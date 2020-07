Siemens: Der Riese kommt ins Rollen

Der STOXX Industrial Goods & Services (-11,75%) weist in 2020 eine ganz leichte relative Schwäche gegenüber dem STOXX 600 (-11,0%) auf. Der deutsche Industrie-Riese Siemens (-5,0%) hat sich etwas besser entwickelt als sein Sektor. Dies ist unter anderem auf die laufende, starke “V”-Recovery zurückzuführen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Siemens: Auf dem Weg zur Resistance-Zone ab €120,0

Aus langfristig technischer Sicht war Siemens, bei denen es im September 2020 zur Abspaltung von Siemens Energy kommen wird, ausgehend von Mai 2017 bei €133,5 in einem technischen Baisse-Kanal bis August 2019 auf €84,4 gerutscht. Ab diesem Niveau kam es – parallel zur Entwicklung im EURO STOXX 50 und DAX – in H2 2019 zu einem deutlichen Recovery in Form eines mittelfristigen Aufwärtstrends. In Q4 2019 wurde der mehrjährige Baisse-Kanal schließlich mit einem ersten Investment-Kaufsignal nach oben beendet. Dieses technische Signal lieferte jedoch nur einen Anstieg bis €120,0 (Resistance-Zone), bevor auch Siemens von der “Corona-Baisse” erfasst wurde. Hier kam es in den Monaten Februar/März 2020 zu einer beschleunigten, technischen Baisse, wobei Siemens bis zum technischen Sell-Off (im März 2020; Kurse um €58,8; erhöhte Volumina) sprichwörtlich nach unten durchgereicht wurde. Schließlich schlug die Aktie in das laufende, ausgeprägte “V”-Recovery” um. Dabei hat sich mittlerweile ein neuer Hausse-Trend etabliert, dessen Trendlinie zurzeit bei €100,0 liegt. Zuletzt ist Siemens – nach einer trendbestätigenden Konsolidierungspause unter €109,4 – wieder nach oben angesprungen. Dies deutet eine Ausweitung des Hausse-Trends in Richtung der Resistance bei €120,0 (nächstes, technisches Kursziel) an. In Summe bleibt Siemens ein technischer (Zu-)Kauf.

