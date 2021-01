TecDAX: Kurz-, mittel-, langfristiges Chartbild

An den internationalen Aktienmärkten läuft seit März 2009 ein technischer Hausse-Zyklus. Vergleicht man dabei die relative Performance vom DAX, MDAX, SDAX und TecDAX, so zeigt sich, dass der TecDAX diesen Hausse-Zyklus (seit dem jeweiligen Low im März 2009) mit der besten Performance (+716 Prozent im TecDAX; +658 Prozent im MDAX; +616 Prozent im SDAX und +276 Prozent im DAX) anführt. Während DAX, MDAX und SDAX alle neue All-Time Highs erreicht haben, liegt im TecDAX aktuell “nur” ein Mehrjahreshoch vor, da der Vorläuferindex (Nemax 50) im Boom zur Jahrtausendwende sein All-Time-Highs (März 2000) bei 9.694 Punkten gesetzt hat. Insgesamt deutet sich für den TecDAX – nach einem halben Jahr (H2 2020) mit einer moderaten, relativen Schwäche im Vergleich zum MDAX und SDAX – mit Blick auf 2021 wieder eine relative Stärke an.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

TecDAX: Neues Investment-Kaufsignal

Aus langfristig technischer Sicht etablierte der TecDAX ab Oktober 2011 einen zentralen Hausse-Trend. In diesem stieg er in einem Wechselspiel aus Investment-Kaufsignalen und trendbestätigenden Konsolidierungen bis Februar 2020 auf 3.303 Punkte (Resistance). Aus mittelfristig technischer Sicht startete dann im Rahmen der Corona-Baisse ein Kursrutsch bis zum Sell Off auf 2.128 Punkte (März 2020). Es folgte ein “V”-Recovery. In diesem stieg der Index bis Juni 2020 ohne größere Pause zurück ins Umfeld des Februar-Hochs. Hier bildete sich eine Resistance-Zone (3.200 – 3.300 Punkte) heraus und der Index ging in eine Flagge (trendbestätigende Konsolidierung nach oben) über. Aus kurzfristig technischer Sicht hat der TecDAX mit dem Sprung über die Resistance-Zone diese Flagge mit einem neuen (Investment)-Kaufsignal) verlassen und arbeitet an der Etablierung eines neuen, mittelfristigen Aufwärtstrends. Hier deutet sich für 2021 unverändert als nächstes, technische Etappenziel der Bereich von 3.600 Punkten an.

