SMI: Technische Klettertour geht weiter

Der SMI (Swiss Market Index), ein Kursindex, der im Juni 1988 bei 1.500 startete, war in den letzten Jahren einer Index-Reform unterzogen worden, um die Abhängigkeit von den Index-Schwergewichten zu reduzieren. Jedoch hat dies bisher nicht den grundlegend technisch defensiven Charakter des SMI verändert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aus langfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit März 1991 (Start um 1.287,6) in einer Hausse-Bewegung. Innerhalb dieser bildete sich seit Ende der 90er Jahre unterhalb der langfristigen Resistance-Zone um 9.600 eine Seitwärtspendelbewegung in Form eines technischen Aufwärtsdreiecks heraus. Dieses hat aus übergeordneter technischer Sicht einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Im Jahresverlauf 2019 war es dem SMI gelungen, mit einem “Major-Buysignal” dieses Aufwärtsdreieck zu verlassen und die technische Neubewertung wieder aufzunehmen. Aus mittelfristiger technischer Sicht befindet sich der Index seit dem Jahreswechsel 2018/2019 (Start: 8.138) in einem Hausse-Trend (Hausse-Trendlinie: 10.500). Aufgrund dieser technischen Gesamtlage deutete sich für 2020 ein technisches Kurspotential bis 11.500 an. Einerseits ist der Index – getragen durch die Pharmamultis – mit dem Kursanstieg von ca. 5,3% (in CHF) und ca. 7,2% (in EUR) gut in Richtung des Kursziels vorangekommen, jedoch sollte dieses Kursziel für 2020 zunächst noch unverändert bleiben, auch wenn es aufgrund des technischen Kursverlaufs “zu konservativ” erscheint. Aus kurzfristiger technischer Sicht hat der SMI, der eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca. 2,8% aufweist, bereits wieder eine leicht überkaufte Struktur erreicht, so dass jederzeit eine “nomale” Konsolidierung entstehen kann.

