Schwarzer Montag am Ölmarkt

Energie: Ölpreise stürzen ab, Saudi-Arabien startet neuen Preiskrieg

Die Ölpreise stürzen zu Wochenbeginn um fast 30% ab und verzeichnen damit den größten Tagesverlust seit dem Golfkrieg 1991. Brent fällt im Tief auf 31 USD je Barrel, WTI auf gut 27 USD. Auslöser war die Ankündigung Saudi-Arabiens, die Ölproduktion ab April auf mehr als 10 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen und die offiziellen Verkaufspreise insbesondere für asiatische Kunden im April massiv zu senken. Im kommenden Monat wird Arab Light mit einem Abschlag von 3,1 USD je Barrel gegenüber der Referenz Oman/Dubai angeboten. So groß war er nicht einmal während des Preiskampfes 2014/15. Damit hat Saudi-Arabien einen neuen Preiskrieg um Marktanteile eröffnet. Hauptziel dieser Maßnahme dürfte Russland sein. Russland hatte sich am Freitag geweigert, die von der OPEC vorgeschlagenen zusätzlichen Produktionskürzungen um 1,5 Mio. Barrel pro Tag mitzutragen und damit die 3-jährige Kooperation innerhalb der “OPEC+” quasi aufgekündigt. Die OPEC machte daraufhin ihre Drohung war und nahm den Kürzungsvorschlag zurück. Dem Ölmarkt droht damit im zweiten Quartal ein massives Überangebot, zumal die Nachfrage wegen der Covid-19-Pandemie noch für einige Zeit stark beeinträchtigt bleiben dürfte. Die IEA erwartet inzwischen einen (leichten) Nachfragerückgang in diesem Jahr, was zuletzt während der großen Wirtschaftskrise 2009 der Fall war. Wie geht es jetzt mit dem Ölpreis weiter? Zunächst dürfte es eine längere Phase der Bodenbildung mit stärkeren Preisausschlägen in beide Richtungen geben. Das niedrige Preisniveau wird jedoch dazu führen, dass das Ölangebot außerhalb der OPEC (v.a. US-Schieferöl) weniger stark steigt und dass die Ölnachfrage angefacht wird, sobald die Folgen der Covid-19-Pandemie nachlassen. Deshalb dürften die Ölpreise im 2. Halbjahr wieder steigen. Das Jahr 2016 könnte hier als Blaupause dienen. Damals legten die Ölpreise nach dem Absturz auf 30 USD im Januar bis zum Jahresende auf 55 USD zu. Allerdings halfen damals auch Spekulationen auf Produktionskürzungen der OPEC. Von daher dürfte der Preisanstieg diesmal kaum so stark ausfallen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ3D4D Long WTI Oil Future Faktor: 2 CU2LE7 Short WTI Oil Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Edelmetalle: Gold profitiert von panikartigen Verkäufen an anderen Märkten

Die Panik an den Märkten spiegelt sich in höheren Goldpreisen wider. Allerdings hält sich der Preisanstieg noch in Grenzen. Erstmals seit Ende 2012 hat Gold heute Morgen zwar die psychologisch wichtige Marke von 1.700 USD je Feinunze überwunden, aber nur kurzfristig. Gold in Euro bleibt noch unter der Marke von 1.500 EUR je Feinunze. In Anbetracht der stark fallenden Preise zyklischer Rohstoffe und dem Ausverkauf an den Aktienmärkten ist Gold als sicherer Hafen und Krisenwährung dennoch gefragt. Neben dem Einbruch der Ölpreise spielen hier wohl auch die Sorgen vor einer weiteren massiven Ausbreitung des Coronavirus eine Rolle. Da verwundert es nicht, dass die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs am Freitag einen Zufluss von 24 Tonnen verzeichneten. Dies war der größte Zufluss seit Mitte letzten Jahres. Mit 2.673 Tonnen lagen die ETF-Bestände per Ende letzter Woche auf einem Rekordhoch. Und auch die spekulativen Finanzanleger dürften in den letzten Tagen wieder Gold gekauft und somit zum Preisanstieg beigetragen haben, nachdem sie in den vergangenen beiden Wochen ihre Netto-Long-Positionen laut CFTC-Statistik noch reduziert hatten. Diese Woche steht die EZB-Sitzung am Donnerstag im Fokus der Marktteilnehmer. Wir denken, dass die EZB der Vorgabe der US-Notenbank Fed folgen wird und ihre Geldpolitik ebenfalls lockert. Dies sollte dem Goldpreis weiteren Aufwind geben. Die anderen Edelmetalle stehen im Einklang mit den Industriemetallen unter Druck. Silber rutscht unter 17 USD je Feinunze, Platin kostet 870 USD je Feinunze und gibt einen Großteil seiner Gewinne vom Freitag wieder ab, und Palladium fällt unter 2.400 USD je Feinunze.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ7RLS Long Gold Future Faktor: 10 CU3THG Short Gold Future Faktor: -10 CJ7RL3 Long Silver Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silver Future Faktor: -4 CJ7RMF Long Platinum Future Faktor: 4 CJ7RL8 Short Platinum Future Faktor: -4 CJ7RMQ Long Palladium Future Faktor: 3 CU3TG7 Short Palladium Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Auch Metallpreise im Abwärtssog

Die Metallpreise fallen zum Wochenauftakt teilweise um über 4%, halten sich damit aber noch relativ gut. Sie werden von den Ölpreisen und dem Ausverkauf an den Aktienmärkten nach unten gezogen. Die asiatischen Aktienmärkte haben teilweise mehr als 5% verloren, in Europa sind die Märkte um bis zu 9% eingebrochen. Hierbei spielt auch die Sorge vor einer weiteren massiven Ausbreitung des Coronavirus eine Rolle, die die globale Wirtschaft abwürgen könnte. Kupfer fällt heute Morgen auf 5.440 USD je Tonne und damit auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren. Aluminium notiert mit 1.650 USD je Tonne auf einem 3½-Jahrestief, Zink kostet mit gut 1.900 USD je Tonne so wenig wie zuletzt im Mai 2016. Solange die Risikoaversion der Marktteilnehmer hoch bleibt und die negativen Nachrichten gerade im Hinblick auf das Coronavirus nicht abreißen, dürften die Metallpreise noch weiter fallen. Sobald ein Boden gefunden ist, stellt dieser unseres Erachtens dann aber eine attraktive Absicherungsmöglichkeit gegen mittel- bis langfristig steigende Metallpreise dar. Dass China am Wochenende seine Handelsstatistik für Januar und Februar veröffentlicht hat, fällt heute Morgen nicht weiter ins Gewicht. Die Zahlen der Zollbehörde lassen sich nicht auseinanderdividieren (es wurde nur eine Zahl für beide Monate zusammen veröffentlicht). Nimmt man aber den Durchschnitt des vergangenen Jahres und vergleicht diesen mit den Daten für Januar und Februar, ist zumindest bei den Kupferimporten keine ausgeprägte Schwäche zu erkennen. Auch die Einfuhren von Eisenerz waren nicht außergewöhnlich niedrig.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU6XLF Long Copper Future Faktor: 8 CL1Y53 Short Copper Future Faktor: -8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Agrar: ICCO prognostiziert auch für 2019/20 ein Defizit am Kakaomarkt

In ihrer ersten Prognose für die Bilanz am globalen Kakaomarkt in der laufenden Saison 2019/20 geht die Internationale Kakaoorganisation ICCO von einem Defizit in Höhe von 85 Tsd. Tonnen aus. Für die letzte Saison 2018/19 erhöhte die ICCO ihre Schätzung für das Defizit von 21 Tsd. Tonnen auf 107 Tsd. Tonnen, da sie die Produktionszahlen für Westafrika niedriger als im letzten Quartalsbericht ansetzt. Die Trockenheit während wichtiger Entwicklungsphasen habe auch das Potenzial insbesondere für die anstehende Zwischenernte in Westafrika reduziert. Allerdings könnten Regenfälle in den kommenden Wochen die Lage verbessern. Für die Elfenbeinküste, das mit Abstand wichtigste Kakao produzierende Land, rechnet die ICCO mit einer Ernte von 2,18 Mio. Tonnen und damit einem kleinen Zuwachs um 1% gegenüber 2018/19. In Ghana soll die Serie von Produktionsrückgängen ein Ende haben und die Ernte um fast 5% auf 850 Tsd. Tonnen steigen. Für die Welt insgesamt rechnet die ICCO mit einem Produktionsplus von 1,7%. Die Nachfrage soll um 1,2% zulegen, wobei die Verarbeitung in den Kakao produzierenden Ländern um fast 3% steigt – vor allem in Asien, aber auch in Afrika -, in den klassischen Kakao importierenden Ländern dagegen leicht rückläufig sein. Zurückgeführt wird das auf die gestiegenen Preise für Rohkakao, die die Margen vieler Verarbeiter drücken. Mit dem erwarteten zweiten Defizit in Folge würden die Lagerbestände auf den niedrigsten Stand seit 4 Jahren sinken und das Lager-Verbrauchs-Verhältnis um 2 Punkte auf 31% nachgeben. Niedriger war es zuletzt 1983/84. Mit ihrer Defizitschätzung steht die ICCO nicht allein; Ende Februar ließ sich auch der Vorsitzende der Amerikanischen Vereinigung der Kakaohändler mit der Aussage zitieren, am Markt werde durchschnittlich mit einem Defizit von 110 Tsd. Tonnen gerechnet. Marex Spectron prognostizierte Ende Februar bis zu 50 Tsd. Tonnen. Regen in Westafrika auf der Angebotsseite und/oder eine durch das Coronavirus gebremste Nachfrage könnten die Bilanz aber in einen Überschuss drehen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D6U Long Cocoa Future Faktor: 3 CJ3D60 Short Cocoa Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

