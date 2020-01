Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' (Regensburg) zu E-Scootern

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" zu E-Scootern:

"Und auch die Umweltbilanz der E-Scooter, rechnet man Lebensdauer, Stromverbrauch und Batterieherstellung ein, ist nicht per se positiv. So fällt es schwer, die Gefährte tatsächlich als geeignetes Mittel zum Erreichen der Mobilitätswende zu sehen. Im Gegenteil: Die Zulassung von E-Scootern wird die Risiken für alle Verkehrsteilnehmer, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, wohl eher erhöhen. Und könnte so schlimmstenfalls sogar mehr Menschen dazu bringen, wieder aufs Auto umzusteigen."/zz/DP/fba