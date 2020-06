STOXX Automobiles & Parts: Technische Comeback kommt in Fahrt

Der STOXX Automobiles & Parts umfasst 13 europäischen Blue Chips (aus dem STOXX 600), welche Hersteller von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen oder auch Anbieter von Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen sind. Mit 2,1 Prozent Sektoranteil (Platz 17 der 19 STOXX Sektoren) ist – nach jahrelanger ausgeprägter, relativer Schwäche – der direkte Kurseinfluss des Sektors auf den STOXX 600 gering.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

STOXX Automobiles & Parts: Auf dem Weg zum nächsten Resistance bei 430

Im Rahmen der “Corona-Baisse” war der Sektor erneut besonders unter Kursdruck, wodurch seine börsentechnische Bedeutung in Europa und Deutschland weiter abnahm. Jetzt sorgt positiver Newsflow (Förderprogramme in Frankreich / Deutschland; einsetzende Normalisierung der Autoverkäufe in China etc.) für ein Comeback des Sektors. Aus technischer Sicht war der STOXX Automobiles zwischen 2011 und 2015 von 222 auf 694 gestiegen. Hier startete eine langfristige Seitwärtspendelbewegung mit der Kernzone 400 – 690. Bereits ab Anfang 2018 und der Verschärfung des US/chinesischen-Handelsstreits etablierte der Sektor eine Baisse (Baisse-Trendlinie zzt. bei 480). Im Februar 2020 rutschte er mit einem Verkaufssignal durch die Support-Zone um 430. Der folgende Sell-Off mündete bei 255. Seitdem ist der Sektor – analog zum Gesamtmarkt – in einem technischen Comeback. Nachdem sich der Sektor dabei zunächst langsamer als der Gesamtmarkt entwickelt hatte, liegt seit April 2020 eine kurzfristige Relative Stärke vor. Die Struktur der technischen Gesamtlage zeigt auf, dass der Sektor bei den technischen “Re-Opening-Gewinnern” einzusortieren ist. In Summe gewinnt das technische Comeback im STOXX Automobiles & Parts zeitlich und räumlich an Fahrt, wobei als nächstes “technisches Fahrziel” der Resistance um 430 ansteht.

Produktidee: Faktor-Zertifikate