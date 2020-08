Selbst Laura reißt Ölmarkt nicht aus seiner Lethargie

Energie: Ölpreise bewegen sich trotz Turbulenzen kaum

Heute Nacht Ortszeit ist Hurrikan Laura, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 mph bzw. 240 km/h zum stärksten Hurrikan in Louisiana seit 160 Jahren wurde, an Land gegangen. Er droht nun mit Sturmfluten und starken Winden diese Region zu verwüsten. Sowohl die Ölproduktion im Golf von Mexiko als auch die Raffinerien an der Küste könnten hiervon betroffen sein. Doch der Ölpreis reagiert darauf bislang bemerkenswert gelassen, ebenso auf die Lagerstatistik des US-Energieministeriums. Diese zeigte, dass die Bestände von Rohöl und Benzin in der letzten Woche um 4,7 Mio. bzw. 4,6 Mio. Barrel deutlich stärker als erwartet gefallen sind. Auch die strategischen Ölreserven, die seit dem Beginn der Pandemie wegen knapper Lagerkapazitäten andernorts fast ununterbrochen gestiegen waren, fallen seit Anfang August und gingen letzte Woche um 1,8 Mio. Barrel zurück. Der Rückgang der Rohölbestände ist vor allem auf niedrige Netto-Importe zurückzuführen. Gleichzeitig sind die Netto-Exporte von Ölprodukten noch stärker gefallen, so dass die USA in der letzten Woche wieder Netto-Ölimporteur waren, wenn auch nur marginal. Offensichtlich war vor allem eine stärkere Nachfrage – die Benzinnachfrage ist mit rund 9,2 Mio. Barrel pro Tag auf ein 6-Monatshoch gestiegen – für den Lagerabbau bei Benzin verantwortlich. Das macht die fehlende Preisreaktion umso erstaunlicher. Die nächsten Lagerstatistiken dürften durch Hurrikan Laura durcheinander gewirbelt werden.

Auf den Gasmarkt in den USA und Europa hatten die Wirbelstürme im Golf von Mexiko offenbar mehr Einfluss als auf den Ölmarkt, obwohl nur 5% der Produktion darauf entfällt. Denn die Stürme haben den Transport von Flüssiggas (LNG) aus den USA beeinträchtigt. Auch deswegen sind die Gaspreise in der EU von unter 6 EUR Anfang August mittlerweile auf fast 9 EUR je MWh gestiegen (day ahead, TTF oder GPL), obwohl die europäischen Gaslager zu über 91% gefüllt sind, die deutschen sogar zu fast 93%. Die gestiegenen Gaspreise trugen wiederum zum Anstieg der CO2-Preise bei, die binnen einer Woche von 25 EUR auf 29 EUR je Tonne kletterten.

Edelmetalle: China importiert kaum noch Gold aus Hongkong

Der Goldpreis fiel gestern zunächst auf fast 1.900 USD je Feinunze, schoss dann aber um rund 50 USD nach oben. Eine spezifische Nachricht, die den Preissprung ausgelöst hat, gab es nicht. Offensichtlich führte der vorherige Preisrückgang zu stärkerem Kaufinteresse. Denn erstmals seit gut einer Woche verzeichneten die Gold-ETFs nennenswerte Zuflüsse. Heute könnte die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Powell für weitere Preisbewegung sorgen.

Gestern von der Statistikbehörde Hongkong veröffentlichte Daten zum Goldhandel mit China verdeutlichten erneut das Ausmaß der Nachfrageschwäche in China, dem weltgrößten Goldnachfrageland. Demnach hat China im Juli per Saldo lediglich 1,4 Tonnen Gold aus Hongkong importiert. Das war zwar etwas mehr als im Vormonat, aber nur ein Bruchteil der noch vor einem Jahr importierten Menge. Seit Jahresbeginn summieren sich die Netto-Goldimporte Chinas aus Hongkong auf 18 Tonnen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren die Importe noch mehr als zehnmal so hoch. Die Menge Gold, die China bislang in diesem Jahr aus Hongkong importierte, wurde bis Mai 2019 nahezu in jedem einzelnen Monat übertroffen, zumeist sogar deutlich. Seither gelang dies nur noch im Dezember 2019. Angesichts niedrigerer inländischer Goldpreise im Vergleich zum Weltmarkt besteht auch kein Anreiz, Gold nach China einzuführen. Die akute Importschwäche beschränkt sich nicht nur auf die Goldlieferungen aus Hongkong. Wie Daten der Schweizer Zollbehörde bereits letzte Woche zeigten, lieferte die Schweiz im Juli den fünften Monat in Folge kein Gold nach China und seit Jahresbeginn lediglich 19 Tonnen. So niedrig wie die Importe suggerieren ist die chinesische Goldnachfrage allerdings nicht. Denn China produziert auch große Mengen Gold. Laut Daten von WBMS waren es im ersten Halbjahr 170 Tonnen, womit China der weltgrößte Goldproduzent vor Russland war. Da gleichzeitig die chinesische Zentralbank kein Gold mehr erwirbt, steht die gesamte Minenproduktion dem heimischen Markt zur Verfügung. Doch selbst wenn man diese Menge berücksichtigt, bleibt die Goldnachfrage Chinas in diesem Jahr deutlich hinter denen der Vorjahre zurück.

Industriemetalle: Nickelpreis steigt über 15.000 USD je Tonne

Der Nickelpreis ist erstmals seit Mitte November 2019 über die Marke von 15.000 USD je Tonne gestiegen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg führt dies auf gefallene Vorräte von Nickelerz in China zurück. Sie beruft sich dabei auf eine Meldung des chinesischen Datenanbieters SMM von Wochenbeginn. Demnach sind die Nickelerzbestände in sieben chinesischen Häfen in der letzten Woche auf 6,6 Mio. Tonnen und damit den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren gefallen. Zu Jahresbeginn lagen sie noch bei über 11 Mio. Tonnen. Der Rückgang ist unseres Erachtens auf das seit Jahresbeginn bestehende Exportverbot von unbehandelten Erzen in Indonesien und Corona-bedingte Produktionsausfälle auf den Philippinen zurückzuführen. Daten der Zollbehörde zufolge hat China im ersten Halbjahr mit 16,7 Mio. Tonnen fast 20% weniger Nickelerz und -konzentrat importiert als ein Jahr zuvor. Im Juli hat China allerdings die größte Menge Nickelerz seit letzten November ins Land geholt (4,9 Mio. Tonnen). Die zuvor geringeren Nickelerzimporte wurden zudem durch deutlich gestiegene Einfuhren von Ferronickel aufgefangen: Diese waren im ersten Halbjahr mit 1,8 Mio. Tonnen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Sorgen vor einer Knappheit scheinen uns daher nicht gerechtfertigt. Gegen einen angespannten Nickelmarkt in China spricht unseres Erachtens auch, dass die Nickelnachfrage im ersten Halbjahr stark zurückgegangen ist. Das staatliche chinesische Research-Institut Antaike beziffert das Minus auf 9%, so dass laut Antaike ein Angebotsüberschuss bestand. Einen solchen meldete die International Nickel Study Group auch für den globalen Nickelmarkt. Einer der größten Nickelproduzenten erwartet wegen der schwachen Nachfrage auf globaler Ebene für das Gesamtjahr einen Überschuss von rund 150 Tsd. Tonnen. Aus kurzfristiger Sicht ist Nickel unseres Erachtens zu teuer.

