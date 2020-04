Technische Analyse Spezial: Europäischer Sektor-Split liefert Investment-Chancen

Seit dem Aufkommen der Covid-19-Pandemie werden die europäischen Aktienmärkte durch einen deutlich verschlechterten globalen Konjunkturausblick belastet. Der europäische Gesamtmarktindex Stoxx Europe 600 hat mit einem deutlichen und stark beschleunigten Kursrückgang von über -35% (Hochkurs bis zum Tiefkurs am 23.03.2020) in nur 24 Handelstagen reagiert. Ein Blick auf die 19 Stoxx-Sektoren des Stoxx Europe 600 zeigt eine stark unterschiedliche Entwicklung. Dabei ist ein klassischer Sektor-Split zu beobachten. Während einige Sektoren wie z. B. der Stoxx Travel & Leisure, der Stoxx Banks und der Stoxx Automobiles & Parts vom laufenden Newsflow besonders stark getroffen werden, fallen die Kursrückgänge bei defensiven Sektoren wie z. B. dem Stoxx Health Care, dem Stoxx Utilities und dem Stoxx Personal & Household-Goods deutlich geringer aus. Ein Blick auf historische Bärenmärkte ergibt, dass diese relative Tendenz, nach der ersten Phase einer kurzfristigen Recovery, mittelfristig häufig anhält. Deshalb sind defensive Sektoren – besonders unter dem Aspekt von Chance/Risiko – aktuell die erste Wahl für strategisch motivierte, anti-zyklische Neuinvestments.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stoxx Health Care: Technisches Comeback läuft bereits

Der Stoxx Europe 600 Health Care umfasst zurzeit 53 europäische Health Care-Aktien aus dem Stoxx 600. Dieser Sektorindex, ein Kursindex, startete am 31.12.1991 genau wie der Stoxx 600 bei 100,0 Punkten. Der einfache Vergleich der laufenden Kursniveaus (Stoxx Health Care: 861,4 Punkte; Stoxx 600: 334,9 Punkte) verdeutlicht damit schon die ausgeprägte langfristige relative Stärke des Stoxx Health Care ggü. dem Gesamtmarktindex. Seit Jahresanfang zeigt sich der defensive Charakter des Stoxx Health Care. Während der Sektorindex zzt. nur 5,2% im Minus liegt, beträgt der Kursrückgang des Stoxx 600 aktuell -19,4%. Aus langfristiger technischer Sicht durchlief der Sektor seit den Kurstiefs bei 267,7 (März 2009) eine Hausse. Dabei stieg er in einem idealtypischen Wechselspiel von Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen bis April 2015 auf ein Allzeithoch bei 879,13. Auf diese Hausse folgte eine mehrjährige technische Gegenbewegung. Dabei fiel der Stoxx Health Care bis März 2018 auf ein Tief bei 658,1. Hier startete er eine erneute Hausse-Bewegung und er erreichte nach mehreren (Investment-)Kaufsignalen am 19. Februar 2020 neue All-Time-Highs um 983,9. Anschließend ging der Sektor – parallel zum Gesamtmarkt – mit einer Reihe von Take-Profit- und Verkaufssignalen in einen beschleunigten Kursrutsch über. Dieser endete in einem Sell-Off bis auf 690,0. Seitdem läuft ein technisches Comeback, wobei der Stoxx Health Care aktuell am Sprung zurück über die 200-Tage Linie arbeitet. In Summe ist der Stoxx Health Care – vor dem Hintergrund seines defensiven technischen Charakters, der mittel- und langfristigen relativen Stärke ggü. dem Stoxx 600 und dem bereits angelaufenen technischen Comeback – ein technischer (Zu-)Kauf. Das nächste technische Etappenziel ist dabei die nachhaltige Kursetablierung oberhalb der 200-Tage Linie und der Anstieg Richtung 900 Punkte.

Stoxx Utilities: Support-Zone arbeitet

Der Stoxx Europe 600 Utilities, der sich aktuell aus 28 europäischen Versorgern zusammen setzt, hatte seit der Baisse in 2008 und im Nachklang von Fukushima in 2011 eine wechselhafte Performance. Dabei wies er häufig eine relative Schwäche ggü. dem Gesamtmarkt auf. Begleitet von einer deutlichen Umstrukturierung vieler Firmen im Sektor hin zu erneuerbarer Energie hat er seit Anfang 2018 jedoch in seine alte Rolle als defensives Basisinvestment zurückgefunden. Dabei hat er besonders in den letzten Wochen eine relative Stärke etabliert. Der Stoxx 600 befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit dem Tief im November 2016 (253,9) in einem Hausse-Zyklus. Hierbei ergab sich ab Mai 2010 (Start um 269,7) ein idealtypischer, beschleunigter Hausse-Trend, der den Index im Februar 2020 auf ein Hoch bei 411,7 führte. Hier startete ein zügiger Kursrutsch, wobei der Stoxx Utilities bis auf seine langfristige Support-Zone um 270 gedrückt wurde. Seitdem läuft eine moderate technische Erholung in Form eines Trading-Marktes. Auch wenn bisher noch keine Investment-Kaufsignale vorliegen, ist der Stoxx Utilities aufgrund der guten Support-Zone bei 270 (begrenzt zzt. das Abwärtspotential) in Kombination mit einer erwarteten (Brutto-)Dividenden-Rendite von ca. 4,6% ein attraktives Basisinvestment.

Stoxx Travel & Leisure: Warten auf die Bodenformation

Dem Stoxx Europe 600 Travel & Leisure sind 18 Titel aus dem Bereichen Tourismus, Luftfahrt und Hotelindustrie zugeordnet. Der Sektor ist aufgrund der weltweit stark reduzierten Reisetätigkeit zzt. besonders stark von den Auswirkungen des Covid-19-Virus betroffen, und der Kurseinbruch betrug zeitweise über -58% (seit Februar 2020). Aus technischer Sicht befand sich der Sektor ab Mitte 2015 in einer volatilen, breiten Seitwärtspendelbewegung. Dabei hatte sich eine Kernzone zw. 210 und 265 Punkten etabliert. Vor dem Start der Covid-´19-Krise arbeitete der Sektor am Überwinden der langfristigen Resistance und dem Abschluss der Seitwärtspendelbewegung nach oben. Ab Februar 2020 folgte dann — parallel zum Gesamtmarkt — ein “technischer Wasserfall”, wobei der Sektor mit Verkaufssignalen auch unter den alten Support der Kernzone bei 210 Punkten rutschte. Der Sell-Off führte den Stoxx Travel & Leisure unter gesteigerten Volumina schließlich bis auf 112,5. Vor dem Hintergrund einer technisch stark überverkauften Lage ist seitdem eine Stabilisierung angelaufen. Da jedoch das langfristige Chartbild nachhaltig angeschlagen ist, sollte nun der Übergang in eine lange Bodenbildungsphase von vielen Monaten einkalkuliert werden. Vor diesem Hintergrund sollte der Stoxx Travel & Leisure weiter untergewichtet bleiben.

