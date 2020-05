TecDAX: Technisches Kursziel anheben

Der TecDAX umfasst die 30 größten deutschen Aktien aus den Bereichen (Hoch-)Technologie, Software, Semiconductor, Telekommunikation, Internet, erneuerbare Energien sowie Bio- und Medizintechnologie. Aufgrund dieser Zusammensetzung überrascht es nicht, dass der TecDAX ein “Corona-Krisengewinner” ist. Da die zu erwartenden Konjunkturprogramme in Europa und Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schwerpunkt im Bereich der Zukunftstechnologien haben werden, sollten erneut einige TecDAX-Werte die Profiteure sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

TecDAX: Auf dem Weg zur Resistance bei 3.300

Der TecDAX hat bereits eine lang-, mittel- und kurzfristige relative Stärke im deutschen Index-Vergleich. Im technischen Hausse-Zyklus (03/2009 – 02/2020) konnte der TecDAX ca. +725 Prozent zulegen (selber Zeitraum: DAX: +284 Prozent; MDAX: +615 Prozent; SDAX: +609 Prozent). Seit Anfang 2020 liefert die relative Stärke des TecDAX eine Performance von +4,0 Prozent (selber Zeitraum: DAX: -14,9 Prozent; MDAX: -11,9 Prozent; SDAX: -11,4 Prozent). Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der TecDAX seit März 2009 in einem technischen Hausse-Zyklus, wobei sich seit Oktober 2011 ein zentraler Hausse-Trend (aktuell bei 3.000) ergeben hat. Dieser technische Hausse-Zyklus mit der Resistance-Zone um 3.300 ist – trotz des Hochvolatilitätsphase von Februar 2020 bis Mai 2020 – weiterhin intakt und der Index ist zuletzt wieder in den 9-jährigen, zentralen Hausse-Trend zurückgekehrt. Aus mittelfristiger technischer Sichtbefindet sich der TecDAX – nach dem Kursrutsch bis zum Sell Off bei 2.128 (03/2020) – in einem “V”-Recovery, wobei das letzte Kaufsignal (Sprung über die 200-Tage-Linie) weiterhin arbeitet. Aufgrund der technischen Qualität dieses “V”-Recoveries deutet sich als neues technisches Kursziel ein Test der Resistance um 3.300 an. Aus kurzfristiger technischer Sicht bewegt sich der TecDAX in einem Aufwärtstrend, wobei die letzten Trading-Kaufsignale auf ein Schliessen des im Februar 2020 hinterlassenen Index-Gaps bei 3.200 hindeuten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate