der S&P 500 im weiteren Jahresverlauf – und im Umfeld der US-Präsidentenwahl – versuchen, die Resistance-Zone bei den All-Time-Highs zu überwinden. Aus technischer Sicht steht für die Weltleiitbörse in der New Yorker Wall Street die Option, dass der alte, technische Hausse-Zyklus wieder aufgenommen wird, weiterhin auf der mittelfristigen Agenda.

Nikkei 225: In H2 2020: Fokus auf die Resistance-Zone ab 24.130

Der Nikkei 225, ebenfalls ein Kursindex, konnte in seinem Hausse-Zyklus (Oktober 2008 – Oktober 2018) einen Kursanstieg von 6695 bis 24.448 (+250%) erzielen. Dieser Hausse-Zyklus mündete Ende 2017 in eine mehrjährige Seitwärtspendelbewegung, die einerseits von der Support-Zone um 20.400 und andererseits von der gestaffelten Resistance-Zone (24.130 bis 24.450) begrenzt wird. Trotz der kontinuierlichen Käufe der Bank von Japan am japanischen Aktienmarkt war es dem Nikkei 225 aber nicht gelungen, diese Handelsspanne nach oben zu verlassen. Im Gegenteil, die Corona-Baisse erfasst auch die Börse in Tokio. Begleitet von Verkaufssignalen wurde der Index durch die Support-Zone in eine technische Baisse mit einem Kurseinbruch bis auf 16.358 (März 2020) gedrückt. Dort schlug der Nikkei 225 nach oben um. Mit Hilfe von mehreren (Trading-)Kaufsignalen ist der Index wieder in die alte mehrjährige Handelsspanne und in die Nähe der gestaffelten Resistance-Zone zurückgelaufen. Allerdings ist der Nikkei 225 in den letzen Wochen wieder in eine moderate, relative Schwäche im Index-Vergleich gelaufen. Aufgrund der kurz- und mittelfristig überkauften Lage fehlen aktuell auch die Hinweise, dass es dem Index im zweiten Halbjahr 2020 gelingen sollte, die Resistance-Zone von 24.130 – 24.450 zu überwinden.

EURO STOXX 50: In H2 2020: Relative Schwäche im internationalen Indexvergleich

Der EURO STOXX 50, ein Kursindex, hatte in seinem technischen Hausse-Zyklus mit dem Anstieg von 1.765 (März 2009) auf 3.867 (Februar 2020) „nur“ einen Kursanstieg von 119% geliefert, wobei diese langfristige, relative Schwäche unverändert mit der Zusammensetzung des Index in Verbindung steht. Dieser Hausse-Zyklus, der von einem moderaten, noch intakten zentralen, 12-jährigen Hausse-Trend (zurzeit bei 2.600) begrenzt wird, mündete ab dem Frühjahr 2015 und Kursen um 3.838 in einen Seitwärtspendelbewegung mit der technischen Form eines moderaten Aufwärtsdreiecks. Hierbei liegt jetzt insgesamt eine fünfjährige, gestaffelte Resistance-Zone von 3.800 bis 3.860 vor. Durch die Corona-Baisse und dem Kurseinbruch bis auf 2.302 (Kurseinbruch von 40,1% in nur vier Wochen wurde der Index kurzfristig sowohl aus diesem Aufwärtsdreieck als auch dem zentralen Hausse-Trend gedrückt. Jedoch ist auch der EURO STOXX 50 mit mehreren (Trading-)Kaufsignalen nach oben umgeschlagen und wieder in den moderaten, zentralen Hausse-Trend als auch in das fünfjährige Aufwärtsdreieck zurückgekehrt. Jedoch fällt es dem Index bereits schwer, nachhaltig über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 3.390) zu springen, sodass wieder eine mittelfristige, relative Schwäche vorliegt. Auch fehlen zurzeit die technischen Hinweise, dass der Index im Jahr 2020 einen „guten“ Versuch unternimmt, die fünfjährige Widerstandszone (3.800 – 3.860) zu überwinden.

DAX: In H2 2020: Fokus auf die Resistance 13.000 – 13.800

Der DAX, ein Performance-Index startete im März 2009 seinen Hausse-Zyklus, der bis zum Februar 2020 und Kursen um 13.795 insgesamt einen Anstieg von +270% im eingebracht hat. Ab dem Jahr 2015 hat dieser Hausse-Zyklus im DAX im internationalen Vergleich an Aufwärtsdynamik verloren, sodass der Kursaufschwung bis zum Februar 2020 das vorherige Kurshoch nur noch moderat überbieten konnte. Die Corona-Baisse drückte den DAX – begleitet von mehreren Verkaufssignalen – bis auf ein Kursniveau um 8.255, wobei dieser technischen Sell-off letztendlich erst an der alten, 13-jährigen Support-Zone im Bereich um 8.150, die von März 2000 bis zum Jahr 2013 als Widerstandszone gearbeitet hatte, endete. Seitdem arbeitet im DAX eine technische „V“-Erholung, wobei der Index – begleitet von mehreren Kaufsignalen – wieder über die 200-Tage-Linie (zurzeit bei 12.130) gesprungen und von unten bis an die Widerstandszone um 13.000 herangelaufen ist. Vor dem Hintergrund der überkauften, technischen Lage sollte auch im DAX eine Seitwärtspendelbewegung unterhalb bzw. in der mittelfristigen, gestaffelten Resistance-Zone von 13.000 bis 13.795 in den kommenden Monaten anstehen. Beim DAX mit seiner relativen Stärke im internationalen Indexvergleich sollte sich hierbei aber ein freundlicher Grundton herausbilden. Auch beim DAX besteht aus technischer Sicht weiterhin die Option, dass es im zweiten Halbjahr zu einem erneuten Test der All-Time-High bzw. zur Wiederaufnahme des alten Hausse-Zykluses kommt.

