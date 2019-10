Siemens: Technisches Kursziel anheben

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Siemens (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Industrial Goods & Services ist zum Wochenstart mit einem (Investment-)Kaufsignal über seine langfristige, gestaffelte Resistance-Zone bei 560 Punkten auf neue All-Time-Highs gestiegen. Der Sektor profitiert zzt. davon, dass Schwergewichte aus dem Bereich “Industrieautomatisierung und Energiemanagement” von einer Aufwärtsrotation im Sektor erfasst wurden. Dies gilt auch für den größten Sektortitel Siemens (Sektorgewicht: 8,4%), der als klassischer Dividenden-Aristokrat (steht für Aktien, die in den letzten 10 Jahren kontinuierlich die Dividenden angehoben haben) zusätzlich eine attraktive erwartete (Brutto-)Jahresdividendenrendite von zzt. knapp 3,6% und darüberhinaus noch ein großes Aktienrückkaufprogramm (bis Ende 2021 noch ca. €2,0 Mrd. offen) aufweist.

Aus technischer Sicht war Siemens ausgehend von €78,0 in einer Hausse bis Mai 2015 auf ein Hausse-Top bei €133,5 gestiegen. Anschließend folgte eine mittlerweile dreijährige Baisse. Dabei war Siemens – begleitet von mehreren Trading-Verkaufssignalen – in einen klassischen Baisse-Trendkanal (obere Abwärtstrendlinie bei €110,0) deutlich zurück gefallen. Im August 2019 fiel Siemens – nach einem Gap – in einem technisches Sell-Off bis auf €84,4. Dabei entstand eine technisch überverkaufte Lage. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Siemens seit dem Low eine beschleunigte Recovery startete, wobei ein beschleunigter Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 100,2) etabliert wurde. Ab Mitte Oktober 2019 notiert die Aktie wieder über seiner 200-Tage Linie, welche – erstmalig seit Mai 2018 – nach oben dreht. Da die technische Gesamtlage bei Siemens weitere Kurssteigerungen andeutet, wird das technische Kursziel (war “Kursetablierung oberhalb von €100,0”) angehoben, wobei das neue technische Kursziel im Test der oberen Baisse-Trendkanallinie bei €110,0 liegen sollte. Siemens bleibt deshalb ein technischer (Zu-)Kauf.

