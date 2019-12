TecDAX: Relative Stärke im deutschen Index-Vergleich

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: TecDAX (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der TecDAX umfasst die 30 größten und liquidesten deutschen Aktien aus dem Technologie-Bereich (Software, Internet, Telekom, Medizin- und Biotechnologie, Halbleiter, erneuerbare Energien, etc.). Seit der Index-Reform im September 2018 sind auch die vier großen DAX-Tech-Titel im TecDAX enthalten (TecDAX-Anteil von zusammen ungefähr 40%). Als Konsequenz ist die Korrelation zwischen TecDAX und DAX angestiegen, was bei der Analyse zu berücksichtigen ist. Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der TecDAX seit März 2009 (Start: 400,15) in einem intakten technischen Hausse-Zyklus mit einem Zugewinn von über 662%. Der DAX hat in diesem Zeitraum “nur” ungefähr 278% bis zu seinem All-Time-High geliefert. Hier zeigt sich die langfristige relative Stärke des TecDAX im deutschen Index-Vergleich, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen sollte. Seit dem Oktober 2011 (Start: 616,87) hat der Index einen idealtypischen zentralen Hausse-Trend herausgebildet, dessen Aufwärtstrendlinie aktuell bei ca. 2.750 angekommen ist. Aus mittelfristiger technischer Sicht hat der TecDAX – seit der Index-Reform (September 2018) – erneut den DAX und den MDAX geschlagen, so dass auch eine mittelfristige relative Stärke gegenüber DAX und MDAX besteht. Seit dem Jahreswechsel 2018/2019 (Start: 2.375,59) befindet sich der TecDAX wieder in einem (mittelfristigen) Aufwärtstrend. In den Sommermonaten 2019 ergab sich unterhalb des Widerstands um 2.970 eine Konsolidierung (technischer Diamant; trendbestätigender Charakter nach oben). Diese hat der TecDAX zuletzt mit einem Investment-Kaufsignal verlassen und dann den Resistance um 3.050 (bisheriges Hausse-Zyklus-Top) getestet. Die technische Gesamtlage signalisiert, dass der TecDAX seinen Hausse-Zyklus und seine relative Stärke im deutschen Index-Vergleich fortsetzen sollte, wobei sich aktuell ein technisches Kurspotential für das Jahr 2020 bis 3.350 andeutet. Aus kurzfristiger technischer Sicht befindet sich der TecDAX – unterhalb des Resistances um 3.050 – in einer Mini-Konsolidierung, die ebenfalls einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufweist.

