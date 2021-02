Silber kennt kein Halten

Energie: OPEC-Produktion steigt im Januar weniger als erwartet

Brent handelt am Morgen bei 55,5 USD je Barrel und macht damit die durch den Kontraktwechsel verursachten Verluste wieder wett. WTI steigt auf 52,5 USD je Barrel. Gasöl handelt bei 450 USD je Tonne. Der Gasöl/Brent Crackspread steigt im Zuge des Kontraktwechsels bei Brent wieder auf 5,5 USD je Barrel, nachdem er am Freitag unter 5 USD gerutscht war. Laut einer Umfrage von Reuters stieg die OPEC-Ölproduktion im Januar um 160 Tsd. auf 25,75 Mio. Barrel pro Tag. Damit blieb der Produktionsanstieg deutlich hinter dem erlaubten Ausmaß zurück. Denn laut der Einigung auf dem Treffen der OPEC+ im Dezember hätte die OPEC ihr Angebot im Januar um 300 Tsd. Barrel pro Tag erhöhen dürfen. Die geringere Angebotsausweitung war aber nicht auf eine freiwillige Zurückhaltung eines oder mehrerer Mitglieder zurückzuführen, sondern auf unfreiwillige Produktionsausfälle in Nigeria. Die dortige Ölproduktion ging im Monatsvergleich um 130 Tsd. auf 1,4 Mio. Barrel pro Tag zurück und lag damit gut 100 Tsd. Barrel pro Tag unter dem laut Kürzungsabkommen erlaubten Niveau. Man sollte daher nicht davon ausgehen, dass diese Produktionseinschränkung dauerhaft ist. Der Irak hat laut der Umfrage im Januar knapp 3,9 Mio. Barrel pro Tag produziert. Das war etwas mehr als laut Abkommen erlaubt. Von den angekündigten kompensierenden Kürzungen ist zumindest in dieser Umfrage nichts zu sehen. Saudi-Arabien erhöhte seine Produktion vereinbarungsgemäß auf 9,1 Mio. Barrel pro Tag, bevor es die Produktion im Februar und März freiwillig um 1 Mio. Barrel pro Tag reduzieren wird. Die Umsetzung der Produktionskürzungen lag OPEC-weit im Januar bei 103%. Nigeria trug mit den erwähnten unfreiwilligen Ausfällen und einer daraus resultierenden Umsetzung von 137% wesentlich dazu bei. Aber auch ohne diesen Effekt hätte die Umsetzung bei 100% gelegen. Die OPEC hält sich somit weiterhin diszipliniert an die vereinbarten Produktionskürzungen, was ein wesentlicher Grund für die Stabilität der Ölpreise ist.

Edelmetalle: Der Silber-Wahnsinn geht weiter

Der durch Privatanleger ausgelöste Silber-Wahnsinn geht weiter. Heute Morgen steigt der Silberpreis, der noch am Donnerstag teilweise unter 25 USD je Feinunze lag, um über 10% auf gut 30 USD. Dies ist der höchste Stand seit fast acht Jahren. Im Zuge der Preisexplosion ist das häufig beachtete Gold/Silber Verhältnis auf nur noch 63 gefallen. Silber ist aus fundamentaler Sicht somit nicht mehr günstig. Während die jüngsten Verwerfungen am Aktienmarkt vor allem durch einen sog. Gamma Squeeze ausgelöst wurde, der durch den Kauf von Call-Optionen erzwungen wird, sehen wir am Silbermarkt geringe Chancen für eine Einengung über den Terminmarkt. Schließlich ist der Markt nicht nur groß und schwer manipulierbar, sondern es bestehen bei Silber im Gegensatz zu den Aktien keine übermäßigen Leerverkäufe. Vielmehr waren die spekulativen Finanzanleger per 26. Januar mit Netto-Long-Positionen von rund 43 Tsd. Kontrakten bereits recht optimistisch positioniert. Die Privatanleger dürften sich eine Eigenschaft von Silber zunutze machen, die es von Aktien unterscheidet, nämlich seine physische Präsenz und die direkte Verbindung zwischen dem physischen Markt und dem Terminmarkt. Durch den Kauf physisch gedeckter ETCs und ETFs könnte man den physischen Markt womöglich einengen, wobei einige Händler bereits am Wochenende über Verknappungen berichteten. Der Silbermarkt war schon immer für eine physische Einengung anfällig. Man erinnere sich an die berühmte Silberspekulation der Gebrüder Hunt Ende der 1970er Jahre oder die physischen Käufe durch Warren Buffet Ende der 1990er Jahre. Da die Reaktion des physischen Angebots und der Nachfrage träge ist, kann ein solcher Eingriff durchaus heftige kurzfristige Preisreaktionen auslösen. In mittelfristiger Perspektive ist zwar ein überzogener Preisanstieg eher schädlich für Silber, weil ein Teil der physischen Nachfrage unwiederbringlich zerstört wird. Doch steigt auf der anderen Seite die Wahrnehmung für Silber als Anlagemetall.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Industriemetalle: Metallpreise trotz schwächerer China-PMIs etwas fester

Die Metallpreise starten mit einem freundlichen Unterton in eine eher datenarme Woche. Kupfer zeigt sich stabil bei knapp 7.900 USD je Tonne, Nickel, Zink und Aluminium legen leicht zu. Unterstützt werden sie von festen asiatischen Aktienmärkten. Die gestern und heute in China veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Januar fielen zwar allesamt schlechter aus als erwartet, sie bleiben aber noch klar im expansiven Bereich. Der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe ist auf 51,3 gefallen, der von Caixin erhobene auf 51,5. Damit hält sich die Industrie besser als der Dienstleistungsbereich, dessen offizieller PMI relativ deutlich gefallen ist. Darin machen sich die neuen lokalen Lockdown-Maßnahmen und Mobilitätseinschränkungen in China bemerkbar, nachdem dort wieder vermehrte Fälle des Coronavirus aufgetreten waren. Alles in allem hat die Dynamik des Wirtschaftsaufschwungs in China nachgelassen, was auch den Chinesischen Yuan belasten könnte. Dieser zeigte sich bis zuletzt noch stabil und war ein wesentlicher Treiber des Preisanstiegs der Industriemetalle in den letzten Monaten. Heute wird in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Auch dieser dürfte gemäß dem Bloomberg-Konsensus leicht gefallen sein, was aber wohl eher eine Gegenbewegung nach dem starken Anstieg zuvor und vom bislang sehr hohen Niveau ist. Die spekulativen Finanzinvestoren bleiben bei Kupfer stellvertretend für den gesamten Industriemetallsektor an der Seitenlinie und warten offenbar auf neue Impulse. Sie haben ihre Netto-Long-Positionen laut CFTC-Statistik in der Woche zum 26. Januar kaum verändert. Neue marktbewegende Daten sind zunächst aber rar, da in China die Wirtschaftsaktivitäten vor dem Neujahrsfest in der nächsten Woche heruntergefahren werden.

