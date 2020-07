Silber läuft Gold den Rang ab

Energie: Ölmarkt “eingeschlafen”, aber Risiken nehmen zu

Zu Beginn der Woche zeigen sich die Ölpreise etwas schwächer: WTI notiert bei 40 USD, Brent unter 43 USD je Barrel. Positive und negative Faktoren gleichen sich weiterhin aus. Zwar mahnen die sehr hohen weltweiten Neuinfektionszahlen mit Covid-19 zur Vorsicht, was eine weitere Erholung der Ölnachfrage gefährden könnte. Gleichzeitig scheint die Förderdisziplin der OPEC+ den Markt zu überzeugen, wobei sogar die allmähliche Erhöhung der Produktion ab August eher als Beweis für eine stärkere Nachfrage und nicht als Risiko der Überversorgung angesehen wird. Nichtsdestotrotz wird die Aufgabe der OPEC nun zunehmend schwieriger, weil die rekordhohe Nachfrage Chinas in den letzten Monaten offensichtlich in erster Linie dem Aufbau strategischer und kommerzieller Reserven und weniger der eigentlichen Nachfrage geschuldet war. Der starke Rückgang der Prämien für chinesische Ölimporte aus Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern in den letzten Tagen deutet auf eine Abkühlung der Importnachfrage hin. Es gibt sogar Hinweise, dass einige chinesische Händler einen Teil der Bestände, die sie zuvor zu günstigen Preisen eingekauft haben, angesichts hoher Preise und hoher Prämien (OSP) schon wieder verkaufen würden. Die Bäume am Ölmarkt wachsen also nicht in den Himmel, weshalb auch die Großanleger an den Terminmärkten ihre Netto-Long-Positionen für WTI etwas reduziert haben. Bei Brent wurden diese zwar in der Woche zum 14. Juli um fast 7 Tsd. Kontrakte bzw. rund 3% erhöht, sie bleiben aber mit 217 Tsd. Kontrakten in einem eher neutralen Bereich. Es ist also keine spekulative Überhitzung zu sehen.

Gleichzeitig scheint der Rückgang der Explorationsaktivität in den USA nahezu gestoppt. Die Anzahl aktiver Ölbohrungen lag letzte Woche laut Baker Hughes mit 180 auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2009. Sie ist allerdings lediglich um eine gefallen. Eine Stabilisierung der US-Ölproduktion dürfte die Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen verleiten.

Edelmetalle: Weiterhin großes Investoreninteresse bei Gold und Silber

Gold startet weitgehend unverändert oberhalb von 1.800 USD je Feinunze in die neue Handelswoche. Es tut sich nach wie vor schwer, sich von dieser Marke zu lösen. Wir denken aber, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Gold seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Denn das Investoreninteresse ist weiterhin groß, wie man an anhaltenden ETF-Zuflüssen erkennen kann. Es gibt auch gute Gründe, dass die Investoren weiter Gold kaufen: So konnten sich die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel trotz dreitägiger Verhandlungen bislang nicht auf die Zusammensetzung des EU-Wiederaufbaufonds einigen. Diese Unsicherheit allein sollte den Goldpreis schon unterstützen. Aber auch im Falle einer Einigung in Brüssel, die wir nach wie vor erwarten, spricht Vieles für Gold. Denn die mittlerweile im Raum stehenden 390 Mrd. Euro an Zuschüssen sowie 360 Mrd. Euro an Krediten im Wiederaufbaufonds bedeuten weitere Schuldenberge und eine weitere Geldentwertung. Gold sollte daher in seiner Eigenschaft als wertstabile Anlage profitieren. In den USA wird ebenfalls über weitere Finanzhilfen zur Bewältigung der Corona-Krise debattiert. Diese sind auch nötig, da demnächst die ersten Corona-Nothilfeprogramme auslaufen. Und die seit Wochen in die Höhe schnellenden Zahlen der Neuinfektionen hinterlassen bereits neue Spuren in der US-Wirtschaft: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen ist im Juli deutlich gefallen. Silber handelt nach wie vor über der Marke von 19 USD je Feinunze. Bei den Investoren ist Silber schon seit Monaten beliebter als Gold. In der letzten Woche verzeichneten die von Bloomberg erfassten Silber-ETFs Zuflüsse von fast 320 Tonnen, seit Monatsbeginn sind es rund 1.440 Tonnen. Dies ist ein Anstieg um fast 6%. Bei Gold wurden die ETF-Bestände seit Monatsbeginn „nur“ um 2% aufgestockt.

Industriemetalle: Nickelmarkt wegen schwacher Nachfrage im Überschuss

In den Daten zu Angebot und Nachfrage, die diese Woche veröffentlicht werden, dürften sich verstärkt die Auswirkungen des Coronavirus bemerkbar machen. Die International Nickel Study Group (INSG) hat bereits am Donnerstagabend ihre neuesten Daten präsentiert. Demnach wies der globale Nickelmarkt in den ersten fünf Monaten des Jahres einen Angebotsüberschuss von 57,3 Tsd. Tonnen auf. Zur gleichen Zeit im Vorjahr bestand noch ein Defizit in Höhe von 31,6 Tsd. Tonnen. Die Nickelminenproduktion ist den INSG-Daten zufolge zwar von Januar bis Mai gegenüber Vorjahr um fast 10% gefallen, was wohl auf das Exportverbot unbehandelter Erze in Indonesien und den zeitweisen Schließungen der Minen auf den Philippinen zur Bekämpfung des Coronavirus zurückzuführen ist. Die Nickelraffinadeproduktion wurde aber leicht ausgeweitet. Offenbar hatten sich die Schmelzen rechtzeitig mit Rohmaterialien eingedeckt, so dass sie ihre Produktion aufrecht halten konnten. Die Nickelnachfrage ist wiederum um gut 8% eingebrochen, was der deutlich gefallenen Edelstahlproduktion zuzuschreiben sein dürfte. Das Stahlanalysehaus MEPS schätzt den Rückgang der Edelstahlproduktion im zweiten Quartal auf 20%, nach -8% im ersten Quartal. Die Nickelnachfrage war damit hauptverantwortlich für den Angebotsüberschuss. Das Coronavirus hatte also bei Nickel bisher wesentlich größere Auswirkungen auf die Nachfrage als auf das Angebot. Ähnliche Effekte erwarten wir bei Zink und Blei sowie bei Kupfer. Nachdem das Nationale Statistikbüro letzte Woche eine rekordhohe chinesische Aluminiumproduktion für Juni gemeldet hatte, dürften die Daten des International Aluminium Institute auch auf globaler Ebene eine anhaltend hohe Produktion bestätigen. Die Daten der Branchenverbände dürften allesamt noch keine Knappheit an den Metallmärkten zeigen. An der Londoner Metallbörse startet der Handel mit negativen Vorzeichen in die neue Woche. Die Preisrückgänge fallen aber noch moderat aus.

