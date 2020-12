Starker Euro trotzt dem harten Lockdown

Starker Euro trotzt dem harten Lockdown

“Explodierende Infektions-Zahlen und neue Lockdown-Maßnahmen in Europa, warum ist der Euro trotzdem so stark?” – diese Frage wurde mir zu Beginn der zweiten Corona-Welle bei EUR-USD-Niveaus um 1,18 gestellt. Sie drängt sich heute, unmittelbar vor dem Beginn des harten Lockdowns in Deutschland und bei EUR-USD über 1,21, wieder auf. Die Wechselkursdynamik in den vergangenen Wochen belegt: Weder hohe Infektionsraten noch harte realwirtschaftliche Einschnitte sind zwangsläufig schlecht für die Währung. Denn realwirtschaftliche Auswirkungen auf Währungen sind vor allem langfristiger Natur. Entscheidend für EUR-USD ist also langfristig gesehen nicht, ob ein Quartal in einem Land noch einmal schlechter ausfällt als erwartet, sondern welcher der beiden Währungsräume den durch die Corona-Pandemie erzwungenen Strukturwandel besser meistert. Das lässt sich aber noch nicht abschätzen.

Eine unmittelbare Auswirkung haben Wachstumserwägungen jedoch auf die Währung. Und zwar über die Inflation. Ein harter Lockdown in Deutschland und die damit verbundenen realwirtschaftlichen Folgen, sind Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die auf absehbare Zeit keine Belebung der Inflation im Euroraum erwarten. Und genau das stärkt den Euro. Denn während weder die EZB noch die Fed im für die Währung relevanten Zeitrahmen von ca. 2 Jahren ihre Zinsen anheben dürften, spricht doch viel dafür (z.B. Konsensprognosen sowie markt- und umfragebasierte Inflationserwartungen), dass die Inflation in den USA in den kommenden Jahren höher sein wird als im Euroraum. Sprich: Der Dollar verliert schneller an Kaufkraft, was sich auch in seinem Außenwert, also im Wechselkurs, widerspiegeln muss.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL9JKJ Call EUR/USD Hebel: 10,4 CJ4U2Q Put EUR/USD Hebel: 10,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Streit mit China begrenzt AUD-Aufwertungspotenzial

Kurz vor der 0,76 wurde es den AUD-Händlern dann doch zu heiß. AUD-USD hat sich wieder etwas von seinem Jahreshoch zurückgezogen. Ein wichtiger Belastungsfaktor sind dabei die Beziehungen Australiens zu seinem wichtigsten Handelspartner China. Berichten zufolge verbieten Chinas Behörden den Import australischer Kohle, auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass die australische Regierung eine offizielle Beschwerde bei der Welthandelsorganisation vorbereitet, was die Beziehungen wohl weiter belasten dürfte. Angesichts der enormen Bedeutung Chinas für Australiens Wirtschaft dürfte der Streit das Aufwertungspotenzial des australischen Dollars begrenzen.

Das dürfte ganz im Sinne der australischen Zentralbank (Reserve Bank of Australia, RBA) sein. Diese hatte ja recht deutlich signalisiert, dass ihre Zinssenkung Anfang November auch darauf abzielte, die Attraktivität des Aussies zu dämpfen. In ihrem heute veröffentlichten Protokoll zur Dezember-Sitzung erkennt sie implizit jedoch an, dass sie gegen die USD-Schwäche, die AUD-USD in den letzten Wochen nach oben gedrückt hat, nichts ausrichten kann, und betont stattdessen, dass der handelsgewichtete Aussie zuletzt stabil handelte. Auch wenn die RBA davor warnt, dass die Erholung fragil bleibt, dürfte sie erst einmal stillhalten. In den kommenden Wochen dürften daher die geopolitischen Treiber den AUD-Wechselkurs dominieren.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL9A1Y Call AUD/USD Hebel: 8,3 SB7VQ3 Put AUD/USD Hebel: 8,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Ein Balanceakt

Die chinesische Zentralbank führte der Wirtschaft über die mittelfristige Darlehensfazilität (MLF) Nettoliquidität im Umfang von 350 Mrd. CNY zu. Diese Meldung überrascht etwas, weil die Liquiditätsbedingungen am Inlandsmarkt bereits recht üppig bemessen waren. Diese Maßnahme scheint der allgemeinen geldpolitischen Ausrichtung zu widersprechen, die Impulse allmählich zurückzuführen. Aus Sicht des Devisenmarktes lässt sie sich meines Erachtens aber besser erklären. Nach meiner Meinung soll die Liquiditätsmaßnahme die Straffung der Finanzbedingungen ausgleichen, die sich aus der unablässigen CNY-Aufwertung, insbesondere gegenüber dem Währungskorb, ergibt. Es handelt sich also um eine der typischen Balanceakte der chinesischen Zentralbank.

Außerdem entsprachen weitere chinesische Daten für den November den Markterwartungen und deuten auf eine fortgesetzte und beständige Erholung nach Covid-19 hin. Die chinesischen Entscheidungsträger signalisieren, dass sich das BIP-Wachstum im 4. Quartal nach 4,9% im 3. Quartal beschleunigen wird.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU97XB Call USD/CNH Hebel: 11,3 CJ4U8U Put USD/CNH Hebel: 10,8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.