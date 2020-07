TecDAX: 313 Punkte für die Ewigkeit

Der TecDAX umfasst die 30 größten und liquidestens deutschen (Tech-)Aktien. Es sollte nicht überraschen, wenn Wirecard in einer außerordentlichen TecDAX-Anpassung – z. B. in der zweiten August-Hälfte 2020 – aus dem Index genommen wird. Wirecard hatte zum Jahresende 2019 einen Kurs von €107,5 (fast analoges Kursniveau direkt vor dem Kurseinbruch). Sollte der Titel mit dem aktuellen Kursniveau (ca. €1,9) aus dem TecDAX genommen werden, so wird dies insgesamt (seit Anfang 2020) zu einer negativen TecDAX-Kursentwicklung von ca. 313 Punkten (bei einem Index-Niveau von aktuell 3.065 Punkten bedeutet dies ca. 10% Index-Verlust) geführt haben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

TecDAX: Weiterhin relative Stärke im deutschen Index-Vergleich

Trotz dieses negativen Sondereinflusses weist der TecDAX (seit Jahresanfang 2020 ca. +1,7%) noch eine mittelfristige relative Stärke gegenüber dem DAX (-3.1% seit Jahresanfang), MDAX (-5,1% seit Jahresanfang) und SDAX (-4,4% seit Jahresanfang) auf. Aus langfristig technischer Sicht befindet sich der TecDAX seit März 2009 (Start bei 400) in einem technischen Hausse-Zyklus mit dem bisherigen Top bei 3.303 Punkten (Februar 2020; Resistance). Dieser Hausse-Zyklus macht aktuell eine Pause, wobei die Option, dass der Index noch in 2020 die Resistance-Zone angeht, weiterhin auf der technischen Tagesordnung steht. Aus mittelfristig technischer Sicht befindet sich der TecDAX – nach der Corona-Baisse (Februar/März 2020; Kurseinbruch: 3.303 – 2.128 Punkte) – wieder in einer technischen Hausse (Anstieg: 2.128 – 3.267 Punkte; Anstieg: ca. 53%). Der “Wirecard-Effekt” war zuletzt mitverantwortlich für den Slowdown dieser Hausse und einer Konsolidierung (Trading-Range: Support 2.877; gestaffelter Resistance: 3.267 – 3.303 Punkte). Diese Konsolidierung, die sich zeitlich ausweiten sollte, weist einen positiven Grundton auf. Aus kurzfristig technischer Sicht hat sich innerhalb der Trading-Range eine Aufwärtsbewegung in Richtung des kleinen Resistance um 3.188 Punkte herausgebildet.

Produktidee: Faktor-Zertifikate