S&P 500: Recovery läuft ins Slowdown

Aus langfristiger technischer Sicht hatte der S&P 500, ein Kursindex, der 1941 bei 10,0 startete, seit März 2009 und Kursen um 666,8 einen 11-jährigen, technischen Hausse-Zyklus durchlaufen. Aufgrund des neuen All-Times-Highs um 3.393,5 (Februar 2020) ergab sich ein Gesamtkursanstieg von ca. 409 Prozent. Durch den “Corona-Kurseinbruch” hat der Index – aus übergeordneter technischer Sicht – diesen Hausse-Zyklus in eine langfristige Seitwärtspendelbewegung unterhalb des Resistance um 3.400 verlassen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aus mittelfristiger technischer Sicht ist der S&P 500 (Start bei 3.393 im Februar 2020) in eine Baisse hineingelaufen, wobei ein von mehreren Verkaufssignalen begleiteter erster Baisse-Trend den Index in vier Wochen in ein technisches Sell-off bei 2.192 (Kurseinbruch: ca. 35,5 Prozent) gedrückt hat. Hier ist der S&P 500 – basierend auf einer überverkauften Lage – nach oben umgeschlagen und hat mit Hilfe von neuen (Trading-)Kaufsignalen ein Recovery etabliert. Dieses hat mit einem Anstieg bis auf 2.930 – ausgehend von Low bei 2.192 – bereits über 33,5 Prozent hinzugewonnen und damit den technischen Charakter einer Zwischen-Hausse. Da die Trading-Kaufsignale abgearbeitet sind, bereits über 60 Prozent der Kurseinbruchs (3.393 bis 2.192) wieder aufgeholt wurden und die technische Marktbreite unter den S&P 500-Titeln keine weitere dynamische Erholung anzeigt, sollte sich das Recovery deutlich abschwächen. Als Konsequenz hat für die kommenden Wochen ein volatiler Trading-Markt im Umfeld der leicht fallenden 200-Tage-Linie (bei 3.000) die höchste Wahrscheinlichkeit. Gute technische Argumente, dass dieses Recovery in eine zweite Abwärtswelle (und damit in ein “Double-Dip”) hineinläuft, fehlen zurzeit. Aus kurzfristiger technischer Sicht läuft das aktuelle Recovery – mit reduziertem Aufwärtsmomentum – von unten gegen die Resistance-Zone von 3.000 bis 3.030 (inkl. der 200-Linie), die bereits im Jahr 2019 gut gearbeitet hatte.

